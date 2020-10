Purificator Samsung AX60R5080WD: Pentru o calitate a aerului mai bună în oraşele aglomerate (TECH REVIEW)

Trebuie să mărturisesc întâi că a fost prima mea experienţă în utilizarea unui purificator de aer, şi tocmai de aceea ţin să le mulţumesc celor de la Samsung pentru durata de timp mai lungă în care purificatorul s-a aflat la biroul meu (adică acasă). În cele 30 de zile (mai mult sau mai puţin) de utilizare, am avut timp să îl pun în mai multe camere şi să examinez diferitele sale moduri de funcţionare.

Aşadar, să începem cu începutul - scoaterea din cutie e o treabă pentru două persoane, nu neapărat pentru că ar fi greu purificatorul, ci mai degrabă pentru că este înalt, având aproape 80 de centimetri în înălţime. Odată ce reuşeşti însă, îl vei putea examina în toată splendoarea sa albă, cu zona de display neagră.

Touchscreen-ul de sub display numără 6 butoane, fiecare cu diferite funcţii care pot fi însă acţionate şi din aplicaţia SmartThings. Avem butonul de Power, viteza de funcţionare a ventilatorului, Sleep Mode, o numărătoare inversă pentru momentele în care vrei ca purificatorul să funcţioneze o durată limitată de timp, indicatorul de lumină care aprinde în mod corespunzător zona „Air Quality” de mai sus şi PM Digit, unde poţi schimba PM-ul indicat pe display.

Trei filtre, pentru particulele de mărimi distincte

PM sunt acele particule de praf, invizibile ochiului liber, care sunt clasate în funcţie de mărimea pe care o au - PM 10, PM 2.5 sau PM 1.0. Purificatorul le reţine pe acestea trei, indicând valoarea în aer a fiecăreia şi având un filtru special pentru fiecare dintre ele.

Astfel, purificatorul are un filtru 2-în-1, menit să oprească toate aceste particule, care constă practic într-un filtru dezodorizant de carbon (pentru particulele mai mari de praf) şi un filtru HEPA (pentru PM 1.0). Foarte important însă este să scoţi cartonul roşu dinăuntrul purificatorului înainte de a-l porni.

Un lucru care mi-a plăcut foarte mult este mobilitatea crescută pe care o are purificatorul. Datorită faptului că este pe roţi, îl poţi muta cu uşurinţă dintr-un loc în altul al camerei sau chiar dintr-o cameră în alta, cum am făcut eu.

Samsung AX60R5080WD poate acoperi o suprafaţă de până la 60 de metri pătraţi şi are un flux de aer (sau rată de livrare a aerului curat) de 467 de metri cubi/h. Ventilatorul merge în 3 trepte de viteză, consumă 60W şi atinge un nivel al zgomotului maxim de 50 de decibeli (evident, atunci când ventilatorul funcţionează la putere maximă).

Schimbul filtrelor ar trebui să se facă între 6 luni şi un an, în funcţie de felul în care foloseşti purificatorul şi cât de poluat e aerul zonei în care stai. Partea proastă este că filtrul HEPA trebuie înlocuit neapărat cu unul realizat de Samsung, astfel că nu prea ai multe alegeri la acest capitol. Filtrele sunt de asemenea împărţite în trei: un prefiltru, menit să oprească particule mai mari, precum polenul şi care poate fi spălat, iar celelalte sunt lipite practic în acel filtru 2-în-1 de care am vorbit mai sus: cel HEPA şi filtrul dezodorizant de carbon. Primul are rolul de a elimina cele mai mici particule, în timp ce al doilea ajută la eliminarea gazelor.

Şi dacă tot ajungem la gaze, recomand să nu folosiţi purificatorul în timp ce folosiţi şi aragazul, altfel casa vă va fi declarată zonă de război. Indicatorul de calitate a aerului se transformă instant în roşu, la fel ca cel pentru gaze şi va părea că te afli în mijlocul unei alerte.

Integrare cu aplicaţia SmartThings

Datele de pe ecranul purificatorului pot fi regăsite şi în aplicaţia SmartThings de la Samsung, locul de unde vei controla purificatorul, ca şi alte gadget-uri Samsung. Acolo poţi vedea calitatea aerului pentru fiecare tip de particule, precum şi indicele de gaz. Tot din aplicaţie poţi programa purificatorul, dacă de exemplu îţi doreşti ca el să funcţioneze zilnic între anumite ore, sau înainte să ajungi tu acasă.

Sleep Mode-ul mi-a plăcut, deoarece este într-adevăr silenţios. Poţi dormi liniştit cu purificatorul în cameră, fără ca el să te trezească sau să îţi împiedice somnul. Bineînţeles însă, în acest mod, nivelul de aer pe care îl filtrează purificatorul va fi mai scăzut, dar poţi „rezolva” problema asta dacă îl foloseşti pe o setare mai ridicată puţin mai devreme.

Filtrele sunt uşor de înlocuit, atunci când vei avea nevoie să faci asta, doar că filtrul 2-în-1 trebuie schimbat în acelaşi timp (adică şi cel HEPA, şi cel dezodorizant de carbon).

Înainte să testez Samsung AX60R5080WD, m-am întrebat de câteva ori dacă merită cumpărarea unui purificator de aer. În Bucureşti, am ajuns rapid la concluzia că este extrem de util un astfel de dispozitiv, mai ales după ultimul an, în care ştirile despre poluarea aerului au reprezentat în multe zile capul de afiş al publicaţiilor.

Samsung AX60R5080WD costă aproximativ 1600-1700 de lei la majoritatea retailerilor mari din România şi dacă îţi doreşti un purificator simplu de utilizat şi care nu face prea mult zgomot, fiind în acelaşi timp eficient, poate fi o soluţie foarte bună.