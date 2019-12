AOC G2590PX, monitor de gaming pentru pasionaţi [TECH REVIEW]

E uşor de asamblat, în cutie găseşti talpa, pivotul şi ecranul. Talpa se prinde de pivot (picior) printr-un şurub fix, iar ecranul se aplică uşor pe partea de sus, are un sistem de prindere prin îmbinare în 4 puncte. Pentru a desface ecranul de picior e suficient să apeşi un buton. Probabil că AOC G2590PX este din punct de vedere al asamblării unul dintre cele mai inteligent (simplu) construite monitoare pe care am pus mâna.

GALERIE FOTO

Specificaţii AOC G2590PX: diagonala de 24.5 inci, raport 16:9, rezoluţie 1920x1080p, rată de refresh 144 Hz, timp de răspuns 1 ms, WLED, acoperire sRGB 96% şi RGB 84%, luminozitate 400 niţi, 16.7 milioane de culori, unghiuri de vedere 170/160. Deşi nu e necesar, luminozitatea de 400 de niţi arată că monitorul se califică şi pentru lucru în spaţiu deschis. Monitorul are dimensiunile de 558,6x199,5x513,2 mm şi o greutate de 5,43 kg.

Pe birou, alături de alt monitor AOC, în timpul prelucrării fotografiilor cu Adobe Photoshop pentru review

Porturile de care dispune monitorul sunt: 2 X HDMI, 1X DisplayPort, 1X VGA, Jack de 3.5 mm (in&out), 4 X USB-A 3.0.

În cutie mai găseşti cabluri şi un DVD pentru calibrare, pe care nu l-am utilizat din cauză că nu am unitate de scriere/citire. Cablurile din pachet sunt: HDMI, VGA, Display Port, audio şi de alimentare. Toate cu lungimea de 1.8 m.

Aprinderea şi setările sunt toate pe un buton unic, aflat în dreapta spate pe monitor. Cu el se navighează şi se aleg opţiunile, e un ALL IN ONE.

Opţiunile principale din meniu sunt cele obişnuite: luminozitate, setarea imaginii, setarea culorilor, îmbunătăţirea culorii, setări pentru jocuri şi extra. O să merg direct în setările de jocuri şi în Game Mode ai următoarele opţiuni: FPS, RTS, Racing,Gamer 1, 2 şi 3 plus OFF (oprit). Primele 3 moduri din meniul de gaming sunt prestabilite (FPS, RTS, Racing), celelelte 3 sunt ”costumizabile”.

Tot în Game Settings (setarile pentru jocuri) mai găseşti: Shadow Control, Low Input Lag, Game Colour, LowBlue Mode, Overdrive şi DialPoint.Pentru mine cea mai potrivită alegere, la prima vedere, e FPS (first person shooter) datorită profilului meu de jucător, dar şi modului în care face albul (balansul de alb sau ”white balance” în engleză).

Monitorul are în partea de jos două difuzoare de 2W cu volum puternic, care se aud decent, dar pentru gaming sau muzică recomand căştile.

Gaming

Ca să-mi dau seama de unghiurile de vizualizare, l-am pus lateral dreapta şi nu am stat perpendicular pe el în timpul partidelor. Pe scurt e suficient de luminos şi rezoluţia FullHD îţi permite un număr foarte bun de fps, chiar şi cu un hardware mai vechi, la o calitate bună.

Vezi o filmare nu tocmai reuşită cu mine ”campion la împuşcat găini” şi murind la primul contact cu un adversar în Counter Strike. Scuzaţi înjurăturile, nu-mi aparţin. Am urmărit cum se vede din unghi, luminozitatea, sunetul şi numărul de fps.





Cel de-al doilea video e înregistrat direct de pe ecran cu Xbox Game Bar. Jocul Warframe e mai puţin cunoscut, dar foarte antrenant după părerea mea şi nu face gaură în buzunar, e gratis pe Steam. Din punct de vedere al graficii, poveştii şi dinamicii seamănă cu Mass Effect, deşi lipsesc ”alegerile”.



Am mai jucat, Call of Duty, Doom etc.

Am făcut tot cu Xbox Game Bar, o captură scurtă din serialul Netflix Lost in Space. Poate e prea scurt, ca să-ţi dai seama de calitatea imagini, dar nu te joci cu drepturile de autor.



Una peste alta, la preţul de circa 900 de lei, AOC G2590PX e un monitor frumos, cu specificaţii spre segmentul pro, care după calibrare poate fi folosit şi pentru editare foto sau video. După părerea mea, raportul calitate preţ e unul excelent.