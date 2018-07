Server NAS Synology DS218 Play echipat cu Seagate Ironwolf, una dintre cele mai bune soluţii pentru streaming de muzică şi seriale [TECH REVIEW]

Am avut ocazia să mă joc cu un Synology DS218 Play echipat cu Seagate Ironwolf, o variantă de bază din gama de NAS-uri ale producătorului din Taiwan.

Ideea de a îmi creea un server personal, unde să îmi stochez efectiv toate fişierele, indiferent că vorbim despre muzică, filme, seriale sau poze m-a atras foarte tare. Unde mai pui că suita de aplicaţii cu care vine NAS-ul este una foarte intuitivă, existând suficiente variante pentru telefon încât să te facă să renunţi la servicii de streaming precum Spotify sau Netflix.

Desigur, soluţia pe care o propune tehnologia NAS necesită puţin mai mult timp decât crearea unui simplu cont, însă rezultatul final nu va dezamăgi deloc. Setup-ul este simplu, încă de la scoaterea din cutie a terminalului. Acesta se conectează la orice router Wi-Fi prin intermediul unui cablu şi poate fi pus în funcţiune în doar câteva minute. Pe scurt, e gata de treabă imediat după ce este scos din cutie.

Stocare cât cuprinde

NAS-ul Synology DS218 Play pe care l-am primit la test a venit echipat cu două hard-disk-uri Seagate Ironwolf de câte 2TB fiecare, folosiţi în sistem RAID 0, suficienţi pentru nevoile peresonale, de acasă. Cu alte cuvinte, suficienţi pentru a te convinge să renunţi la orice alt serviciu bazat pe subscripţie lunară. Poţi face liniştit pasul spre un cloud personal, cu un NAS deja configurat din fabrică.

Desigur, poţi opta şi pentru servere conectate la reţea pe care să le asamblezi manual, pe piese, care funcţionează asemeni unui PC, însă procedura dureză mult mai mult şi nu are rost să te complici. HDD-urile de la Seagate sunt create special pentru a fi utilizate pe un NAS, şi nu pe un sistem obişnuit desktop şi oferă viteze bune de scriere şi citire, indiferent de unde sunt accesate.

Achiziţionarea unui NAS ar trebui să fie prioritară pentru cei care vor să-şi creeze un ecosistem de casă inteligentă, unde vor conecta mai multe dispozitive la aceeaşi reţea. Acesta funcţionează ca un hub central media, cu ajutorul cărui poţi rezolva o suită de funcţii. De asemenea, dacă ai smart TV, poţi folosi liniştit serviciul de streaming pe care îl găzduieşti în propria casă, fără să mai ai nevoie de varii abonamente.

În plus, un astfel de sistem NAS poate fi folosit şi pentru cei care au afaceri mici sau mijlocii, la supraveghere şi la backup. Poţi opta mereu pentru un HDD Ironwolf ceva mai ofertant, Seagate oferind medii de stocare de până la 12 TB, fapt care îţi va permite să upgradezi modelul DS218 Play până la o capacitate de 24 TB în configuraţie RAID 0.

Concluzii

NAS Synology DS218 Play echiopat cu hard-disk-uri Seagate Ironwolf s-a dovedit o soluţie eficientă pentru mine, în cele peste două luni de utilizare. Interfaţa software cu ajutorul căreia foloseşti NAS-ul ca pe un desktop PC oferă o experienţă foarte facilă şi plăcută şi poiate fi folosită pentru a descărca direct conţinut pe HDD-urile serverului, cu ajutorul unui client de torrent sau chiar direct de pe internet.

Recunosc că am fost foarte intrigat de ideea unui cloud personal şi am ajuns la concluzia că este foarte plăcut să îţi ştii toate fişierele, de la filme muzică, poze, documente, într-un spaţiu fizic, palpabil, pe care îl poţi vedea. Un cloud care se află la tine acasă, unul care nu îţi va solicita diferite planuri tarifare pe măsură ce îl umpli. În plus, poţi upgrada oricând vrei tu spaţiul de stocare, atunci când el nu mai se pliază pe nevoile tale, însă trebuie să ai grijă să alegi un produs destinat special folosirii cu un NAS.