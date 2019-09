Update-uri pentru seriile Swift şi Acer Aspire C, anunţate la IFA

FOTO via Acer

Acer Swift 5

Acer Swift 5 are un ecran de 14 inci, fiind cunoscut ca cel mai uşor notebook din clasa sa, cu un şasiu realizat dintr-o combinaţie perfectă între aliaje magneziu-lithium şi magneziu-aluminiu. Cea mai recentă versiune cântăreşte doar 990 grame cu opţiunea grafică discretă NVIDIA GeForce MX250 sau chiar mai puţin cu grafica actualizată Intel Iris Pro, şi o grosime de doar 14.95 mm. Ecranul are o ramă îngustă pe trei laturi şi un raport ecran-şasiu de 86,4%.

Cu un procesor Intel Core până la i7-1065G7 din generaţia 10 şi un spaţiu maxim de stocare de 512GB pe un SSD PCIe Gen 3x4, utilizatorii obţin performanţe puternice şi o calitate foarte bună a culorilor pe ecranul tactil IPS Full HD de 14 inci. Swift 5 are un conector USB 3.1 tip C cu funcţie completă care acceptă Thunderbolt 3, dual-band Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) şi suportă Windows Hello printr-un cititor de amprentă integrat.

Swift are o durată de viaţă a bateriei de până la 12,5 ore pentru productivitate zilnică. Swift 5 suportă încărcarea rapidă, oferind până la 4,5 ore de utilizare cu o singură încărcare de 30 de minute. Utilizatorii se pot autentifica prin simpla atingere a cititorului de amprente încorporat prin Windows Hello, pentru acces uşor şi mai sigur.

Acer Swift 3

Notebook-ul Acer Swift 3 are un ecran IPS Full HD de 14 inci, este disponibil în culori steel gray şi millennial pink şi cântăreşte doar 1,19 kg. Swift 3 încorporează multă putere în şasiul său subţire de 15,95 mm cu un procesor Intel Core i7-1065G7 din generaţia 10, grafică Intel Iris Plus şi, opţional, NVIDIA GeForce MX250, pentru ca totul să funcţioneze la viteza optimă.

Acesta include, de asemenea, până la 512GB spaţiu de stocare pe un SSD PCIe Gen 3x4, 16GB LPDDR4X RAM, Thunderbolt 3 şi dual-band Intel Wi-Fi 6, pentru o experienţă wireless mai fluidă şi mai plăcută. Furnizează până la 12,5 ore de viaţă a bateriei şi oferă funcţii de încărcare rapidă: o încărcare de 30 de minute poate oferi 4 ore de funcţionare în condiţii de redare video.

Swift 3 vine cu rame subţiri de 4,37 mm şi un raport ecran-şasiu de 84%. Pentru o îmbunătăţire suplimentară a culorilor, Swift 3 include şi Acer Color Intelligence şi Acer ExaColor Technology pentru imagini vii, îmbunătăţite.

Acer Aspire C

Dispozitivele all-in-one ultra-subţiri Acer Aspire C de 6,8 mm oferă un aspect elegant şi o mulţime de caracteristici practice. Produsele sunt disponibile cu opţiuni de ecran IPS Full HD de 27 inci, 24 inci şi 22 inci, toate alimentate de procesoare Intel Core generaţia 10 şi grafică discretă opţională NVIDIA MX130.

Cu un spaţiu de stocare amplu de până la 1TB prin intermediul unui SSD1 M.2 NVMe şi până la 2TB pe un HDD de 2,5 inci, plus 32GB memorie DDR4-2666, seria Aspire C este ideală pentru multipli utilizatori, cu o gamă largă de nevoi.

Confidenţialitatea este protejată prin opţiunea de a închide obturatorul camerei web atunci când aceasta nu este utilizată şi un port de ieşire HDMI oferă opţiunea pentru un al doilea ecran. Există patru porturi USB 3.1 Gen 11 pentru conectarea perifericelor, oferind flexibilitate pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor specifice, cum ar fi tipărirea, jocurile şi utilizarea unui mouse sau tastatură pentru scrierea unor documente mai complexe.

Atât ochii tineri, cât şi cei obosiţi sunt protejaţi cu Acer Vision Care, o serie de tehnologii precum Acer Bluelight Shield care reduce expunerea la lumină albastră, pentru un plus de confort.

Acer Swift 5 va fi disponibil în Europa din luna septembrie, la preţuri începând de la 899 euro.

Acer Swift 3 va fi disponibil în Europa din luna septembrie, la preţuri începând de la 599 euro.

Seria Acer Aspire C va fi disponibilă în Europa din luna decembrie, la preţuri începând de la 649 euro.

