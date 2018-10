Panasonic Lumia DC-GX9M, mirrorless pentru vacanţă şi ocazional pentru job [TECH REVIEW]

Panasonic Lumia DC-GX9M e mic, uşor, doar 585 de grame cu tot cu obiectiv şi accesorii (baterie, card etc). Obiectivul din kit este un zoom, Lumix G Vario, distanţă focală 12-60mm (echivalent cu o cameră foto de 35 mm / 24 - 120 mm), f3.5-5.6 ASPH şi stabilizare Power OIS. Camera are stabilizare duală pe 5 axe, factor de crop pentru fotografie 1.39x, sistem Micro Four Thirds, senzor (Live MOS Sensor) de 17.3 x 13.0 mm şi 20.3 MP.

Dreapta jos, mufă încărcare micro-USB (2.0) şi HDMI.

Lumia DC-GX9M fotografiază în format JPEG şi RAW cu spaţiu de culoare sRGB şi AdobeRGB; filmează în format MP4 şi AVCHD Specificaţiile complete le găsiţi aici.

Poţi fotografia, filma 4K şi fotografia 4K (4k burst). Burst photography sau 4K burst sunt opţiuni noi şi interesante, cel puţin pentru mine. Explicat la modul cel mai simplu 4k burst e o filmare din poze (30 fps).

Exemplu de cadru extras din 4K burst.

Poţi folosi filmarea integrală sau poţi scoate cadre separate din ea, pe care să le foloseşti ca fotografii. Îi văd utilitatea pentru situaţii în care subiectul se mişcă rapid, gen sport etc. Fotograful Marlene Hielema, pe care am descoprit-o cu această ocazie, explică tehnica pe larg aici.

Lumia DC-GX9M are vizor cu afişare în timp real, tip LCD, care poate fi poziţionat vertical şi orizontal. Şi ecranul e rabatabil, se poate pune în poziţie verticală şi orizontală sau în poziţii intermediare (oblic). Poţi face focusul cu uşurinţă prin simpla atingere a ecranului în punctul dorit. Atunci când e prea mult soare, recomand folosirea ocularului, ecranul e ok, dar la detalii nu ajută.

Am început să mă joc cu el din gară şi am tot fotografiat până am ajuns la mare. Sincer, am fost surprins de cât de rapid şi sigur e focusul pe mişcare, comparativ cu alte camere mirrorless.

Pe lângă tipurile tradiţionale de focalizare [AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) şi MF] beneficiază şi de funcţia Post Focus, care pentru un fotograf experimentat poate fi un “păcat capital”, iar pentru un începător o binecuvântare. Face exact ceea ce spune, poţi pune focusul unde vrei tu, după ce ai făcut fotografia. Fie pentru că l-ai greşit, fie pentru că te-ai răzgândit.

La fel de surprins am fost când m-a lasat bateria, după vreo 4 ore de folosire, doar fotografie, fără video. În loc să ies cu el la plajă, l-am lăsat în cameră. Ecranul mănâncă multă baterie, deci o baterie de rezervă e obligatorie. Dacă filmezi 4K bateria te ţine cam o oră şi jumătate.

Ecranul de 3 inci are touch şi e uşor de folosit, meniul e simplu, accesibil. Transferul imaginilor se poate face direct în smartphone, prin aplicaţia Panasonic Image, din cameră prin cablu de date sau clasic, cu cardul conectat la computer. Dacă te grăbeşti şi nu ai un computer în preajmă, prima opţiune e cea mai potrivită. Camera Lumia DC-GX9M comunică cu dispozitivul smartphone, tableta etc prin reţea wireless 802.11b/g/n sau Bluetooth 4.2.

Fotografiile au culori naturale, contrast bun şi gamă dinamică bună. Chiar şi imaginile de noapte arată excelent, în condiţiile în care am urcat ISO până la 1600, deşi puteam să mă duc până la 25.600.

Filmarea 4K (3840x2160 / 30 fps) are stabilizare bună, focus decent spre bun şi sunet bun. Factorul de crop pe filmare 4K e 1.26x şi ISO, spre deosebire de fotografie, poate urca până la maximum 6400.

Filmare de zi din mână, şi încă una aici.

Filmare de noapte din mână.

Obiectivul e puţin rigid (partea de zoom) şi o să vezi în video sacadarea, dacă modifici distanţa focală în timp ce filmezi. Poţi să te deplasezi şi să filmezi din mână, stabilizarea face faţă bine.

Dacă vrei să te distrezi poţi folosi modurile de film Time Lapse şi Stop Motion.

Sigur că ar mai fi multe de spus, pentru că ne-am concentrat doar pe carateristicile cele mai importante ale camerei. Panasonic Lumia DC-GX9M e un mirrorless midrange care are multe de oferit unui pasionat de fotografie şi videografie, poate chiar şi unui profesionist care mizează pe discreţie. Toate astea la un preţ în jur de 800 de Euro.