Summit-ul Huawei Intelligent Finance 2021, ce va avea loc pe 3 şi 4 iunie la Shanghai (difuzat online), va explora aceste teme sub titlul umbrelă: “Accelerarea digitalizării financiare: Noua valoare comună”. Nevoia de partajare a cunoştinţelor este deosebit de acută, deoarece transformarea digitală nu este doar o nouă normă, ci o constantă.

În cadrul acestei revoluţii, datele sunt unul dintre pilonii majori şi o resursă strategică în continuă creştere – dar şi o problemă în continuă creştere. Această explozie de date necesită soluţii de stocare revoluţionare care depăşesc tehnologiile de stocare tradiţionale pentru a oferi o capacitate semnificativ mai mare şi un control unificat, dar la costuri de operare mai mici şi mai ecologice.

De aceea, multe bănci se îndreaptă spre stocarea all-flash. În special, OceanStor Dorado de la Huawei a fost un lider timpuriu în acest sector, fiind adoptat de peste 100 de instituţii financiare mari la nivel global, inclusiv 8 dintre primele 20 de bănci din lume.

Din punct de vedere tehnic, toate stocările flash oferă multe oportunităţi, cu timpi de răspuns ultra-rapizi - până la 21 de milioane de operaţii de intrare/ieşire pe secundă (IOPS) - flexibilitate şi fiabilitate de neegalat, care permit băncilor să facă faţă unei creşteri în volum a tranzacţiilor evitând întârzierile de performanţă. Toate acestea pot fi realizate prin reduceri ale costului total de proprietate şi într-un mod mai ecologic de operare; apusă este acum stocarea pe hard disk utilizată încă din anii 1950 - cu discurile sale rotative mecanice, motoare şi capete magnetice de citire/scriere - fiecare dintre ele fiind un potenţial factor de defecţiune.

Practic, adoptarea unor astfel de tehnologii permite oportunităţi de anvergură: infrastructură robotică, care include management şi control unificat, implementare automată de la un capăt la altul, O&M inteligent şi furnizare rapidă de servicii, economie de energie, fiabilitate ridicată şi infrastructură digitală financiară inteligentă şi o analiză mai profundă a datelor, precum şi o inovaţie agilă. La rândul lor, organizaţiile financiare pot utiliza aceste atribute pentru a câştiga cote de piaţă în domenii în creştere, cum ar fi Incluziunea financiară şi serviciile financiare digitale încorporate (finanţe industriale). Acestea vor fi, de asemenea, explorate în continuare în cadrul Summit-ului din iunie.

O chestiune de latenţă

Fiecare bancă va avea propriile priorităţi şi motive pentru adoptarea acestei tehnologii. În cazul EuroPoint - o companie FinTech din Serbia care oferă informaţii financiare, de mărfuri, de afaceri şi o platformă de tranzacţionare online – o latenţă scăzută este vitală pentru avantajul său competitiv.

La fel ca mulţi, stocarea existentă a EuroPoint pur şi simplu nu era la înălţimea sarcinii şi nu putea suporta noi aplicaţii care să îmbunătăţească experienţa şi analiza clienţilor. Pentru EuroPoint, nivelurile superioare de latenţă scăzută a datelor, precum şi capacitatea de a scala datele în siguranţă au fost factorii cheie în decizia de actualizare.

Pentru a face acest lucru, compania a dorit să găsească un partener cu capacitatea de a planifica cu atenţie procesul de migrare, de a minimiza costurile neprevăzute şi perioadele de nefuncţionare neplanificate şi de a se asigura că utilizatorii finali nu vor fi deranjaţi.

Şi, deşi au existat câţiva pretendenţi disponibili pe piaţă, doar soluţia Huawei a îndeplinit cerinţele stricte de tehnologie. Cu o platformă hardware inovatoare, FlashLink, algoritmi inteligenţi şi arhitectură de memorie non-volatilă (E2E) Non-Volatile Express (NVMe), Huawei OceanStor Dorado a oferit o latenţă de până la 0,05 ms şi ar putea gestiona tranzacţii simultane ale zeci de milioane de utilizatori.

Spaţiul de stocare All-Flash OceanStor Dorado a fost ales suplimentar pentru capacitatea sa de a preveni în mod eficient orice întrerupere a serviciului, oferind sisteme de detectare a defecţiunilor care permit serviciilor să rămână întotdeauna neafectate, fără timp de aşteptare în procesul de actualizare.

EuroPoint a implementat acum şi un server rack FusionServer Pro pentru a oferi performanţe superioare şi scalabilitate excelentă, îmbunătăţind în acelaşi timp utilizarea spaţiului din centrul de date. Pentru proiect, implementarea sistemului şi migrarea datelor au decurs fără probleme, fără nicio întrerupere a serviciilor pentru clienţi.

„Cunoştinţele despre produsele de stocare şi virtualizare a serverului partenerului Huawei, precum şi experienţa sa cu migrarea datelor ne-au oferit multă încredere şi au fost o mare uşurare”, a declarat directorul Europoint, Niko Cuca.

În timp ce nivelul ridicat de fiabilitate şi disponibilitate a datelor clienţilor susţine creşterea rapidă a serviciilor digitale, soluţia Huawei a crescut performanţa sistemului şi a redus latenţa aplicaţiilor. Actualizarea IT a EuroPoint a sporit în mod direct satisfacţia utilizatorilor finali, în cele din urmă ajutând compania să atragă mai mulţi clienţi.

Creşteri fără dificultăţi

În 2020, creşterea preconizată a datelor reprezintă o ameninţare pentru resursele vechi de stocare ale furnizorului elveţian de asigurări de sănătate Sympany. În timp ce digitalizarea în toate industriile duce la creşterea explozivă a datelor, în multe cazuri, astfel de date trebuie pur şi simplu stocate local, astfel încât să poată fi recuperate cu uşurinţă, dar chiar şi cu proiecţii pentru viitoarele cerinţe de capacitate incluse în procesul de actualizare, creşterea datelor Sympany a fost atât de mare încât a fost necesară o nouă soluţie.

Din fericire, în această perioadă au apărut produsele inovatoare de stocare all-flash OceanStor Dorado, care permit integrarea uşoară a soluţiilor de stocare flash. Asociat cu niveluri de performanţă de neegalat în industrie şi Huawei garantând o rată de compresie de cel puţin 2,6 la 1 cu fiabilitate ridicată, tolerând eşecul a până la şapte din opt controlere, Sympany a avut încrederea în a face saltul la stocarea solid state.

Belsoft Infortix, partener Huawei, a instalat spaţiul de stocare All-Flash OceanStor Dorado în centrul de date al Sympany, a instalat sistemele de cablare asociate şi a realizat, de asemenea, configuraţia de bază, întregul proces durând mai puţin de două zile. Şi odată ce sistemul a fost pus în funcţiune şi primul test de performanţă a fost realizat, a fost atinsă o rată de compresie de 4,6 la 1 - o surpriză binevenită pentru Sympany şi aproape dublă rata garantată, oferind în acelaşi timp performanţe remarcabile.

„La aceste rate de compresie, câştigăm şi mai mult spaţiu de stocare decât era de aşteptat, iar astfel de rate de compresie sunt disponibile şi atunci când stocăm servicii în timp real. Sistemul este puternic şi avem o zonă de confort, având în vedere capacitatea suplimentară. Şi de aceea acest proiect poate fi descris ca un succes real”, a declarat Aleksander Baumann, şeful operaţiunilor de tehnologie informaţională de la Sympany.

Învăţând din succes

Cele două studii de caz prezintă două motive diferite pentru care trecerea la stocarea all-flash de la Huawei poate ajuta la rezolvarea problemelor pe care infrastructura mai veche nu le poate rezolva, permiţând celor două companii de servicii financiare să înflorească.

Cu toate acestea, există şi multe alte beneficii care vin cu o astfel de implementare pe care companiile le-au descoperit. Pe măsură ce COP26 (Conferinţa ONU privind schimbările climatice) se apropie, merită luat în considerare impactul marilor centre de date asupra consumului de energie (acestea au amprenta de carbon cu cea mai rapidă creştere în sectorul IT) şi potenţialul masiv de economisire a carbonului oferit de o soluţie de stocare mai eficientă.

Fie că este vorba de servicii îmbunătăţite pentru clienţi, costuri reduse sau flexibilitate, adoptarea soluţiei de stocare all-flash OceanStor Dorado oferă fundamentul pentru noi soluţii digitale inovatoare care urmează să fie construite, permiţând organizaţiei să fie mai agilă, adaptabilă şi inovatoare, asigurând în acelaşi timp continuitatea afacerii 24/7. Pe măsură ce digitalizarea devine o parte esenţială a programului, este liniştitor să ştim că există o soluţie care poate schimba jocul.

Toate aceste oportunităţi şi soluţii vor fi discutate în cadrul viitorului Huawei Intelligent Finance Summit 2021, Accelerate Digitalization Financial: New Value Together. Ca să vă înregistraţi ca participant în persoană sau pentru a vedea webcast-ul, vă rugăm să urmaţi linkul şi să descoperiţi mai multe despre strategiile, soluţiile, ecosistemele noi şi noua valoare care poate fi creată pe măsură ce serviciile financiare trec la un viitor complet digital.