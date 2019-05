Tenda Nova MW5: un router wireless mesh care te poate scăpa de problema vitezei reduse (TECH REVIEW)

În primul rând, trebuie notat faptul că router-ul este foarte uşor de setat şi de folosit (aproape plug and play). De asemenea, nu ocupă mult spaţiu, având un aspect compact şi un design plăcut ochiului.

Router-ul are două antene 3dBi omni direcţionale. Mesh Point-ul din pachet vine cu un port LAN pentru cablu de tip ethernet, un lucru ce poate fi de mare folos în cazul în care ai un dispozitiv ce poate profita de viteza superioară oferită prin conexiune directă.

Aşa cum am menţionat, router-ul este dual band, cu o reţea de 2.4GHz şi una de 5GHz. Pe reţeaua de 2.4GHz, router-ul oferă viteze de până la 300Mbps, iar cea de 5GHz vine cu viteze de până la 867Mbps.

Am testat router-ul şi pe un PlayStation 4, o consolă notorie pentru limitarea pe care o are în ceea ce priveşte vitezele de download. S-a descurcat foarte bine, ajungând la viteze de 80Mbps şi completând instalarea unui joc destul de mare, Days Gone, în aproximativ 40 de minute.

Acoperirea este una foarte bună, iar Mesh Point-ul este capabil, chiar şi dacă preia semnalul wi-fi la o viteza foarte mica, să îl amplifice până la viteza precizată in specificaţiile dispozitivului. Trebuie însă să recomand, ca în cazul fiecărui router, că cel mai bine este să îl poziţionaţi într-o poziţie cât mai centrală a casei, pentru o acoperire completă.

Singurul minus simţitor al lui MW5 este faptul că, atunci când conectezi cablul de reţea în portul WAN/LAN al aparatului, vei rămâne cu un singur port de LAN, lucru care s-ar putea dovedi problematic la un moment dat. Aş adăuga şi lipsa unor picioruşe de cauciuc, care să ofere o aderenţă şi o stabilitate mai bune, însă acestea nu sunt un ”must”.

Tenda Nova MW5 este un Whole Home Mesh WiFi System foarte bun in ceea ce priveşte raportul calitate/preţ, oferind utilizatorului, în mare parte, ceea ce promite: o acoperire mai bună şi o viteză de internet apreciabilă.