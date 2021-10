Jabra Elite 2, căşti TWS cu un raport excelent calitate preţ [TECH REVIEW]

Jabra Elite 2 sunt cele mai ieftine dintre cele 4 perechi de căşti TWS lansate în toamna lui 2021 şi sunt potrivite şi pentru cei care doresc un sunet clar, amplu, la un preţ mic. Căştile Jabra Elite 2 dispun de egalizator şi 5 variante de personalizare pentru muzică: Neutral, Speech, Bass Boost, Treble Boost, Smooth şi Energize.

Au un design care avantajează (PNC) anularea pasivă a zgomotului exterior, intră în canalul urechii, iar partea superioară, cu driverele, blochează restul de sunet. Jabra Elite 2 includ codecul audio Qualcomm aptX şi clasicul SBC. Dacă nu ştii care-i treaba cu codecurile, las aici un articol în care e explicat pe larg.

Elite 2 folosesc o tehnologie pentru apeluri cu 2 microfoane MEMS. În apeluri de voce prin aplicaţii chat sau direct prin reţeaua mobilă vocile se aud perfect şi eşti auzit la fel.

Deşi nu mă aşteptam, judecând strict după aspectul lor, au rezistat fără probleme la 100 de sărituri cu coarda elastică. Majoritatea căştilor cad din urechi între 20 şi 50 sărituri. Deci sunt stabile dacă te interesează partea de sport.

Căştile sunt compatibile cu Amazon Alexa, Siri, şi asistentul Google.

La acestea se adaugă tehnologia de împerechere Google Fast Pair pentru dispozitivele cu Android. Căştile au aplicaţie pentru Android şi iOS , dar pot fi folosite limitat şi fără ea.

Dacă vrei să beneficiezi de toate funcţile de personalizare, asistenţii vocali, Spotify etc trebuie să le conectezi la aplicaţie.

În captura din stânga jos apare şi funcţia de a găsi căştile, în caz că le rătăceşti. Trebuie doar să o activezi. Tot în panoul din stânga îţi arată că trebuie să te înregistrezi pentru extragaranţie în caz de deteriorare la apă şi praf. În orice caz căştile au certificat cu grad de protecţie IP55.

În dreapta, detalii despre aplicaţie şi alte informaţii.

Specificaţii principale: greutate pentru fiecare cască 4,6g, greutatea cutiei 31g, drivere de 6mm, răspuns în frecvenţă muzică 20Hz - 20000Hz, voce 100Hz - 8000Hz,

Pentru specificaţiile complete intraţi pe acest PDF.

Am folosit Jabra Elite 2 pe doua telefoane cu Android, două cu iOS şi un iPad, cu şi fără aplicaţie. Le-am folosit pe YouTube, Radio, filme şi gaming.

Cu căştile în modul implicit (Neutral) basul este puternic, dar nu copleşitor, vocea şi înaltele sunt foarte clare şi definite.

Speech accentuează vocea, care oricum e clară. Bass Boost face diferenţa în melodiile dedicate, dacă acesta e genul tău. Treble Boost accentuează înaltele fără să îngroape basul, e o variaţie interesantă. Smooth duce muzica în zona medie, o face cuminte. Iar Energize îi dă o notă de culoare în plus.

Volumul e puternic şi nu avem deformări la maximum, atât timp cât materialul de ascultat e de calitate.

Recomand Pascal Letoublon - Friendships de ascultat în buclă (loop), cu sonorul la maximum, dacă vrei să ştii ce pot Elite 2. Şi de rezervă, în aceeaşi notă, plus voce, Kyla La Grange - Cut Your Teeth. Cu totul altceva Heart of Gold by Neil Young.

Chestii mai puţin plăcute: butoanele sunt mai greu de folosit pentru volum, până le înveţi.

Dacă vrei să înveţi să foloseşti comenzile de pe căşti ai un ghid în aplicaţie.

Prima dată când faci pairing e suficient să deschizi cutia. La următoarele dispozitive trebuie să apeşi simultan butoanele de pe căşti pentru a intra în modul pairing. Nu e greu, dar un buton pe cutie, poate ar fi fost mai simplu.

Să vorbim despre autonomie, Jabra spune că Elite 2 ţin până la 7 ore de autonomie a bateriei, că or fi 6 sau 8 ore poate depinde de nivelul volumului şi de alţi factori. Cu tot cu carcasă oferă până la 21 de ore de autonomie. Pentru o oră de folosire au nevoie de 10 minute de încărcare.

Ce găseşti în pachet, cutia cu căştile, un cablu de încărcare (USB-C la USB-A), încă 2 perechi de dopuri de silicon, de rezervă şi instrucţiuni de utilizare.

Jabra Elite 2 sunt disponibile în două nuanţe, cea testată, gri, despre care am crezut la început că e negru, şi una bleumarin.

Când am început testarea am vrut să scriu despre ambele modele în tandem, Jabra Elite 2 şi 3, dar am fost atât de plăcut impresionat de calitatea sunetului acestor căşti, încât am decis să le dedic un review separat. Fără urmă de îndoială sunt cele mai bune căşti de 300 de lei pe care le-am testat în ultimii 2 ani şi raportul calitate preţ este excelent.

Dacă eşti în căutarea unei perechi de căşti de acest gen (TWS- true wireless) şi bugetul tău e în zona aceasta de preţ, Jabra Elite 2 merită încercate.