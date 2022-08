AMD Ryzen 7 5700X, procesor pentru desktop performant şi economic [TECH REVIEW]

Computerul în care l-am instalat utiliza înainte un alt procesor AMD, un Ryzen 5 2600x din a doua generaţie. AMD Ryzen 5 2600x se descurcă încă bine în majoritatea sarcinilor inclusiv în gaming, dar cu AMD Ryzen 7 5700X s-a simţit imediat diferenţa.

Configuraţia computerului utlizat este:

- placă de bază Gigabyte B450M;

- SSD NVMe M2 512 GB - Kingston;

- 64GB RAM DDR4 (3000MHz) XPG;

- placă video Radeon RX 5500 XT;

- sursă 450Watt (80+Bronze).

Procesorul a venit fără cooler în cutie şi din ce am citit pe site-ul AMD nu are cooler stock inclus, Thermal Solution (PIB) Not included. Înainte de instalarea procesorului am făcut un update de BIOS, pentru că aşa era recomandat. Am văzut că e o discuţie pe forumuri dacă e necesar update-ul de BIOS sau nu. În cutia procesorului este o hartie cu acest mesaj: "IMPORTANT. PLEASE READ. The Amd Ryzen 5000 series desktop processor contained in this package is compatible with AMD Socket AM4 motherboards when a compatible BIOS update has been installed."

Traducerea ar suna cam aşa: ”IMPORTANT. VĂ ROG SĂ CITIŢI. Procesorul de desktop Amd Ryzen 5000 din acest pachet este compatibil cu plăcile de bază AMD Socket AM4 atunci când a fost instalată o actualizare compatibilă BIOS.”

Înainte să trecem mai departe iată un scurt unboxing al lui AMD Ryzen 7 5700X.

L-am scos pe cel vechi, am pus AMD Ryzen 7 5700X şi pastă termică nouă. Am fixat procesorul şi i-am pus un cooler masiv de la Noctua, cel mai mare cooler pe care l-am folosit până acum. Ulterior am descoperit că Noctua e în mare vogă pe YouTube, Linus şi alţi YouTub-eri îl promovează intens. Pentru mine e prima întâlnire. Am avut parte de doi asistenţi la instalare motanul casei şi domnul A, tot de-al casei.

Specificaţii pe scurt AMD Ryzen 7 5700X: tehnologie procesor pe 7nm (TSMC), cu 8 nuclee şi 16 fire de execuţie, frecvenţă de bază 3.4GHz, frecvenţă maximă 4.6GHz. TDP 65W, socket AM4, temperatură maximă de operare 90°C. Specificaţii complete aici. Capturi din CPUZ şi Device Manger.

AMD pune acest procesor în categoria entuziaşti şi poate din acest motiv, dar nu numai, este deblocat pentru overclocking. Adică poate fi făcut să funcţioneze la frecvenţe mai mari decât cele la care a fost proiectat. Mai multe detalii despre overclocking găseşti aici.

Special pentru overclocking, AMD oferă programul Ryzen Master, dar totodată te avertizează că faci aceste ”modificări” pe propria răspundere. Desigur sunt şi alte opţiuni de overclocking. Aici o captură din AMD Ryzen Master care e destul de uşor de înţeles şi pentru un necunoscător.

Are opţiuni de overclocking pentru creatori de conţinut, gameri şi profile pe care le poţi personaliza complet.



Mă întorc acum la impresiile mele despre funcţionarea sistemului desktop după instalarea AMD Ryzen 7 5700X. Este o actualizare de performanţă nu doar pe hârtie, sau în teste sintetice, se cunoaşte din primul moment că totul merge mai repede, că aplicaţiile se deschid şi se închid instant, că sistemul e mult mai responsiv la fiecare interacţiune.

Sunt 4 ani între ele şi aproape 50% performanţă, cu un avantaj mare şi la capitolul consum. Şi la tendinţa actuală de creştere a preţului la energie 30W nu e puţin lucru.

Totuşi, sarcina în care am sesizat cea mai mare diferenţă a fost randarea video. Sistemul cu AMD Ryzen 7 5700X salveaza fişierele video cu până la 70% mai rapid decât Ryzen 5 2600x, după calculele mele. Sigur că se cunoaşte o diferenţă mare şi în jocuri, dar pentru că nu mă joc în mod curent, e mai puţin evident pentru mine. Pe de altă parte mulţi dintre cei interesaţi de acest procesor vor detalii despre performanţa în gaming.

Am sesizat schimbări în bine la viteza de pornire a computerului, la oprire şi intrare/ ieşire din sleep. Dincolo de observaţii subiective am realizat şi câteva teste sintetice.

3DMark CPU test

3DMark test Time Spy Extreme

PCMARK 10 Extended

Am făcut şi un stress test de 3 ore cu aplicaţia Heavyload, care ţine procesorul şi placa grafică la 100% pe toată durata. În acest timp am monitorizat şi făcut capturi de ecran la început, la fiecare oră, final şi la câteva minute de la încheierea testului pentru a vedea cum se comportă când e utilizat la maximum.

În stanga aplicaţia HWMonitor arată temperatura procesorului la pornirea testului, 56,4°C. La mijloc am marcat faptul că testul Heavyload pornise de 20 de secunde şi în dreapta sus ora 6 PM, data 5.08.2022.

La ora 7.00 PM - 5.08.2022, temperatura procesorului crescuse la 60,4°C.

La ora 8.00 PM - 5.08.2022, temperatura procesorului crescuse la 60,9°C.

La ora 9.00 PM - 5.08.2022, temperatura procesorului scăzuse la 60,4°C.

Probabil că ar fi fost indicat ca testul să se întindă pe mai multe ore, dar aparatul de aer condiţionat e stricat şi în camera erau deja 30°C. Aşa că nu era mediul propice să ţii 6/9/12 ore un computer turat la 100%. Deşi, după rezultatele înregistrate probabil ar fi funcţionat fără probleme.

L-am bagat şi la jocuri unde i-am urmărit încărcarea şi temperatura cu MSI Afterburner. Vezi în stânga sus ora, temperatura GPU şi încărcarea, temperatura CPU şi încărcarea, numărul de fps.

Din ce am citit, principalul său competitor este Intel Core i5 12600K, un procesor relativ apropiat ca preţ (circa 40$ diferenţă în SUA), mai performant, dar cu un consum de energie mai mare cu aproape 50%. Comparaţie extinsă aici.

AMD Ryzen 7 5700X este un procesor performant şi economic, care se descurcă excelent în sarcinile zilnice, poate fi utilizat de pasionaţii de overclocking şi se mişcă foarte bine în jocuri. În magazinele online locale, AMD Ryzen 7 5700X se găseşte la ora actuala la un preţ între 1300 şi 1600 lei.