Logitech a lansat mouse-ul wireless MX Anywhere 3

Mouse-ul a fost gândit să se adapteze tuturor suprafeţelor de lucru, inclusiv pe sticlă, şi să se potrivească oricărui spaţiu de acasă sau de la birou. El poate schimba automat de la scrolling-ul precis click-to-click la modul ultra-rapid, oferind o precizie foarte mare pentru un mouse compact.

MX Anywhere 3 dispune de conexiune wireless, cu o arie de acoperire de până la 10 metri şi are încărcare rapidă USB-C. În plus, are o autonomie de până la 70 de zile cu o încărcare completă, iar pentru o încărcare rapidă de un minut oferă trei ore de utilizare. Prin Bluetooth sau receiverul USB Unifying, noul mouse poate conecta simultan până la trei dispozitive diferite, ce pot fi schimbate la o apăsare de buton.

MX Anywhere 3 poate să fie personalizat şi adaptat fiecărui stil de lucru, astfel încât să se poată lucra mai repede cu profiluri predefinite specifice aplicaţiei. Cei care utilizează MX Anywhere 3 împreună cu tastatura MX Keys pot realiza configuraţia ideală, astfel încât să fie totul gestionat exact aşa cum are fiecare nevoie.

MX Anywhere 3 este compatibil cu sistemele Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS şi Linux. MX Anywhere 3 pentru Mac este optimizat pentru macOS, compatibil cu iPad şi include cablu de încărcare USB-C la USB-C pentru Mac.

Logitech MX Anywhere 3 şi Logitech MX Anywhere pentru Mac vor fi disponibile pe Logitech.com şi în magazinele partenerilor începând cu luna octombrie. Preţul recomandat pentru MX Anywhere este de 419 lei.