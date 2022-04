Televizoarele Samsung Neo QLED şi Lifestyle, gama 2022, primele impresii

Ieri, 19 aprilie, timp de o oră am venit în contact cu 4 televizoare reprezentative pentru noua gamă Samsung din 2022. Doi consultanţi Samsung mi-au explicat ce au nou şi deosebit televizoarele din gama 2022.

Cel mai mare şi mai performant smart TV cu care am venit în contact este Samsung 75QN900B, cu un ecran impozant aproape fără margini.

Noua gamă premium QN900B, cuprinde şase serii, cu dimensiuni între 43 inci şi 85 inci. La nivel de imagine, gama Samsung Neo QLED 2022 aduce o serie de progrese: sursa de lumină Quantum Mini LED a fost îmbunătăţită şi mai mult prin adăugarea de mapare HDR pe 14biţi (care oferă şi mai multe detalii scenelor întunecate sau luminoase), în timp ce tehnologia Quantum Matrix (ce controlează, cu o precizie intensă, Mini LED-urile Samsung) este gândită pentru a fi şi mai exactă alături de funcţia Shape Adaptive Light.

Pe partea de sunet, televizoarele Samsung Neo QLED 2022 sunt echipate cu difuzoare multidirecţionale şi, pentru prima dată, ele sunt compatibile cu tehnologia Dolby Atmos.

Samsung 75QN900B

În imagine fotografiat din lateral, 4 din cele 8 difuzoare din spate, soundbar-ul care completează partea de sunet oricum foarte bună şi ”box-ul”, plasat pe piciorul din spate, cu partea de conectori.

Cei pasionaţi de sunet pot amplifica componenta audio prin asocierea cu un soundbar Samsung din noua gamă. Asta înseamnă calitate audio ridicată, fără multitudinea de cabluri HDMI. Dolby Atmos Wireless este compatibil şi cu noul soundbar Ultra Slim 2022 de la Samsung.

Celălalt televizor smart din gama Neo QLED, Samsung 65QN95A, prezent în spaţiul de prezentare este un 4K centrat pe gaming, sau cel puţin aşa ne-a fost prezentat. Are opţiuni multiple de gaming pe console: Motion Xcelerator Turbo Pro 4K 144Hz, Super Ultrawide GameView şi Game Bar.

Special gândit pentru gameri, avem:

integrarea jocurilor în cloud;

4K/144Hz;

HDMI 2.1 (pentru toate porturile).

Televizoarele NEO Qled vin cu Smart Hub încorporat prin intermediul căruia aceştia se pot conecta la o serie de dispozitive inteligente. Acestea dispun în premieră şi de două tipuri de calibrare a ecranului (de bază şi avansată), operaţie care se realizează cu smartphone-ul prin aplicaţia Smart Things.

Deşi nu atât de populare ca televizoarele Neo QLED, televizoare Lifestyle sunt preferatele mele. Oricât de performante sau de subţiri ar fi televizoarele clasice, în majoritatea timpului sunt doar nişte dreptunghiuri mari şi negre pe perete. Nu la fel stă treaba cu cu The Frame sau The Sero care au design, formă şi aplicaţii originale şi pe alocuri chiar excentrice.

The Frame oferă, spre exemplu, un Magazin de Artă (Art Store) actualizat, care le facilitează abonaţilor accesul rapid la peste 1.600 de piese de artă de la instituţii de artă de renume.

Display-ul mat (Matte Display) al lui Samsung The Frame difuzează lumina în diverse unghiuri şi direcţii prin introducerea unei suprafeţe în relief. Senzaţia pe care o ai la afişarea unui tablou pe ecran te face să vrei să atingi ca un copil ”pânza", să simţi textura picturii.

The Serif vine cu o carcasă cu finisaj mat pentru a se îmbina cu ecranul Matte Display, accentuând designul şi făcându-te să te întrebi, la primul contact, dacă nu cumva e doar un obiect decorativ, futurist. Ecranul e suficient de mare( 43 de inci) ca să nu uiţi că e un televizor, nu un cinema improvizat, iar picioarele îl fac mobil. Dacă e cazul, poţi să-l ridici şi să-l aşezi chiar în faţa canapelei.

The Sero, prezent şi el în portofoliul de televizoare Lifestyle al Samsung, vine cu o gamă de funcţii îmbunătăţite. Ecranul Matte Display şi noi funcţii inteligente au fost adoptate pentru o experienţă optimizată a ecranului vertical.

The Frame 2022 va fi disponibil în dimensiuni de 32”, 43”, 50”, 55”, 65”, 75” şi 85”, The Serif în dimensiuni de 43”, 50”, 55” şi 65”, iar The Sero în dimensiunea de 43”.

Noua gamă 2022 de televizoare Neo QLED şi Lifestyle, precum şi seria de soundbar-uri 2022 sunt acum disponibile comercial în România, în magazinele Samsung şi la parteneri.