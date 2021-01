Livrările de vehicule ale Tesla au depăşit aşteptările în 2020, dar au ratat uşor obiectivul anual al companiei

Compania a livrat 499.550 de vehicule în 2020, peste estimările analiştilor de pe Wall Street, de 481.261 de vehicule, potrivit datelor firmei Refinitiv, volumul fiind cu numai 450 de vehicule mai mic faţă de ţinta directorului general Elon Musk.

Miliardarul a scris pe Twitter că este ”mândru de echipa Tesla, pentru atingerea acestui moment de referinţă major”.

”Atunci când am creat Tesla, am crezut (optimist vorbind) că există o şansă de supravieţuire de 10%”, a mai scris Musk.

So proud of the Tesla team for achieving this major milestone! At the start of Tesla, I thought we had (optimistically) a 10% chance of surviving at all. https://t.co/xCqTL5TGlE