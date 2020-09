Razer Productivity Suite: Cu ce vrea Razer să îşi facă loc pe birourile coporatiştilor (TECH REVIEW)

Razer Pro Click

A trecut ceva vreme de când nu am mai folosit un mouse wireless, însă trebuie să recunosc că mi-a plăcut să renunţ la fire, atât în cazul lui Pro Click, cât şi al tastaturii Pro Type. Mouse-ul este dezvoltat în parteneriat cu Humanscale, şi Razer spune că este conceput special pentru a reduce riscurile de sănătate asociate cu folosirea îndelungată a mouse-ului, precum tendinita sau sindromul de tunel carpian.

Ce pot spune eu, după utilizarea sa, este că oferă un sentiment plăcut şi are o formă ergonomică, ce nu ar trebui să îţi provoace probleme sau să îţi facă mâna să stea într-un mod nefiresc. Îmi place şi aspectul, deşi nu sunt deloc fan al perifericelor albe, ţinând cont de cât de uşor se pot murdări şi câte îngrijire necesită pentru a evita acest lucru.

Are un design industrial, cu margini de metal jos şi pe rotiţa de scroll, logo-urile Razer şi Humanscale fiind prezente pe partea de sus şi dedesubt. Acelaşi design industrial se remarcă şi la tastatură, la care vom ajunge însă puţin mai târziu.

Razer Pro Click are 8 butoane programabile, însă vei folosi probabil doar 5 dintre ele, plus rotiţa de scroll. Dacă nu ai de gând să le schimbi, cele din stânga îţi permit să dai back/forward pentru a te mişca mai rapid printre pagini, un preset pe care îl găseşti des pe astfel de mouse-uri. Şi mai interesant este însă faptul că ai multi-host connectivity, adică te poţi conecta la mai multe device-uri cu acelaşi mouse, astfel că poţi face switch-ul rapid între ele, lucru util pentru cei care fac mult multitasking.

Probabil cele mai important lucruri la un mouse wireless sunt însă precizia şi timpul de răspundere, iar la aceste capitole Razer Pro Click se descurcă excelent. Senzorul optic 5G dezvoltat de Razer permite o viteză excelentă şi merge până la 16.000DPI (dacă vrei să îl foloseşti şi pentru puţin gaming), mouse-ul având timpi de răspuns excelenţi şi o precizie similară cu cea a unui mouse pe fir.

Bateria este şi ea foarte bună, mouse-ul rezistând, conform celor de la Razer, până la 400 de ore pe o singură încărcare. Nu sunt sigur că ajunge la această cifră, dar ce pot să spun cu siguranţă e că în cele 3 săptămâni de utilizare l-am încărcat o singură dată, imediat ce l-am primit. Puncte bonus şi pentru ambalaj, car e este unul eco, mult diferit faţă de cele în care se află produsele Razer orientate spre gaming, însă la fel de interesant şi plăcut de deschis.

Razer Pro Type

Spuneam că şi Pro Type are un aspect industrial, şi lucru acesta nu este rău deloc. E o tastatură mult mai aparte decât ce am văzut până acum, deoarece poţi vedea cu uşurinţă în interiorul său, datorită combinaţiei de culoare albă şi a părţii de jos deschise. Asta poate să constituie însă şi un dezavantaj, pentru că se va murdări destul de repede şi vizibil, iar curăţarea tastaturii nu e la fel de uşoară ca cea a mouse-ului.

Îmi place faptul că este o tastatură mecanică, având însă switch-urile portocalii ale celor de la Razer, care ar trebui să îi mai „taie” din zgomotul făcut. Reuşesc să facă asta, deşi încă e foarte uşor să îţi dai seama că vorbim de o tastatură mecanică, de la acele „clic-clac”-uri puternice.

La fel ca mouse-ul, şi tastatura este wireless, însă aceasta intră într-un mod de standby după ce nu este folosită o perioadă, astfel că va trebui să aştepţi o secundă sau două după ce apeşi un buton la capătul acestei perioade pentru ca ea să devină din nou utilizabilă. După aceea, timpul de răspuns este unul bun, destul de rapid şi asemănător cu al unei tastaturi pe fir.

Tastatura are by default iluminare albă, însă aceasta poate fi modificată din Razer Synapse 3. Poate fi conectată tot la 4 device-uri simultan, precum Razer Pro Click, iar butoanele sunt programabile, pentru cei care vor să facă schimbări la layout-ul standard pe care îl are Pro Type.

Senzaţia de scriere este foarte bună, la fel ca pe majoritatea tastaturilor Razer. Avem taste bine spaţiate, destul de mari şi cu un travel mulţumitor. Au nevoie de puţină forţă pentru a fi apăsate, astfel că atingerile accidentale ar trebui să rămână fără rezultat.

Atât Pro Type, cât şi Pro Click vin cu 2 ani de garanţie şi cabluri în cutie, pentru alimentare sau dacă pur şi simplu preferi să le foloseşti în varianta cu fir.

Razer Pro Glide

La final, câteva cuvinte şi despre Pro Glide, mousemat-ul care completează această suită de productivitate a celor de la Razer. Vine cu un an garanţie, are 3mm în grosime, 360mm în lungime şi 275mm în lăţime, fiind suficent de mare pentru a te putea plimba cu mouse-ul în voie.

Este realizat din spumă, cu o bază anti-slip, şi poţi observa logo-ul Razer sus, în partea dreaptă, destul de discret. E confortabil, are o nuanţă gri mai puţin predispusă la murdărie ca device-urile din această suită şi se potriveşte bine cu mouse-ul Pro Click.