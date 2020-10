O discuţie cu Lucian Baltaru, CEO-ul Sameday - despre curierat, tehnologie şi începuturi (partea I)

Curieratul este una dintre ramurile esenţiale ale anului 2020, o industrie care a obţinut creşteri uriaşe în anul pandemiei de coronavirus, însă care încă provoacă nemulţumiri pentru clienţii ale căror aşteptări s-au ridicat, la rândul lor, considerabil.

Despre cum putem ajunge să transformăm poveştile clienţilor nemulţumiţi în experienţe plăcute, despre tehnologie şi începuturile unei companii care a ajuns să lucreze cu cel mai mare retailer din România, am vorbit cu Lucian Baltaru, CEO-ul Sameday. Discuţia noastră s-a întins pe o durată mai lungă decât prevedeam iniţial, astfel că împărţirea sa în două materiale oarecum egale ca mărime a părut destul de logică.

Adevărul : Cum a început Sameday?

Lucian Baltaru : Sameday a început acum 13 ani, în 2007. Eu intrasem de doi ani în curierat, într-o altă firmă, aveam 22 de ani şi mi-a plăcut foarte mult curieratul, astfel că am vrut să îmi fac propria companie. A fost destul de simplu să intrăm în piaţă, nu erau bariere, investiţii uriaşe, cum este în prezent. Cu Sameday am văzut o nişă, pentru a ne diferenţia de ceilalţi - cea a livrărilor în aceeaşi zi, şi am avut libertatea de a ne dezvolta. După un an, doi, ne-am dat seama că piaţa noastră nu e atât de mare şi potenţialul ei de creştere şi educare nu poate susţine un business în toată regula, motiv pentru care la acel moment am intrat şi pe piaţa livrărilor clasice, de tip „next day”.

Undeva după 6-7 ani, ne-am dat seama că eCommerce-ul creşte şi am dezvoltat software-ul şi fluxurile noastre, am ajuns să lucrăm pentru eMAG şi să devenim şi parteneri cu ei. Ei au investit în Sameday acum 3 ani, au luat 80% din companie, eu am rămas cu 20% şi am construit un plan pe 10 ani, în care vrem să schimbăm puţin modul în care se face curierat.

În piaţa românească şi în estul Europei e încă un curierat tradiţional, vom investi mult în zona de tehnologie şi în noi metode şi servicii de livrare.

Cum a modelat tehnologia piaţa de curierat în ultimii ani?

Lucian Baltaru : Curieratul tradiţional se făcea fără prea multă tehnologie. Durata de viaţă a unei trimiteri prin curierat este de patru etape: first mile - ridicarea de la client, warehouse - locul în care se sortează toate trimiterile, line hall - ele pleacă către agenţiile de livrare din toată ţara, şi last mile - de departe cea mai importantă, livrarea propriu-zisă la utilizatorul final.

În trecut, totul se făcea manual, însă prima intrare a tehnologiei în curierat a fost sortarea. În hub-urile mari, au apărut sorterele, aparate spectaculoase, şi acum putem sorta de exemplu 20.000 de colete pe oră, o diferenţă uriaşă de productivitate şi precizie pe care a adus-o această tehnologie.

În last mile credem că piaţa românească de curierat a pierdut puţin teren. Noi vom investi foarte mult aici pentru a îmbunătăţi productivitatea curierului şi eficienţa sa operaţională. Acel device pe care toţi curierii din piaţă îl au e o unealtă foarte bună prin care poţi oferi un serviciu mai bun clientului şi o predictibilitate mai bună.

În următorul an, vom lansa cam toate ideile pe care le avem în acest moment în privinţa zonei de last mile.

„Ce încercăm noi să facem este să oferim clienţilor controlul timpului”

Cât de mult se bazează Sameday pe tehnologie şi cam care sunt procesele în care aceasta este implicată?

Lucian Baltaru : În momentul acesta, noi ne bazăm pe tehnologie în absolut toate fluxurile noastre operaţionale, financiare, contabile. De exemplu, în zona operaţională, suntem capabili să ştim în orice moment unde se află sau unde a fost o trimitere, deoarece camerele video sunt conectate cu sistemul nostru de bază.

Uneori însă mai rătăcim colete. Motivul este pentru că în momentul în care un colet nu are un cod de bare, chiar dacă el e foarte mare ca volum, pentru noi e invizibil în depozit. Noi ştim totul despre un colet, atât timp cât acel colet are codul de bare pe el, avem constant peste 100.000 de colete în depozit.

Odată ajunsă o trimitere în agenţia de livrare, procesul este unul de sortare la nivel local, după care curierul primeşte trimiterile pe care trebuie să le livreze în acea zi, le sortează şi îşi face singur drumul cel mai eficient. Aici noi investim şi sperăm să schimbăm în câteva luni tot procesul.

Astfel, curierul va primi un container cu toate coletele pe care trebuie să le livreze în ziua respectivă, le scanează, le pune în maşină, iar sistemul îi va face cel mai eficient traseu, în ce ordine ar trebui să le livreze, astfel că nu va mai fi nevoie de input-ul său. Marele avantaj al acestui lucru este că soft-ul va ştii să estimeze cu acurateţe momentul în care vom ajunge la fiecare destinatar pe parcursul drumului. Ţelul nostru este să dăm dimineaţa, când pleacă curierul, un slot de 15 minute în care va sosi curierul, nu ca acum, când SMS-ul acela pe care îl primeşti arată un interval orar mai mare.

În momentul în care curierul mai are două sau trei adrese până ajunge la client, vom da acces destinatarului printr-un link la locaţia curierului, ca să oferim mai multă vizibilitate, într-un stil asemănător aplicaţiilor de transport gen Uber.

De asemenea, încercăm să dăm destinatarului opţiuni prin care să gestioneze comanda respectivă. Dacă nu este la adresă, va putea amâna livrarea în timp real, poate alege să o anuleze, să o redirecţioneze către altă adresă sau să o lăsăm unui vecin sau într-un locker. Noi numim acest lucru IDM - Interactive Delivery Management.

În momentul de faţă, curierul este în controlul timpului destinatarului, şi asta e destul de neplăcut. Ce încercăm noi să facem este să le oferim clienţilor acest control. Asta e schimbarea majoră de care are nevoie curieratul, şi în direcţia aceasta încercăm să ne ducem.

În cea de-a doua parte a discuţiei noastre, am vorbit cu Lucian despre lockere, probabil cea mai evidentă incluziune a tehnologiei în curierat, dar şi despre pregătirile pentru Black Friday, cel mai important eveniment de vânzări din an, care se apropie cu paşi repezi.