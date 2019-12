Lenovo ThinkBook 13s, un laptop de business şi distracţie

Deşi cântăreşte numai 1.34 kg, ThinkBook 13s se simte solid, plăcut la atingere, iar carcasa acoperită cu o combinaţie de aluminiu şi magneziu conferă laptopului un aspect premium.

Evident acel 13s vine de la diagonala ecranului, de 13 inci cu rezoluţie 1920x1080p şi Dolby Vision. Ecranul e uşor saturat, cu luminozitate foarte bună şi unghiuri largi de vizualizare. Dacă vrei să-l foloseşti pentru editare de imagine, spre exemplu, trebuie calibrat. Probabil singurul reproş la dresa display-ului este legat de marginea de jos a acestuia, de aproximativ 2 cm. Ar fi fost grozav ca rama de jos să fie egală cu cea de sus, de circa 1 cm.

GALERIE FOTO

Ecranul se roteşte la 180 de grade, până se aliniază cu tastatura, dar nu înţeleg la ce ţi-ar putea folosi. Mai degrabă aş fi apreciat opţiunea de touchscreen.

Tastatura, touchpad-ul împreună cu toată suprafaţa, de contact poate fi acoperită lesne cu ambele mâini. Nu ai separat taste numerice pe partea dreaptă, dar nici nu le simţi lipsa. Tastele au o cursă medie, sunt responsive, rapide şi nu par din plastic, deşi ar putea fi. Dacă vrei să activezi / dezactivezi opţiunea de luminare a tastelor o poţi face din combinaţia ”Fn + Space”. În dreapta sus, înainte de Delete, ai taste dedicate pentru pornirea şi încheierea apelurilor video, iar tastele ”F” reprezintă scurtături către diverse comenzi esenţiale.

Mă opresc o clipă pentru specificaţiile sistemului: procesor i5-8265U cu placă grafică integrată Intel UHD 620, 8GB memorie RAM (pe un singur slot), SSD Western Digital de 256GB şi sistem de operare Windows 10 Pro cu standard TPM 2.0. Mai există un model cu procesor i7-8565U, 16GB de memorie RAM şi SSD de 512GB.

Lenovo Thinkbook 13s are pe partea stângă mufă de încărcare, jack de 3.5 mm, port HDMI şi USB-C. Pe latura dreaptă două USB-A. Când mă aşteptam mai puţin, mi-am dat seama că lipseşte portul de conectare pe fir, la reţeaua locală. Dar să revin la specificaţii în materie de conectivitate wireless avem standard 802.11ac (2x2) şi Bluetooth 5.0. Tot la acest capitol Lenovo Thinkbook 13s se mândreşte cu balamle de iridiu care nu bruiază semnalul Wi-Fi.

Pe butonul de pornire, aflat sub ecran în dreapta, ai şi un cititor de amprentă rapid şi precis. Şi înregistrarea amprentei e la fel de simplă. Funcţionalitatea e comparabilă cu cea de pe un smartphone.

Un aspect aparent lipsit de importanţă e compatibilitatea încărcătorului cu modele mai vechi. Eu am un laptop Lenovo cu diagonala de 15.6 inci, care a împlinit vreo 7 ani. Datorită acestei potriviri, în vacanţa de Crăciun am luat ambele laptopuri şi un singur încărcător.

Bateria se încarcă în aproximativ 1,5 ore şi Lenovo afirmă că are o autonomie de circa 11 ore. Ideea e că în mod obişnuit nu încărcăm şi nu descărcăm complet în folosire un dispozitiv. Când ne dă semnal că mai are, să zicem, 15% îl punem la încărcat.

Folosind Word, citind ştiri pe internet şi ascultând în paralel muzică pe Youtube, la care se adaugă primul sezon din Witcher am depăşit 10 ore de utilizare. Da, de Crăciun am văzut într-o zi primul sezon cu acest Superman cu plete albe, Geralt of Rivia. E ok, mi-a plăcut.

Trebuie să înţelegi, că pentru o autonomie atât de bună laptopul are un management foarte agresiv al aplicaţiilor şi consumului în general. Cu setările prestabilite, spre exemplu, procesorul nu va funcţiona la frecvenţa maximă, de câte ori laptopul intră în ”stand by” se va deconecta de la internet, bluetooth etc. Dacă vei schimba profilul în ”power management” pentru performanţă e posibil să nu depăşeşti 4 ore de autonomie.

Şi dacă tot am vorbit de film, adaug muzică şi spun că difuzoarele Harman fac treabă bună, sunetul are volum şi spaţialitate, poate un bas mai puternic ar fi fost ok, dar şi aşa e bine.

Camera de deasupra ecranului are un capac glisant ThinkShutter care te protejează de eventualele probleme de încălcare a intimităţii. Sigur, camera poate fi acoperită cu bandă adezivă, gumă sau alte improvizaţii, însă Lenovo a abordat cu serozitate acest capitol. Camera de 0.9 MP filmează HD 1280x720p la 30 fps, are autofocus sau cel puţin urmăreşte faţa, opţiune de HDR, de slow motion, grilă de încadrare etc. Pozele şi filmarea nu sunt perfecte, dar arată suficient de bine pentru videoconferinţe, comunicare online.

L-am supus şi la nişte teste sintetice: Userbenchmark, Novabench şi 3D Mark.

Userbenchmark ne arată tipul de utilizare pentru care e potrivit laptopul. În mod evident nu pentru gaming, rezultatul de 15% e dat de placa grafică integrată. Lenovo ThinkBook 13s poate înlocui cu uşurinţă un desktop (66%) şi ocazional o staţie de lucru (37%).

Rezultate Novabench.

Rezultate 3D Mark, testul Time Spy.

Viteză de scriere citire a SSD-ului măsurată cu CrystalDiskMark.

Viteză măsurată pe reţea wireless, bandă de 5GHz.

Lenovo ThinkBook 13s e un laptop ultraportabil*, potrivit pentru business şi entertainment, care arată şi se simte premium la un preţ de circa 3800 de lei în configuraţa testată, în decembrie 2019.

*ultraportabil e un termen foarte des folosit la noi, mai ales de magazinele online, care de fapt nu există în limba română. Mai mult, nu există nici în limba engleză, ultraportable e în aşteptare pe lista de cuvinte aprobate. Dar limba e în continuă transformare, nu aşteaptă după dicţionare!