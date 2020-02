Samsung anunţă lansarea noii game de televizoare şi sisteme audio

Printre acestea, se regăsesc vârful de gamă Samsung QLED 8K (Q950TS), care marchează extinderea gamei QLED 8K (aflată acum la a 3-a generaţie) şi QLED 4K, noile modele cu tehnologia MicroLED, dar şi noua gama Lifestyle, completată de noile dispozitive audio.

Televizorul Samsung Q950TS QLED 8K 2020 e disponibil în Europa cu diagonalele 65 inci (165cm), 75 inci (190cm) şi 85 inci (216cm). Samsung Q950 QLED 8K integrează ecranul în stilul încăperii şi are un display Infinity cu un raport între ecran şi corp de 99%. Q950 are un profil subţire, de doar 15 mm, pe toată suprafaţa şi şase difuzoare încorporate.

Pe lângă Q950, Samsung a prezentat şi seriile Q900TS şi Q800T, extinzându-şi astfel gama de televizoare QLED 8K cu încă două serii. Oferind dimensiuni de la 55 inci (140cm), până la 98 inci, Samsung pune la dispoziţie televizoare 8K potrivite pentru orice cerinţe de spaţiu sau utilizare.

Capacităţile AI „Smart Screen” ale noii game de televizoare:

creează un efect sonor tridimensional prin acustica combinată a mai multor boxe integrate în TV (sus, lateral şi jos) utilizând un algoritm AI propriu. OTS+ sincronizează în timp real dinamica audio cu acţiunea de pe ecran, indiferent de sursa de conţinut. Q-Symphony - pentru prima dată, televizoarele QLED 2020 vor menţine difuzoarele superioare şi laterale active atunci când ataşaţi un soundbar din seria Samsung Q pentru a oferi un sunet surround mai bogat şi mai complet.



Noua gamă de Soundbar aduce o mai bună integrare între televizoare şi dispozitive de sunet. Gama europeană de Soundbar din seria Q 2020, inclusiv Q800T, Q70T şi Q60T, completează televizorul QLED. Folosind tehnologia Samsung Acoustic Beam, Dolby Atmos şi DTS:X.

Noul Samsung S Series (S60T şi S40T) oferă o performanţă de sine stătătoare.

Disponibil astăzi în Olanda, Disney+ îşi va continua lansarea în Europa începând cu 24 martie, fiind disponibil pe televizoarele Samsung.

Televizoarele Samsung vor oferi mai multe opţiuni de asistent vocal, inclusiv Amazon Alexa, Google Assistant şi Bixby, pentru a le pune la dispoziţie utilizatorilor cât mai multe opţiuni de alegere.

Samsung a anunţat noi funcţii de conectare care răspund nevoilor utilizatorilor care utilizează display-urile într-o varietate de moduri, precum:

este destinat utilizatorilor care folosesc frecvent alte dispozitive în timp ce se uită la televizor. Funcţia permite utilizatorilor să îşi extindă conţinutul de pe dispozitivul mobil pe un ecran mai mare, cu flexibilitatea de a alege între 14 opţiuni de dispunere diferite pentru două ferestre. Tap View eficientizează conectarea smartphone-urilor la televizor. Utilizatorii pot acum să-şi transfere conţinutul de pe telefon pe televizor atingând pur şi simplu cele două dispozitive.





Samsung a anunţat şi lansarea europeană a televizorului The Sero, un nou brand de televizor Lifestyle. Sero se roteşte pe orizontală şi verticală – la fel ca un smartphone.

The Serif, televizor destinat iubitorilor de design interior sofisticat, va fi disponibil în acest an pe modele de 43, 49 şi 55 inci, în două culori noi, Cloud White şi Cotton Blue. The Serif şi The Sero sunt recunoscute la nivel mondial pentru designul inovator, fiind premiate în acest an la International Forum (iF) Design Awards.

Gama Lifestyle nu poate fi completă fără The Frame. Pentru 2020, noi modele de 32 şi 75 de inci au fost adăugate la dimensiunile de display existente. Cu noua funcţie Frame’s Art Store, bazată pe AI, televizorul e capabil să sugereze opere de artă în conformitate cu gusturile specifice ale proprietarului.

Tehnologia modulară MicroLED nu are limite în ceea ce priveşte dimensiunea (pornind de la 75 inci şi ajungând la 292 inci - 742cm), raportul, marginile şi rezoluţia.