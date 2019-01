Rhythm Well este o boxă wireless de dimensiuni mari numai bună de folosit la petreceri [TECH REVIEW]

Am testat boxa externă Rhythm Well în cadrul unei petreceri organizate acasă, iar rezultatul nu a fost deloc unul care să lase de dorit. Chiar dacă la prima vedere am fost ceva mai reticent, convins că nu se va ridica la nivelul sistemului meu audio de la Panasonic, diferenţa nu a fost atât de mare pe cât ar sugera-o marca.

Cu o putere de 350W, Rhythm Well este mai mult decât suficientă pentru o petrecere de apartament, dar şi pentru ascultatul obişnuit de muzică, mai ales prin prisma conectivităţii sale.

Practic, gadget-ul este o boxă externă de dimensiuni şi putere mare, la care te poţi lega cu laptop sau telefon. Ea dispune de Bluetooth şi AUX, dar şi de Radio FM şi lumini care par a aduce cu accesoriile de gaming pe care le regăsim la PC-uri, de tip RGB.

Calitatea sunetului este una decentă, chiar şi la volum ridicat, iar singura problemă cu care m-am întâlnit şi care a fost uşor deranjantă este inabilitatea de reglare a bass-ului. Acesta e ceva mai pregnant şi poate deveni sâcâitor atunci când asculţi o melodie căruia nu îi e frică să se folosească de sunetele joase. Culmea, bass-ul nu e deloc prost, ci doar prea scos în evidenţă.

De asemenea, poţi asigura ambienţa sonoră şi prin intermediul unui stick USB de până la 32 de GB, playlist-ul fiind controlat şi cu ajutorul unei telecomenzi, fapt care te scuteşte de a umbla mereu la butoanele fizice amplasate pe partea frontală a boxei.

În plus, Rhythm Well vine şi cu funcţie de karaoke, pentru ca petrecerea cu prietenii să fie completă, împreună cu microfon wireless inclus în pachet. Opţional poţi adăuga încă două microfoane pe fir, iar reglajul sunetului se face cu ajutorul unor butoane amplasate pe partea dreaptă.

Per total, Rhythm Well a fost o surpriză neaşteptată care mi-a lăsat o impresie generală bună. Sunetul a fost de o calitate mai mult decât decentă, conectivitatea este asigurată prin absolut toate mijloacele, iar producătorul nu s-a zgârcit cu cablurile, microfonul şi telecomanda incluse în pachet.

Preţul lui Rythm Well este de 612 lei la Vitacom Electronics, şi nu este foarte piperat având în vedere că ai parte de o experienţă completă. Boxa este mai ieftină decât altele „de firmă” pe care le poţi achiziţiona, iar diferenţa de calitate nu este atât de mare pe cât ai crede, ba din contră.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: