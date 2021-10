Samsung a anunţat disponibilitatea locală a televizoarelor din gama lifestyle: The Terrace şi The Sero

Televizor Samsung The Terrace.

Trecând dincolo de ideea convenţională despre cum ar trebui să arate un televizor, gama de lifestyle Samsung, care include şi The Frame (televizorul tablou), The Serif şi The Premiere (un videoproiector puternic).

The Terrace este primul televizor 4K QLED pentru outdoor lansat de Samsung. Acesta a fost conceput pentru a funcţiona în aer liber; datorită certificării IP55, este rezistent la intemperii, precum şi la praf, umiditate sau căldură.

The Terrace dispune de o tehnologie ce oferă un volum de culoare de 100%, având o calitate bogată şi precisă a culorilor 4K QLED în fiecare scenă, chiar şi în lumina soarelui.

The Sero este primul televizor cu ecran rotativ lansat de Samsung. Odată conectact cu telefonul (care se face prin tap view, o simplă atingere de ramă), când acesta din urmă se roteşte, televizorul urmează întocmai mişcările pivotante.

Un alt aspect important de menţionat este că The Sero arată conţinutul, inclusiv aplicaţiile şi conturile de social media, cu un raport de vizualizare optimizat, acestea fiind afişate pe întregul ecran (orizontal sau vertical). The Sero are la bază tehnologia QLED şi oferă 100% volum de culoare – culori realiste, indiferent de cât de luminoase sau întunecate sunt cadrele redate.