AOC lansează AG493UCX, un monitor uriaş de gaming, de 49 inci cu raport 32:9

Fiind parte a gamei de monitoare AGON, AG493UCX conţine caracteristici speciale pentru gameri: rata de refresh de 120 Hz, timpul de răspuns de 1 ms MPRT, DisplayHDR 400 şi FreeSync Premium Pro. Monitorul AG493UCX are o rezoluţie de 5120x1440 pixeli, funcţie Picture by Picture, comutator KVM şi conectivitate USB-C.

Panoul VA al monitorului are o curbură 1800R (1,8m rază), raport de 32:9, o rezoluţie de 5120 x 1440 pixeli şi are o rată de refresh de 120 Hz. Timpii de răspuns de 4 ms GtG şi 1 ms MPRT asigură o imagine in permanenţă clara, iar tehnologia FreeSync Premium Pro al AMD elimină efectul de stuttering şi oferă o latenţă scăzută chiar şi cu funcţia HDR activată.

Comparativ cu un setup format din două monitoare, AG493UCX oferă un spaţiu neîntrerupt de lucru.

Pentru a utiliza mai bine spaţiul extins de lucru al lui AG493UCX, utilizatorii pot împărţi ecranul in două, datorită modului Picture by Picture, afişând două imagini 16:9 diferite, poziţionate una lângă cealaltă. Atunci când sunt utilizate două PC-uri simultan, utilizatorii pot să profite de comutatorul KVM şi să utilizeze un singur set de periferice pentru doua PC-uri - potrivit pentru gamerii care folosesc un PC dedicat pentru livestreaming. AG493UCX oferă si conectivitate USB-C (prin modul DP Alternate) şi poate alimenta un laptop cu până la 65W prin USB-C Power Delivery.

Monitorul AG493UCX beneficiază de un panou VA ce oferă imagini cu un raport de contrast nativ 3000:1, luminozitate maximă de 550 de niţi, 121% acoperire a spaţiului sRGB, 90% acoperire a spaţiului AdobeRGB şi 90% acoperire a gamei DCI-P3 si unghiuri de vizualizare de 178/178° . Acest monitor de gaming este certificată VESA DisplayHDR 400, afişând conţinut cu un dynamic range ridicat.

Funcţii suplimentare ale monitorului AG493UCX:

Ajustare pe înălţime de 100 mm, inclinare de -3.5/13.5° si rotire in funcţie de preferinţe de -15.5/15.5° datorita suportului solid

Difuzoare stereo de 5W

2 porturi HDMI 2.0 si 2 porturi DisplayPort 1.4

Un hub cu 3 porturi USB 3.1 si USB-C (conexiune video si alimentare de pana la 65 W)

Afişare a FPS-ului si Dial Point (ţintă pe mijlocul ecranului)

3 moduri personalizabile si in total 6 moduri de gaming pentru diverse genuri de jocuri

Tehnologia FlickerFree si Low Blue

O noua interfaţă OSD si un software intuitive AOC G-Menu

AOC AGON AG493UCX va fi disponibil în Europa începând din decembrie 2020 la preţul recomandat de 5.289 lei.