Premieră pentru Samsung: prima tehnologie 8K HDR10+ din lume

Tehnologia HDR10+ optimizează luminozitatea şi maximizează raportul de contrast, oferind zonelor luminoase mai multă lumină şi celor întunecoase mai multe umbre de întuneric. Funcţia este disponibilă pe toate modelele de televizoare UHD şi pe modelele 8K din 2019, inclusiv pe gama de televizoare QLED.

CHILI, The Explorers şi MEGOGO – trei furnizori cheie de servicii OTT (over-the-top) din Europa – vor adopta 8K HDR10+ alături de suportul 4K HDR10+.

În afară de serviciile de streaming OTT menţionate, şi alţi parteneri de conţinut de top din industrie colaborează cu Samsung. Rakuten TV, Deutsche Telekom Magenta TV şi Videociety vor implementa suport HDR10+ pentru serviciile VOD în perioada următoare.

Disponibilitatea conţinutului HDR10+ continuă să se extindă. Recent, studiourile Universal Pictures şi Warner Bros şi-au anunţat debutul în HDR10+ pe UHD Blu-ray cu „The Secret Life of Pets 2” şi, respectiv, „Godzilla: King of the Monsters”.

Din momentul în care Samsung a început programul de certificare a logo-ului HDR10+ cu Panasonic şi 20th Century Fox anul trecut, 81 de companii s-au alăturat programului, crescandu-i astfel influenţa în industrie.

Compania sud-coreeană a inaugurat şi un centru HDR10+ în China, în decembrie anul trecut, apoi în Coreea, Japonia şi SUA. Având în vedere că producători de televiziune precum Hisense au obţinut certificarea HDR10+ în China, e de aşteptat ca alianţa HDR10+ să se extindă şi mai mult.

