Noi produse de la HP: laptop-uri, monitoare, sisteme all-in-one şi staţii grafice

Laptopuri

Laptopurile premium de business HP EliteBook x360 1030 G7 şi HP EliteBook x360 1040 G7 sunt cu 6,3% mai mici decât generaţia anterioară şi au un raport ecran-corp de 89%, cel mai mare din categoria laptopurilor de business convertibile. Acestea pot fi comandate cu procesoare Intel Core vPro cu şase nuclee de generaţia a 10-a, care permit performanţe maxime. HP EliteBook x360 1040 G7 are o autonomie a acumulatorului de până la 29 de ore.

Gamele HP EliteBook 805 G7 şi HP EliteBook 800 G7 sunt create pentru a răspunde nevoilor de multi-tasking şi multi-place. Pentru ambele se poate opta pentru procesor AMD sau Intel şi ecrane de 13,3 ", 14" şi 15,6 ". Utilizatorii vor descoperi un laptop puternic, foarte sigur şi durabil.

Gama EliteBook 800 se extinde cu următoarele modele:

Laptopurile din gama HP EliteBook 805, echipate cu procesor AMD Ryzen PRO şi placă grafică Radeon VEGA, sunt foarte subţiri şi uşoare. HP EliteBook 835 G7 are o autonomie de până la 24 de ore.

Laptopurile din gama HP EliteBook 800 G7 sunt dotate cu procesoare Intel Core vPro cu şase nuclee din generaţia a 10-a şi oferă o combinaţie excepţională de performanţă, conectivitate şi viteză, care permite utilizatorilor să se conecteze şi să înceapă lucrul rapid. HP EliteBook 830 G7 are o autonomie a acumulatorului de până la 23 de ore şi 15 minute.

HP EliteBook x360 830 G7 este primul laptop de business convertibil cu antene 4x4 LTE. Alimentat cu procesoare Intel Core vPro cu şase nuclee de până la generaţia a 10-a, laptopul se adaptează modului în care utilizatorii lucrează, se conectează şi colaborează, având un mecanism de prindere care îi permite ecranului să se rotească la 360 de grade.

PC-uri All-in-One

HP EliteOne 800 All-in-One G6 este cel mai puternic sistem All-in-One de business din lume, fiind dotat cu procesor Intel Core din Generaţia a 10-a, diagonală de 23,8 ”sau de 27”, cu un profil subţire şi un design sofisticat. Cu placa grafică opţională NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER este primul All-in-One de uz comercial compatibil cu tehnologia VR din lume. Ecranul Low blue light, mat (anti-glare) este prevăzut cu mici panouri de susţinere pe margini pe trei părţi pentru a se adapta stilului de lucru al utilizatorului.

Sistemul HP Collaboration G6 All-in-One cu Zoom Rooms este o soluţie integrată cu o aplicaţie dedicată Zoom Room ideal pentru birourile managerilor cu numeroase video conferinţe. Având în vedere că 54% dintre companii intenţionează să reducă călătoriile pe termen nelimitat din cauza pandemiei, această aplicaţie pre-instalată facilitează reuniunile printr-o simplă pornire şi permite apeluri video fără a avea nevoie de căşti. Rulează cu Windows 10 IoT şi dispune de o cameră pop-up de 5MP cu un unghi de vizualizare larg de 88 de grade, boxe şi microfoane integrate, toate acestea pentru a permite o colaborare uşoară şi conversaţii video reuşite.

De asemenea, HP anunţă şi lansarea HP ProDesk 600 G6 şi HP ProDesk 400, cu un design complet nou şi cu opţiuni variate de configuraţii, fiind şi mai eficient din punct de vedere energetic.

Staţii grafice

Întrucât mediul de lucru continuă să evolueze şi să se adapteze la munca de la distanţă, 56% dintre companii spun că au în vedere utilizarea unui număr mai mare de echipamente portabile.

Cu o autonomie a acumulatorului de până la 17 ore, ZBook Firefly G7 permite utilizatorilor de staţii grafice, creativilor şi studenţilor din domeniile stiinţei, tehnologiilor, ingineriei, artelor şi matematicii(STEAM) să rămână productivi de oriunde ar lucra, datorită durabilităţii atestate prin standardul MIL-STD 810G, a sistemelor de securitate şi ecranului mai mare şi mai luminos.

ZBook Firefly 14 este cea mai mică şi mai uşoară staţie grafică mobilă din lume. Este cu 8,8% mai mică şi cu 5,2% mai uşoară în comparaţie cu generaţia anterioară şi are un raport ecran-corp de 84%. HP Sure View Reflect oferă protecţie imediată împotriva piratărilor vizuale, iar HP Sure Start Gen6 protejează utilizatorii de atacuri firmware şi malware.

ZBook Firefly 15 este cea mai uşoară staţie grafică mobilă HP de 15”. Este cu 9,5% mai mică şi cu 1,8% mai uşoră faţă de generaţia anterioară , cu un raport ecran-corp de 86%.

Noile modele ZBook furnizează putere într-un design ultra-mobil cu grafică NVIDIA Quadro P520 cu 4 GB RAM şi procesor Intel Core cu şase nuclee de până la generaţia a 10-a, astfel încât utilizatorii să fie la fel de productivi şi să folosească mai multe aplicaţii simultan.

Ecranul HDR 400 4K UHD oferă un raport de contrast incredibil şi o luminozitatea de 500 nits care asigură vizualizarea în medii cu lumină ambientală puternică. Algoritmii de predicţie HP Z înseamnă că utilizatorii nu mai depind de GPU sau CPU, schimbând dinamic puterea în timp real, iar Z Power Slider echilibrează performanţa şi acustica pentru fiecare flux de lucru în parte.

Colaborarea de la distanţă cu echipele este facilă prin tastatura HP Collaboration Keyboard, HP Noise Cancelling, microfon exterior, sistem audio Bang &Olufsen, rezoluţie 4K şi 3D cu tehnologia de partajare a ecranului ZCentral Remote Boost.

Monitoare

Întrucât 38% dintre angajaţi cred că un monitor extern este un instrument esenţial atunci când lucrează de acasă, HP propune noi monitoare care vin cu soluţii în ceea ce priveşte uşurinţa folosirii, portabilitatea şi tehnologia wireless:

Monitoarele HP E-Series sunt prima serie de monitore ergonomice din lume, cu lumină difuză albastră. HP Eye Ease distribuie lumina albastră fără însă a afecta acurateţea culorii. Aceasta este prima serie de monitoare din lume care a primit certificarea TUV Low Blue Light Hardware Solution, prima de acest gen din lume.

Monitorul portabil HP E14 G4 oferă puterea productivităţii unui ecran dublu şi oferă utilizatorilor libertatea de a lucra de oriunde - fie de la masa din bucătărie sau de pe terasă. Cel mai luminos monitor portabil de 14 din lume cântăreşte doar 640g şi are o grosime de 4,75 mm, fiind cu 36% mai uşor şi 25% mai subţire decât modelul anterior şi oferind două porturi USB-C pentru a face conectarea la orice notebook USB-C mai uşoară.

Monitorul HP U27 4K este primul monitor 4K wireless pentru PC din lume, care oferă utilizatorilor mobilitate printr-o conexiune automată, fără cablu. Utilizatorii îl pot conecta cu aplicaţia Bluetooth Quick Pair sau prin apăsarea tastei Windows + K de pe tastatură.

Toate echipamentele lansate vor fi disponibile în România începând cu luna septembrie.