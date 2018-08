Tenda Nova MW3, un router wireless mesh pentru case mari [TECH REVIEW]

Nodurile, în cazul de faţă, sunt puncte de redistribuire a semnalului wireless. Nu merg mai departe cu explicaţia, dacă chiar vreţi mai multe informaţii găsiţi aici sau aici.

Routerul Tenda MW3 e dual band, cu standardul 802.11 a/b/g/n/ac. Viteza promisă pe wireless e de 300 + 867 Mbps, iar cea pe fir e 10/100 Mbps. Sistemul e format din două cuburi albe, cu laturile egale de 90 mm. Fiecare cub dispune de 2 antene wireless de 3dBi (decibels relative to isotropic), mufe 1x LAN, 1x WAN/LAN, alimentare şi buton RST (de resetare).

Pentru configurare foloseşte aplicaţia Tenda WiFi din Google Play sau Tenda WiFi din App Store. Am avut la început câteva probleme cu aplicaţia, nu se conecta, dar după mai multe încercări s-a rezolvat. După ce m-am conectat la primul nod (NOVA_3093), l-am băgat în priză pe al doilea (NOVA_3094) şi l-a văzut în câteva minute. Deşi interfaţa e simplă, sunt mici imperfecţiuni la conectare, schimbarea parolei.

În stânga eroarea la conectare şi în dreapta ambele module conectate.

După ce termini configurarea Tenda MW3 e stabil.

În testul de reţea, cu smartphone, frecvenţă de 5 GHz am obţinut:

download 94 Mbps, upload 94 mbps

download 93 Mbps, upload 94 mbps

download 93 Mbps, upload 94 mbps

In testul de reţea, pe laptop, frecvenţă de 2.4 GHz am obţinut:

download 5 Mbps, upload 4 mbps

download 5 Mbps, upload 3 mbps

download 5 Mbps, upload 3 mbps

Pe frecvenţa de 2.4 GHz rezulatele au fost slabe. Probabil pentru că e un număr mare de reţele în zonă cu care interferează, dar ce faci dacă vrei să foloseşti sistemul la bloc?

Aşa că am instalat pe smartphone Wifi Analizer şi am descoperit încă 5 reţele, iar una dintre ele, deşi are semnal mai slab se află pe acelaşi canal. În schimb pe 5 GHz nu mai era nici o reţea "concurentă". Dacă ai problema asta, găseşti un tutorial AICI, despre cum schimbi canalul în aşa fel încât să obţii o viteză mai bună.



În stânga graficul de pe aplicaţia Wifi Analizer pe 2.4 Ghz, în dreapta conectat la reţea din faţa blocului.

Pentru că Tenda MW3 promite o acoperire de 200 m patraţi, am coborât din bloc, eu stau la etajul 5, şi am făcut câţiva paşi. După aproximarea mea mă aflu la circa 35 m distanţă de unul dintre cele două cuburi. Semnal e nehotărât, creşte şi scade. Se stabilizează la o liniuţă şi fac testul pe smartphone.

Şi iată rezultatele:

download 9 Mbps, upload 8 mbps

download 12 Mbps, upload 5 mbps

download 16 Mbps, upload 6 mbps

Am încercat acelaşi lucru de pe holul blocului, dar prin atâţia pereţi nu vedea deloc reţeaua.

Presupunând că 200 de metri pătraţi nu sunt suficienţi pentru nevoile tale, poţi să-l "împerechezi" cu un modul Tenda MW6 şi performanţele sistemului vor ceşte semnificativ.

Pachetul conţine cuburile, două încărcătoare, un cablu de reţea şi instrucţiuni de folosire.

În concluzie, dacă ai un apartament mare, sau o casă cu etaj, routerul Tenda MW3 poate fi soluţia optima pentru acoperire mare şi semnal wireless bun. Pachetul cu două module se vinde la principalele magazine locale pentru aproximativ 350 lei.