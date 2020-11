OPPO watch, ceas inteligent cu ecran mare, meniu simplu şi o mulţime de posibilităţi [TECH REVIEW]

Când a venit, consumasem deja de pe YouTube câteva review-uri despre el, aşa că nu m-a surprins cu nimic, eram deja în temă. Totuşi, faptul că OPPO a adus un ceas cu ecran curbat pe ambele laturi pe piaţa din România e o premieră.

Ecranul curbat pe ambele laturi e de tip 3D AMOLED cu diagonala de 1,91 inci, o rezoluţie de 402x476, şi cuprinde toată gama de culori DCI-P3. Luminozitatea de 500 de niţi îl face să fie uşor de utilizat în soare.

Ecranul e piesa de rezistenţă a acestui ceas, e mare, luminos, cu culori bune şi contrast pe măsură. Totul se vede bine pe el, clar şi lizibil. Probabil, ce i-ai putea reproşa ecranului, la o privire mai atentă, ar fi că rezoluţia e cam mică. În privinţa construcţiei, designului, ceasul seamănă destul de bine cu iWatch 5 şi în mare are aceleaşi avantaje şi lipsuri. Cu diferenţa evidentă că OPPO watch vine echipat cu sistem de operare Wear OS dezvoltat de Google.

Pentru conectarea cu ceasul am folosit 2 aplicaţii, Wear OS pentru Samartwatch de la Google şi HeyTap Health de la OPPO. Conectarea cu telefonul şi alocarea unei părţi din drepturi am făcut-o prin aplicaţia Wear OS. Ai nevoie de o conexiune activă la internet, Bluetooth şi GPS pornit. Personalizarea ceasului se face de asemenea din Wear OS şi tot de aici poţi afla informaţii despre stocare, aplicaţii etc.

Pentru informaţii legate de somn, mişcare, ritm cardiac am utilizat HeyTap Health.

Tot din aplicaţia HeyTap Health poţi personaliza de asemenea ceasul, poţi seta ce notificări porneşti şi evident obiectivele ”sportive”.

În paralel cu OPPO Watch am mai utilizat o brăţară personală Fitbit şi în zona de mişcare, alergare cel mai adesea, rezultatele au fost apropiate. Pe partea de somn au fost diferenţe mai mari, Fitbit mi se pare mai precisă. Să nu uităm totuşi că OPPO watch e un smartwatch, nu o brăţară de fitness, aşă că anumite diferenţe sunt de înţeles.

Cu toate astea OPPO Watch are cinci moduri de antrenament cu asistenţă vocală: Alergare, Arderea grăsimilor, Plimbare, Ciclism în aer liber şi Înot.

Spuneam în titlu că e un ceas inteligent cu meniu simplu. Pe scurt, funcţionează cam aşa:

tragi pe ecran stânga-dreapta, apare asistentul Google

tragi pe ecran de sus în jos şi apar setările

tragi pe ecran dreapta-stânga, apar informaţiile la zi despre somn, activităţile zilnice, paşi şi ritm cardiac

tragi pe ecran de jos în sus, apar notificările

Cele două butoane aflate pe partea dreaptă a ceasului, unul mai mare şi unul mai mic cu o dungă verde, simplifică şi mai mult interacţiunea cu ceasul:

o apăsare scurtă pe butonul mare te duce în aplicaţiile de pe ceas

o apăsare lungă te duce la asistentul Google

o apăsare scurtă pe butonul mic te duce în meniul de activităţi / sport (workout)

o apăsare lungă pe butonul mic te duce la funcţiile închidere, repornire şi economie baterie.

Treceţi cu vederea eventualele stângăcii din video, am filmat singur din mână, ceea ce nu e deloc simplu.

Printre aplicaţii se află şi Google Play, care îţi permite să instalezi alte aplicaţii direct pe ceas. Am instalat Spotify, spre exemplu, şi Infinity Loop, un joc care poate fi jucat pe ecranul ceasului. Sunt o mulţime de aplicaţii compatibile, în orice caz mult mai multe decât mă aşteptam eu. Limitarea ţine de spaţiul disponibil de stocare al ceasului, care are circa 3.87 GB.





Am instalat printre altele şi aplicaţia ziarului Washington Post şi articolele pot fi citite direct pe ecran.

Am vorbit mai mult de partea software, acum să ne uităm puţin şi la aspect şi construcţie. Ceasul e destul de mare şi greu (45,5 g), se simte pe mână până te obişnuieşti cu el. Modelul testat are faţă de sticlă, ramă de oţel inoxidabil, iar spatele pare ceramic, dar nu sunt sigur 100%.

Pe spate se află senzorul de puls, contactele pentru încărcător şi butoanele pentru prinderea / desprinderea curelei.

Cureaua e negră de cauciuc şi destul de confortabilă. Sistemul de prindere al curelei e simplu, dar proprietar OPPO şi s-ar putea să n-o poţi schimba decât cu alta originală.

Ceasul arată ok, fără a avea ceva ieşit din comun şi pentru mine utilitatea, de obicei prevalează aspectului.

Bateria m-a ţinut aproximativ o zi şi jumătate fără GPS pornit. Prima şi ultima dată când am lăsat GPS-ul pornit, bateria s-a consumat după 6-7 ore. Încărcarea e rapidă de tip VOOC şi OPPO spune că oferă o durată de viaţă de până la 16 ore, cu o încărcare de doar 15 minute. Nu pot să-i contrazic sau să confirm, n-am verificat. În schimb pot să spun că e rapidă, fără să ofer cifre, doar pe baza observaţiilor din cele două săptămâni de utilizare.





În cutie se află ceasul, brăţara, manual / ghid şi încărcătorul.

OPPO watch e un ceas inteligent, cu un ecran generos, o mulţime de funcţii, simplitate în utilizare şi o baterie nu foarte strălucită. La momentul acestui review, preţul ceasului, al modelulului testat, în magazinele româneşti e în jur de 1300 lei.