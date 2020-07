QNAP TS-453D, NAS pentru business şi familie [TECH REVIEW]

Totuşi ce e un NAS? NAS (network attached storage) e un computer cu rol de stocare în reţea, care permite mai multor utilizatori / dispozitive să se conecteze pentru acces la date de oriunde. Vezi aici detalii suplimentare despre acest tip de sistem. Varianta la sistemul NAS e SAN (storage area network). Găseşti aici o comparaţie complexă între cele două, ca să-ţi dai seama ce ţi se potriveşte mai bine.

QNAP TS-453D funcţionează pe baza unui sistem de operare QTS 4.4.2 (embeded Linux), are o memorie Flash (de stocare) de 4GB, procesor quad-core Intel Celeron J4125, frecvenţă 2.0 Ghz, procesor grafic integrat Intel HD Graphics 600 şi 4 GB de RAM, tip SO-DIMM DDR4. Poate fi upgradat la 8 GB RAM. Unitatea are conectivitate prin 2 porturi de reţea RJ45, viteza maximă atinsă e 2.5Gbit.

Unitatea e de asemenea dotată cu 5X USB-A (3x2.0 şi 2x 3.0), 1X HDMI, şi conexiune IR. Modelul TS-453D are trei butoane: pornit/oprit, one touch copy (prin USB) şi reset. Dimensiunile în inci sunt 6.61 × 6.69 × 8.9, are circa 2.3 Kg fără ”discuri” şi trebuie ţinut într-un spaţiu cu temperaturi între 0 şi 40 de grade Celsius.

Sistemul permite folosirea HDD în RAID (redundant array of independent disks) 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Single şi încă alte 25 de combinaţii de management al stocării (management storage). E compatibil cu sistemele de operare:

Apple Mac OS 10.10 sau mai noi Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 ori versiuni mai noi de Linux IBM AIX 7, Solaris 10 ori versiuni mai noi de UNIX Microsoft Windows 7, 8, and 10 Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 and 2016, 2019

Tipurile de sistem de fişiere compatibile sunt EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ şi exFAT.

Specificaţii complete din pagina producătorului aici.

Eu am avut la dispoziţie 2 HDD Seagate Iron Wolf de 14TB (7200rpm) şi 2 HDD Seagate Skyhawk (Surveillance) de 10 TB (7200rpm). În total 48 TB. Poate ar trebui menţionat că hard-diskurile pentru NAS sunt o categorie separată de cele pentru Desktop. Cele pentru NAS sunt mai silenţioase, vibrează şi se încălzesc mai puţin. Cu cât numărul de rotaţii pe minut e mai mare, cu atât NAS-ul va răspunde mai rapid la comenzi, scriere/ citire.

O dată ce l-ai conectat la monitor şi deschis, echipamentul porneşte în 3-4 minute. Ai trei opţiuni de utilizare, să-l conectezi la computer şi să-l ”controlezi” prin aplicaţia QNAP QFinder Pro, prin aplicaţia HybirdDesk station sau să lucrezi direct de la linia de comandă, pentru profesionişti.

Interfaţa HybridDesk Station.

Eu am folosit preponderent QNAP QFinder Pro, cu care eram deja familiarizat. După ce m-am logat (datele iniţiale sunt user admin, pass admin) am schimbat parola, am redenumit sistemul, am făcut firmware update şi am grupat cele 4 hard-diskuri în 2 storage pool.

Firmware update la build 4.4.2.1320.

Creare storage pool. Vezi aici cum se creează un storage pool şi aici explicaţii despre ce este.

Pachetul conţine unitatea, un cablu de reţea, un cablu de alimentare cu adapor AC, două seturi de şuruburi şi ghid de instalare rapidă.

La ce foloseşte acest tip de echipament în afară de simplul transfer de fişiere între mai mulţi clienţi - maximum 800 de conexiuni simultane? Lista de aplicaţii e foarte lungă, probabil aş putea face un articol doar cu asta. Pentru că QNAP TS-453D e util şi pentru utilizatorii casnici o să selectez aplicaţiile mai familiare: pentru backup, server de FTP, Web server, staţie pentru camere de supraveghere, VPN server, staţie de virtualizare etc.

Dacă ai o firmă şi eşti în căutare de NAS sau vrei unul personal, QNAP TS-453D, cu 5 ani garanţie, poate fi o idee bună. L-am găsit pe Amazon la un preţ în jur de 570 de dolari.