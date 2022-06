Viewsonic LS500WH, videoproiector  LED pentru birou sau şcoală [TECH REVIEW]

Viewsonic LS500WH cu tehnologia LED, ajunsă la a treia generaţie, oferă o durată de viaţă de 30.000 de ore, iar spre deosebire de cele cu lămpi sursa se înlocuieşte foarte rar şi nu conţine mercur, fiind prietenos cu mediul. În plus, consumă mai puţină energie şi are culori realiste - 125% din gama Rec.709 .

Proiectorul vine în pachet cu cablul de alimentare, un cablu HDMI, telecomanda şi ghid de pornire rapidă. Unitatea testată e albă are dimensiunile 293x221x115mm şi o greutate de 2.45 kg. Specificaţii tehnice complete aici.

Focusul se face manual de pe o rotiţă care împarte acelaşi spaţiu cu un inel de zoom. Ambele se află deasupra obiectivului proiectorului, într-o adâncitură de câţiva cm şi amintesc de modul de focalizare-zoom de pe una obiectiv foto.

Tot sus pe carcasă în dreapta brandului Viewsonic e un set de butoane pentru pornire oprire şi o serie de setări manuale:

- meniu / ieşire meniu;

- volum (+-);

- ajustare imagine;

- selectarea sursei (HDMI, VGA, USB-A);

- mod culoare;

- Enter.

Cam aceleaşi comenzi care se află pe proiector, dar şi unele suplimentare se găsesc pe telecomanda albă care însoţeşte aparatul. Butonul de pornire şi cel de oprire sunt separate pentru a nu închide prezentarea din neatenţie. Poţi naviga prin prezentări cu telecomanda, schimba raportul de aspect, îngheţa imaginea şi face multe alte lucruri.

Am folosit nişte modele standard de prezentări (pptx), găsite pe internet, ca exemplu pentru utilizarea la birou, iar pentru a scoate şi sunetul în evidenţă o parte din trailerul filmului "Black Adam".

Am folosit conectarea prin HDMI cu un Laptop şi imaginea afişată era FullHD/ 60 Hz, dar proiectorul îţi recomandă mereu rezoluţia lui nativă, 1280x720p.

Şi pentru că am pomenit de sunet LS500WH are un difuzor cu o putere de 2W, nu e ceva ieşit din comun, dar pentru prezentări la birou sau la şcoală e tot ce trebuie. Am făcut un colaj cu ceea ce se găseşte în cutie şi videoproiectorul fotografiat din diverse unghiuri.

Viewsonic LS500WH are dedesubt trei picioruşe de sprijin, cel din faţă se deşurubează (înalţă) pentru a schimba unghiul de proiectare, la nevoie. Proiectorul se poate roti liber în orice unghi pe verticală pentru a ajuta aplicaţiile creative, permiţând proiecţia pe tavan, perete etc.

Porturile de conectare sunt în spate, după cum se observă are şi sunet pe jack de 3.5 mm, iar pe laterale are aerisiri.

Nu este zgomotos şi nici nu am sesizat să se încălzească foarte tare, dar cel mai bun lucru la el este uşurinţa în utilizare. Nu e nevoie să ai experienţă pentru a-l folosi sau să citeşti manualul, este intuitiv, iar butoanele suficient de explicite. Cum l-ai scos din cutie îl poţi folosi, indiferent dacă eşti o persoană tehnică sau nu.

Viewsonic spune că "motorul optic" al LS500WH foloseşte un tip de etanşare, care împiedică pătrunderea prafului şi afectarea sistemului termic (IP5X). La o utlizare de 4 ore pe zi, în săli de şedinţe / săli de clasă, Viewsonic LS500WH poate rezista până la 20 de ani.

Proiectorul Viewsonic LS500WH se găseşte în acest moment în magazinele locale la un preţ cuprins între 2600 şi 3300 lei.