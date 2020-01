INTERVIU Alexandru Moţoc, director general Harman România: „Nu vom impune în algoritmul maşinii autonome cazuri în care aceasta trece peste viteza legală” (partea a II-a)

Odată ce am clarificat cât de importantă este conectivitatea 5G, discuţia purtată în prima parte a acestui interviu ne-a dus către problemele infrastructurii şi importanţa pe care o are aceasta în dezvoltarea tehnologiei. Despre aceasta, şi despre felul în care vom putea integra maşinile autonome în vieţile noastre de zi cu zi, în rândurile următoare.

„Peste 50 de ani, copiii vor creşte cunoscând numai maşini autonome, iar condusul manual va fi o experienţă extravagantă"

Adevărul : Mulţi oameni au probleme cu tehnologia maşinilor autonome, considerând că nu sunt suficient de sigure. Cum le poţi demonta această temere pentru a-i face să se simtă în siguranţă?

A. Moţoc: Pe viitor, maşinile autonome vor oferi un nivel de siguranţă mult îmbunătăţit faţă de situaţia clasică, în care avem un şofer în spatele volanului. Maşina va avea reguli clare de securitate, nu va depăşi viteza normală, va încetini automat înainte de trecerea de pietoni, practic va conduce preventiv. Nu vom impune în algoritmul maşinii cazuri în care aceasta trece peste viteza legală. Lucrurile acestea, care azi nu sunt respectate în totalitate de către oameni, vor fi respectate pe viitor şi, în mod sigur, siguranţa în maşină şi pe lângă maşină va fi îmbunătăţită. De fiecare dată când a fost introdusă o tehnologie inovatoare, s-au întâmplat şi accidente, însă odată cu timpul aceste probleme dispar. Peste 50 de ani, copiii vor creşte cunoscând numai maşini autonome, iar condusul manual va fi văzut ca o experienţă extravagantă.

E. Marin: Există două momente: primul este introducerea maşinilor autonome odată cu maşinile clasice, iar provocarea va consta în legătura dintre felul în care funcţionează maşina autonomă şi comportamentul uman. Cea dintâi va avea tot timpul un comportament predictibil, ştie exact ce are de făcut. Omul aflat în maşina de alături are tot timpul un comportament impredictibil. Chiar dacă, în mod normal, toţi ar trebui să respectăm regulile de circulaţie, omul nu va face aşa ceva, va depăşi viteza legală, poate depăşi pe linia continuă spre deosebire de o maşină autonomă. Algoritmii se îmbunătăţesc în timp: există posibilitatea ca o maşină autonomă, din cauza unui algoritm, să provoace un accident pentru că nu a prevăzut o situaţie în care să iasă cineva brusc în calea maşinii, sau nu a funcţionat un anumit senzor. Al doilea pas va fi atunci când toate maşinile de pe stradă vor fi autonome, şi totul va fi predictibil. Comportamentul va fi total altul, iar rata accidentelor va fi mult mai mică decât cea din prezent.

Adevărul: Să spunem că o maşină circulă pe stradă cu viteza legală, şi cineva încearcă să traverseze în acel moment. Maşina realizează că nu va putea opri în timp util pentru a evita coliziunea cu persoana respectivă. Ce se întâmplă atunci, cine este prioritizat, şoferul sau pietonul?

E.Marin: Este una dintre provocările de bază la care se lucrează din punct de vedere al algoritmilor: ce decizie va trebui să ia maşina în funcţie de acel context. Sunt foarte multe variabile pe care trebuie să le luăm în calcul. Decizia poate fi să avariem maşina - intrăm în pom, dar salvăm omul; depinde şi de câţi oameni sunt în maşină, dacă avem pe dreapta o staţie de autobuz unde se află alte 20 de persoane. Sunt o serie de algoritmi care trebui tot timpul îmbunătăţiţi, vor exista mereu astfel de probleme, din care producătorii trebuie să înveţe, la fel ca maşina de altfel, prin fenomenul de machine learning.

Adevărul: Este important să fie cineva la volan chiar şi în cazul unei maşini autonome?

E.Marin: În momentul de faţă, întotdeauna există o persoană la volan, chiar şi pe prototipurile deja existente pe piaţă. Când vom ajunge la nivelul la care volanul va dispărea definitiv, atunci nu cred că va mai fi nevoie. Dar este greu de prezis acest lucru.

Pasionaţii de maşini şi industria IT, invitaţi să vină la Harman

Deşi în cadrul Harman România lucrează 600 de ingineri, Alexandru Moţoc spune că se află în continuare în căutare de oameni pasionaţi de maşini şi de industria IT:

A. Moţoc: În sediul R&D (Research&Development) din Pipera lucrează 600 de ingineri, dintre care 400 sunt angajaţi interni şi 200 sunt contractori. Suntem pe piaţa din România din 2012, rata de creştere a fost între 20 şi 30% pe an şi intenţionăm să ne dezvoltăm în continuare. Toţi angajaţii din Harman România au profil ingineresc, sunt absolvenţi de facultăţi cu profil IT, şi suntem în continuă căutare pe piaţa locală. Oricine este interesat de industria IT şi de maşini îşi poate dezvolta o carieră interesantă în Harman România.

Adevărul: Aţi lua în calcul şi persoane care trec printr-un proces de recalificare?

E.Marin: Da, chiar avem astfel de persoane. Atât timp cât există pasiunea pentru software development, partea de inginerie, pentru maşini, luăm în calcul acest lucru. Mai ales în domeniul telemetriei, putem reconverti angajaţi din zona de telecomunicaţii. Programatorii au şi posibilitatea să îşi testeze soft-ul în condiţii reale de trafic - bineînţeles, vine la pachet cu un nivel de responsabilitate. Avem o flotă de maşini în garaj şi asta face munca puţin mai interesantă.

Adevărul: Aveţi un loc special pentru teste? Un simulator?

E.Marin: Nu. Există situaţii în care trebuie să vedem şi cum se comportă o maşină la trecerea dintr-un oraş în altul, sau chiar la trecerea graniţei.

A. Moţoc: Inginerii noştri din Bucureşti călătoresc în mod constant în Europa, dar nu numai, pentru că trebuie să testăm maşinile şi software-ul de dezvoltare în condiţii reale şi producem software şi pentru pieţe din America, Asia şi aşa mai departe.