Samsung a lansat o actualizare software pentru ceasurile smart Galaxy Watch, Gear Sport şi Gear S3

One UI aduce o interfaţă mai curată şi mai simplistă astfel încât cititul şi browsing-ul se vor face mult mai uşor. Grafica actualizată include animaţii luminoase şi vibrante care apar atunci când utilizatorul atinge un obiectiv stabilit anterior. One UI de pe smartwach-uri vine cu o interfaţă stilizată care se sincronizează cu One UI de pe smartphone-urile Galaxy, pentru o experienţă unitară pe toate dispozitivele.

Interfaţa actualizată oferă noi setări avansate, inclusiv activarea/dezactivarea Touch wake-up, controlarea setărilor de frecvenţă/durată din aplicaţia Daily şi activarea/dezactivarea modului Goodnight în funcţie de obiceiurile de somn ale utilizatorului.

De asemenea, utilizatorii pot să descarce noi modele de design pentru ceas, disponibile anterior doar pe Galaxy Watch Active, în Galaxy Store.

Noile specificaţii pentru sănătate şi fitness includ:

Samsung Health afişează acum pe ecran activităţile zilnice la prima accesare a aplicaţiei, oferind o scurtă prezentare a caloriilor zilnice, a mişcărilor şi a antrenamentelor zilnice.

Urmărirea antrenamentului este acum mai uşoară şi mai rapidă atât în widget-uri, cât şi aplicaţia Samsung Health, permiţându-le utilizatorilor să înceapă cât mai repede antrenamentul. Datele antrenamentelor sunt sincronizate continuu, între ceas şi telefonul asociat – păstrând un jurnal de exerciţii pe ambele device-uri. Actualizarea include un antrenament suplimentar pentru înot.

Actualizarea vine cu o monitorizare mai eficientă a ritmului cardiac cu ajutorul High Heart Rate Alert, avertizând utilizatorul în cazul în care ritmul cardiac depăşeşte nivelul prestabilit. Modul de urmărire a somnului este mai detaliat, indicând utilizatorului durata de somn medie, comparativ cu intervalul standard pentru categoria de vârstă în care se încadrează.

Actualizarea aduce şi optimizarea bateriei pentru o utilizare îndelungată. Aplicaţiile de fundal vor fi închise automat şi utilizatorii pot personaliza setările de economisire a bateriei, inclusiv reglarea luminozităţii şi a setărilor de oprire a ecranului, pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei.

