Tp-Link AC5400 Archer 5400X, probabil cel mai rapid şi mai complet router de gaming [TECH REVIEW]

Să vorbim puţin depre caracteristicile tehnice ale acestui monstru wireless, pe care l-am poreclit la prima vedere ”big spider”. Tp-Link AC5400 foloseşte un procesor cu patru nuclee, tactat la 1.8GHz şi 1 GB de RAM, are trei benzi (tri-band): una de 2.4 GHz ( 1000 Mbps) şi două de 5GHz (2 X 2167Mbps ), unsprezece porturi 1x WAN, 8x LAN, 2x USB3.0 şi cinci butoane: Power, Wi-Fi On/Off, WPS, Reset, LED On/Off. Archer 5400X are standard wireless 802.11a/b/g/n/ac, 802.3ab şi e compatibil iPv4, iPv6. Chipset-ul include tehnologiile MU-MIMO, Beamforming, Airtime Fairness, RangeBoost, NitroQAM. Protocoale de securitate WEP, WPA-PSK.

Cele 8 antene se montează lejer, prin apăsare uşoară, iar poziţia acestora rămâne fixă. Cu tot cu antenele, Archer 5400X cântăreşte 1.5 Kg. Încărcătorul e mare, ca de laptop.

În teorie, viteza maximă pe care o poate oferi e de 5334‬ Mbps (2 X 2167Mbps + 1000 Mbps). Dar ce provider de internet din România oferă abonament cu viteză de 5 Gbps pentru clienţi persoane fizice? Ştiţi măcar unul? Eu am un abonament de 1 gigabit şi pe acesta am făcut testele.

La pornire ledul de deasupra clipeşte des de câteva ori, apoi devine pentru câteva secunde roşu solid şi dacă totul e în regulă rămâne alb. Dacă te deranjează lumina, poţi opri ledul din butonul dedicat.

Am tras un fir din switch, l-am băgat în router şi m-am conectat la el prin aplicaţia din Google Play, Tp-Link Tether . Aplicaţia detectează routerul prin Bluetooth, dar totodată îţi cere să porneşti şi GPS-ul. Fiecare bandă, din cele trei, poate avea nume şi parolă diferite.

Există şi aplicaţie pentru iOS. Aplicaţia de Android are toate opţiunile necesare, de la stânga la dreapta meniul home, clients şi HomeCare. La acestea se adaugă şi meniul Tools.

Apoi, pentru a acesa interfaţa din browser am băgat cablul principal de reţea direct în Archer 5400X şi am tras alt cablul din router în computer. Am acces http:// tplink.net am introdus parola pe care o stabilisem de pe smartphone, alta decât cea pentru wireless, şi am accesat interfaţa din browser.

Am trecut meniul în limba română. Nu ştiu dacă meniul în limba română ajută pe cineva, ideea e că există opţiunea. Dreapta sus vezi cele trei benzi 2.4 Ghz, 5GHz -1 şi 5GHz-2.

Sunt zeci de opţiuni în meniul Tp-Link AC5400 Archer 5400X şi dacă m-aş opri la toate, acesta n-ar mai fi un review ci un manual.

Notabil pentru mine e partea de antivirus inclusă (timp de 3 ani - atât cât e şi garanţia roterului). Ajută dacă ai deja un antivirus instalat pe fiecare dispozitiv? Da, un strat de protecţie în plus nu are cum să strice în lumea de azi, în care ştirile despre hacking sunt la ordinea zilei. Exemple: atacul din sistemul medical şi cazul actriţei Bella Thorne, şantajată de hackeri.

Şi partea de Parental Control e la fel de utilă, dacă nu vrei să stai cu grijă sau să-ţi spionezi copiii.

La fel de interesantă poate fi şi partea de Guest network, dacă n-ai încredere în cei cărora le dai parola de reţea. În cazuri speciale poţi să foloseşti o reţea limitată pentru oaspeţi.

Şi Tp-Link cloud, o opţiune pentru camere de supraveghere şi pentru control la distanţă al routerului prin aplicaţia de mobil

Dacă ne întoarcem la gaming, motivul principal al existenţei acestui monstru, atunci partea de prioritizare e genială. Prioritatea se poate face la alegere pe aplicaţie, pe dispozitiv şi pe timp.

Să presupunem că în casă există trei persoane, una care se uită la TV pe conţinut 4K, una care se joacă pe computer şi a treia care citeşte e-mailuri pe smartphone, stă pe reţele sociale. Cum faci ca să-nu-i enervezi pe toţi? În primul rând îi aloci fiecăruia câte o bandă din cele trei. Apoi, chiar dacă fiecare e pe banda lui, prioritizezi traficul către dispozitivele pe care le folosesc şi către aplicaţii.

Dacă ştii şi cât timp va petrece fiecare pe internet poţi să setezi şi timpul.

Eu aş dezactiva banda de 2.4 Ghz şi aş lucra doar pe benzile de 5 GHz. Doar dacă ai dispozitive mai vechi o să ai nevoie de ea. Dacă stai la bloc, semnalul va fi afectat de interferenţele de la celelelte reţele din aceeaşi bandă şi oricum nu vei fi mulţumit. Sigur că se poate personaliza canalul, dar orice ai face tot nu vei atinge viteza de pe 5 GHz.

Ok, avem o mulţime de opţiuni şi specificaţii tari pe hârtie, dar care e viteza reală obţinută?

Pe 5 GHz măsurat cu Speedtest pe smartphone.

Rezultatele pot varia în funcţie de viteza internetului din abonamentul utilizatorului, de dispozitivul conectat la router, de distanţa dispozitivului conectat de router, interferenţe etc.

Viteza pe fir înregistrată prin interfaţa Tp-Link, tot cu aplicaţia Speedtest.

În pachet găseşti routerul, antenele, încărcător, cablu de reţea şi manual / ghid de folosire. ”The big spider” e un monstru al internetului wireless şi nici preţul nu e de neglijat, Tp-Link AC5400 Archer 5400X se găseşte în magazinele din România şi externe la un preţ în jur de 300 de euro.

Dacă eşti un pasionat de gaming, putere, viteză, performanţă pe scurt, Archer 5400X poate fi alegerea potrivită.

