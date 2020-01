Top 6 laptopuri Asus în 2020

1. Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus S GX701GWR-EV053T (Procesor Intel® Core™ i7-9750H (12M Cache, up to 4.50 GHz), Coffee Lake, 17.3" FHD, 16GB, 1TB SSD, nVidia GeForce RTX 2070 @8GB, Win10 Home, Negru)

Asus ROG Zephyrus S GX701GWR-EV053T este un laptop de nişă graţie preţului prohibitiv. Este un model de gaming, foarte bine echipat. Are procesor Intel Core i7-9750H cu 12 MB Cache, memorie 16 GB şi 1 TB SSD. Ecranul sau este de 17.3 inch, ceea ce îl face un adevărat deskop replacement. Cât priveşte placă grafică, un punct cheie pentru laptopurile de gaming, iubitorii de jocuri vor fi încântaţi să descopere puterea GeForce RTX 2070, de 8 GB. Laptopul vine direct preinstalat cu sistem de operare Windows 10 Home, ceea ce înseamnă un plus de confort pentru ţine.

Laptopul are garanţie 24 de luni, dar opţional poţi să alegi garanţie extinsă de 1 an sau chiar 2, contra cost. Acest serviciu este disponibil la unele magazine online, cum este evomag.ro.

Iată cum ilustrează producătorul performanţele lui Asus ROG Zephyrus S GX701GWR-EV053T. Asus îl numeşte o soluţie ultra-performanţă pentru gaming, care se remarcă printr-un aspect portabil şi margini slim, în ciuda displayului sau generos, de 17.3 inch. Acesta este un pas important pe care l-a făcut Asus în optimizarea designului şi portabilitatii pe un laptop de dimensiuni considerabile. Este cel mai subţire laptop de jocuri creat vreodată. Are o grosime de doar 14.95 - 15.75 mm, o carcasa din metal şi capacul construit dintr-o singură bucată, cu mult simt de răspundere.

Chiar dacă are o silueta de invidiat, Asus a reuşit să găsească cele mai bune soluţii tehnice pentru a răci procesorul şi placă video. Performanţele sale pot rivaliza cu sistemele desktop de gaming. Este perfect pentru jocuri AAA, experienţe virtual reality şi aplicaţii de grafică. Procesorul şi placă grafică lucrează împreună pentru a oferi performanţe înalte în jocuri. Ele sunt susţinute şi de un SSD de 1 Tb care asigura acces rapid la tot ceea ce îţi doreşti.

Pe partea de sunet, Asus ROG Zephyrus S GX701GWR EV053T excelează. Oferă experienţe sonore uimitoare datorită boxelor duale orientate direct spre utilizator. Sunetul este puternic, cu bass plin, iar gama sonoră este una extinsă. În jocuri, veţi putea auzi orice mişcare şi va veţi putea bucură de realism la cote maxime.

2. Laptop Gaming Asus TUF FX505DV-AL004 (Procesor AMD Ryzen 7 3750H (4M Cache, up to 4.00 GHz), 15.6" FHD, 8GB, 512GB SSD, nVidia GeForce RTX 2060 @6GB, Negru) = 4300 lei

Asus ştie cum să-şi păstreze fanii, lucru pe care l-a demonstrat în ultimii ani din plin, datorită elementelor de inovaţie pe care le-a adus întotdeauna cu fiecare laptop oferit publicului. Laptopul de jocuri Asus TUF FX505DV-AL004 este un model accesibil pentru jucătorii pasionaţi, motiv pentru care are o configuraţie cuminte şi echilibrată.

Ecranul de 15.6 inch Full HD însoţeşte procesorul AMD Ryzen 7 3750, memoria de 8 GB şi SSD-ul de 512 GB. Placă video dedicată de 6 GB este nVIDIA GeForce RTX 2060.

Apelativul TUF arată cel mai bine modul în care se prezintă acest laptop iubitorilor de jocuri: The Ultimate Force. El depăşeşte aşteptările, graţie funcţiilor hardware complexe. Are o carcasa compactă şi un design curajos, extrem de fiabil.

Tastatura este unul din elementele sale forţe, ea fiind inspirată din sistemele desktop cu taste iluminate printr-un sistem tip RGB, taste WASD puse în evidenţă şi tehnologie Overstroke, care asigura un control mai rapid, cu o acurateţe incredibilă. De aceea, putem spune că diferenţele dintre desktopurile de gaming şi laptopurile de gaming se strâng tot mai mult, pentru că laptopurile vin din urmă şi ajung chiar să devanseze ceea ce gamerii aveau până acum drept standarde hardware: deskopurile.

Displayul de 15 inch NanoEdge, cu panel IPS inspirat din ultimele tehnologii, promite o experienţă fantastică în jocuri. Totul fără a depăşi un preţ de bun simt pentru un laptop de gaming zona medie.

Alte puncte la care Asus TUF FX505DV-AL004 excelează sunt sunetul surround DTS, construcţia solidă şi afişaj extrem de realist, ultra-rapid. Marginile sale sunt subţiri (doar 6.5 mm), iar acţiunile par să treacă dincolo de afişajul digital şi să te cuprindă cu totul în experienţă de gaming.

3. Laptop Gaming Asus ROG Strix G531GV-AL027 (Procesor Intel® Core™ i7-9750H (12M Cache, up to 4.50 GHz), Coffee Lake, 15.6" FHD, 16GB, 512GB SSD, nVidia GeForce RTX 2060 @6GB, Negru) = 5999 lei

De la Laptop Gaming Asus TUF FX505DV-AL004 urcăm puţîn la o configuraţie pe intel, cu procesor i7- 9750H, cu 16 GB RAM şi SSD512. Placă video este aceeaşi, adică nVidia GeForce RTX 2060, de 6 GB.

Despre Asus ROG Strix G531GV-AL027 trebuie să spunem că vine ticsit cu soluţii grafice foarte bune. El suportă şi RTX 2070 şi procesoare Intel Core i9 din generaţia a 9, însă configuraţia de faţă este una mai accesibilă la preţ. De asemenea, îl veţi găşi şi într-o altă postura, cu ecran de 17 inch, desigur la un preţ mai mare.

Displayul este unul foarte subţire, la fel că şi marginile sale, iar acest lucru induce un realism mai mare în jocuri şi diverse aplicaţii. Este un laptop de la care puteţi cere putere şi performanţă, pentru că are suficiente resurse.

Designul sau fascinant însoţeşte performanţe deosebite. Cei de la Asus nu se sfiesc să spună că aspectul Asus ROG Strix G531GV-AL027 este inspirat din colaborarea cu grupul BMW Designworks. Are o răcire 3D Flow Zone. Interiorul cu aspect de carbon este subliniat de iluminarea Aura Sync care se duce dincolo de bară de iluminare, tastatură şi logo.

Aura Sync este tehnologia care oferă sistemului de gaming un aspect uniform. Puteţi opta pentru nuanţele preferate, cât şi pentru alte accesorii care suportă Aura Sync (totul prin panelul Aura).

Pe partea de sunet, Asus ROG Strix G531GV-AL027 este aşa cum te-ai aştepta de la un laptop de gaming. Oferă un sunet clar şi puternic, cu o acurateţe impresionantă. Acest lucru este posibil datorită hardware-ului cu boxe performanţe, aşezate lateral. În jocuri, sunetul va fi extrem de realist şi va contribui la crearea unor experienţe cu adevărat fantastice. Orice gamer şi-ar dori să trăiască adrenalină cu o asemenea jucărie în faţă ochilor.

Laptopul Asus ROG Strix G531GV-AL027 are 3 porturi USB 3.0, unul USB 3.1 Type C, combo audio şi HDMI. Bateria cu patru celule oferă o autonomie extinsă. Configuraţia aleasă nu vine cu sistem de operare preinstalat, dar acest lucru va poate oferi mai multă flexibilitate în alegerea variantelor preferate.

4. Laptop Asus VivoBook X512FA-EJ991 (Procesor Intel® Core™ i3-8145U (4M Cache, up to 3.90 GHz), Whiskey Lake, 15.6" FHD, 4GB, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics 620, Roşu) = 2045 lei

Unul din motivele pentru care Asus are atât de mulţi suporteri, ţine de gama de produse oferite în materie de laptopuri. Cu alte cuvinte, indiferent de bugetul de care dispui, este imposibil să nu găseşti ceva bun la Asus. Cu Laptop Asus VivoBook X512FA-EJ991 coboram un pic la preţ şi dotări, dar găsim un model foarte frumos. Nu este un laptop de jocuri, dar este cu siguranţă o varianta care merită avută în vedere dacă te afli în căutarea unei soluţii avantajoase.

Designul spectaculos însoţeşte o configuraţie cu procesor intel core i3 generaţia a 8-a. i3 - 8145U, cu ecran 15.6 inch Full HD, 4 GB RAM şi SSD 256. Placă video nu este dedicată, ci integrată. Dar, chiar şi aşa, pentru segmentul sau de piaţă, Laptop Asus VivoBook X512FA-EJ991 are câteva puncte forţe. Unul dintre ele se referă la realismul pe care îl oferă displayul sau. Acest lucru este posibil datorită celor 4 margini laterale extrem de subţiri, tip NanoEdge. Chiar şi aşa, laptopul nu este privat de privilegiul unei camere HD, care este utilă dacă doriţi să ţineţi legătură des cu familia şi prietenii, în mod virtual.

De asemenea, designul cu 4 margini foarte subţiri face că laptopul să fie extrem de compact şi uşor de transportat. Îl puteţi lua în vacanţă, la birou sau când ieşiţi la o întâlnire de afaceri.

Un detaliu ingenios este balamaua care ridică puţîn laptopul, oferindu-va un confort mai bun în utilizare. Înclinarea este extinsă cu două grade, iar acest lucru va permite să tastaţi mai uşor şi să lucraţi mai comod la tastatură.

Laptop Asus VivoBook X512FA-EJ991 propune un sistem dual de stocare a datelor, iar acest lucru promite viteze foarte mari de acces la date, precum şi capacităţi extinse de stocare. Puteţi instala aplicaţii pe SSD-ul de 256 GB.

Vine cu 4 GB RAM, dar se poate extinde până la 12288MB. Are două porturi USB 2.0, unul 3.0 şi unul 3.1 Type C. Din configuraţie nu lipseşte HDMI-ul şi COMBO audio. Laptopul nu se livrează cu sistem de operare. Cântăreşte doar 1.7 kg şi măsoară 357 x 230x 19 mm. Are tastatură iluminată, numerică (ideală dacă lucraţi des cu cifre) şi cititor de amprente pentru securitate sporită.

5. Laptop Gaming Asus ROG Strix G731GT-AU004 (Procesor Intel® Core™ i7-9750H (12M Cache, up to 4.50 GHz), Coffee Lake, 17.3" FHD, 8GB, 512GB SSD, nVidia GeForce GTX 1650 @4GB, Negru) = 4299 lei

Privind rapid spre review-urile celor care au cumpărat deja Laptop Gaming Asus ROG Strix G731GT-AU004 vedem că el este apreciat că un dispozitiv mobil care se mişcă bine în gaming, cu un preţ bun pentru performanţele oferite, cu un procesor rapid şi eficient.

În spatele unui design frumos se află o configuraţie puternică, procesor intel Core i7- 9750H, cu 8 GB RAM şi 512 GB SSD. Placă video este dedicată, nvidia GeForce GTX 1650 de 4 GB. Laptopul are ecran de 17.3 inch Full HD. Cei care vor mai mult de la un laptop, vor fi bucuroşi să afle că pot extinde memoria şi stocarea laptopului.Conform producătorului, laptopul Gaming Asus ROG Strix G731GT-AU004 suportă maximum 32768 MB şi are opţiune liberă pentru Dual drive suport HDD/ SSD. Nu are unitate optică, dar cine mai are nevoie azi de această, când există alte opţiuni mai interesante, flexibile şi permisive?

Pe partea de conectică, laptopul respectă suită 3 porturi USB 3.0, unul 3.1 Type C, combo şi interfaţă HDMI.

Cântăreşte 2.85 kg şi măsoară 399 x 293x 26.2 mm. Are tastatură iluminată RGB şi tastatură numerică, perfectă pentru cei care operează des cu cifre.

6. Laptop Asus Pro P1440FA-FA0080 (Procesor Intel® Core™ i5-8265U (6M Cache, up to 3.90 GHz), Whiskey Lake, 14" FHD, 4GB, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics 620, Endless OS, FPR, Gri) = 3135 lei

Faceţi cunoştinţă cu un laptop din zona de business, dotat cu procesor intel core i5-8265U, cu 4 GB RAM şi SSD 256. Are ecran compact de 14 inch Full HD, iar acest lucru îl propulsează rapid pe lista celor mai versatile laptopuri pe care le puteţi cumpără atunci când călătoriţi des sau sunteţi frecvent în situaţia de a purta laptopul în geantă, oriunde aţi merge.

Ecranul are rezoluţie maximă 1920 x 1080 pixeli şi este Anti-Glare. Placă video nu este dedicată, ceea ce este oarecum de aşteptat la această categorie de preţ, cu o configuraţie în frunte cu un procesor i5. Dar, laptopul deţine camera web HD, iar memoria de 4 GB poate fi extinsă până la 12288 Mb.

SSD-ul este util pentru că susţine o viteză rapidă de accesare a datelor, iar dacă v-aţi fi aşteptat şi la o interfaţă HDD/ SDD, veţi fi dezamăgiţi - nu are.

Pentru conectarea diverselor dispozitive externe, puteţi utiliza cele 3 porturi USB 3.1, portul USB 2.0, combo audio pentru căşti şi micron. Are ieşire VGA pentru monitor extern şi HDMI. Pentru securitate sporită, oferă cititor de amprenta, cântăreşte 1.68 kg şi vine preinstalat cu Endless OS.

Acestea au fost unele din cele mai interesante laptopuri Asus pe care le puteţi urmări şi achiziţiona la început de an 2020. Toate sunt disponibile la evoMAG.

