Panasonic RP-HTX80B, căşti stereo cu bas puternic şi aspect retro [TECH REVIEW]

Panasonic RP-HTX80B au difuzoare cu magnet de neodim de 40 de mm şi control acustic al basului.

Raza de acţiune e bruiată de pereţi, dacă trec dintr-o cameră în alta se pierde semnalul. În spaţiu deschis respectă specificaţiile producătorului (10 m).

Butoanele de control şi cel de pornit-oprit sunt pe casca dreaptă jos şi sunt uşor de folosit. Tot aici avem mufa de încărcare şi microfonul. Încărcarea se face prin cablu USB la micro-usb; cablul se găseşte în cutie.

Cu bateria încărcată complet poţi folosi caştile timp de 24 de ore, conform producătorului. Cu funcţia de încărcare rapidă, după o încărcare de 15 minute poţi folosi căştile timp de 2 ore şi jumătate.

Căştile Panasonic RP-HTX80B nu se conectează pur şi simplu apăsând butonul de pornire, ci prin apăsare lungă, până ledul clipeşte intermitent albastru-roşu. După ce le împerechezi (pair) cu telefonul sau computerul se conecteză prin simpla deschidere.

Sunetul în convorbiri se aude decent, parcă au un pic de fâşâit sau bâzâit pe vocea celui cu care comunici, dar nu e deranjant. Partenerul de conversaţie te aude bine, dacă nu-i spui, nici nu ştie că foloseşti căşti.

Sunetul stereo e excelent în piesele cu bas accentuat şi perfectibil pe înalte. De altfel, Panasonic numeşte tehnologia folosită pentru aceste căşti sharp bass. Volumul la 100% e acceptabil, se putea totuşi mai puternic.

Pentru testare am folosit printre altele, Long after You’re gone , un remix după ATB-Ecstasy, câteva piese 8D Music, exemplu AICI. Găseşti AICI un test special pentru căşti şi pentru urechile tale.

Aparent, pe PC sunetul e un pic mai bun decât pe smartphone. Pe computer le-am folosit pentru filme şi gaming. Fac treabă bună.

Ca de obicei, vă recomad să ascultaţi cu volumul între 20% şi 50% şi apoi să creşteţi treptat până la maxim, dacă simţiţi că e necesar.

Căştile sunt construite din plastic, piele ecologică şi tije de metal. Acoperă plăcut urechile şi izolează o parte din zgomotul exterior, dar nu total, depinzi de volum. În metrou, spre exemplu, se aud ok. Sunt comode şi uşor de poziţionat pe cap, dar dacă le port mai mult de o oră, încep să transpir cu ele.

Un lucru care mi-a plăcut mai puţin e că atunci când le pui la încărcat, nu le poţi folosi. Căştile Panasonic RP-HTX80B se pot conecta pe două dispozitive în acelaşi timp.

Imi dau un sentiment de bine purtându-le şi, la un moment dat, am realizat că-mi amintesc de piloţii de elicopter din serialul MASH. Da, ştiu, în MASH aveau şi microfonul vizibil.

Panasonic RP-HTX80B sunt căşti stereo din segmentul de mijloc, cu bas puternic şi aspect retro, la un preţ în jur de 100 de dolari.