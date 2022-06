Design-ul lui MatePad Paper este discret, oferind puţine indicii despre ceea ce poate face. Din punct de vedere al construcţiei, Paper moşteneşte estetica minimalistă emblematică a seriei MatePad. Concepută pentru a fi portabilă, HUAWEI MatePad Paper oferă o experienţă de citire calitativă, chiar din palmă, graţie formei subţiri şi greutăţii reduse de aproximativ 360g.

HUAWEI MatePad Paper vine cu un design unibody şi husă din piele vegană. Textura delicată adaugă o notă sofisticată, garantând în acelaşi timp o prindere plăcută şi catifelată. Materialul imită destul de bine pielea reală, extinzându-se pe întregul spate al dispozitivului, crescând aderenţa şi ferindu-l de urmele neplăcute de amprente.

Marginile subţiri apără afişajul pe trei laturi, cu partea din stânga lăsată mai mare pentru a permite ca MatePad Paper să fie ţinut confortabil cu o singură mână. „Marginea” tabletei oferă un aspect de carte şi o experienţă plăcută, practică de prindere. Dispozitivul se simte suficient de durabil pentru a fi aruncat fără griji într-o geantă.

Ecranul în sine are un panou HUAWEI FullView de 10,3 inci, ceea ce îl face unul dintre cele mai mari ecrane E Ink pe care le poţi cumpăra. Luminozitatea este impresionantă, iar rezoluţia de 1872 x 1404 pixeli cu o densitate de 227ppi, înseamnă că textul este clar, bine definit şi semnificativ superior decât pe cele mai recente modele Kindle.

Şi dacă ce am spus până acum nu e suficient, ecranul a trecut prin zece teste profesionale, devenind primul ecran E Ink din lume cu certificare TÜV Rheinland Paper Like Display. În plus, tableta are şi un mod Smart Refresh care reglează automat rata de reîmprospătare a ecranului în funcţie de conţinutul vizionat, oferind o experienţă de vizualizare optimizată.

HUAWEI MatePad Paper este echipată cu HUAWEI M-Pencil (de a 2-a generaţie), care acceptă 4096 niveluri de presiune şi o latenţă scăzută de 26 ms. Folosind M-Pencil ai aceeaşi senzaţie ca atunci când scrii pe hârtie, se aude chiar şi un „foşnet” plăcut.

La interior MatePad Paper este alimentat de procesorul proprietar Huawei, Kirin 820E, 4 GB de RAM, 64GB de stocare şi utilizează sistemul de operare HarmonyOS 2. Cipul său puternic permite o experienţă uşoară de citire şi scriere, în timp ce capacitatea mare a bateriei asigură o funcţionare îndelungată, cu durată de standby de până la 4 săptămâni şi o experienţă de navigare completă de aproximativ 6 zile.

Datorită performanţei sale puternice în domeniul comunicaţiilor, a conectivităţii wireless dual-band 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO şi Bluetooth 5.2 (BLE), tableta le oferă utilizatorilor un semnal stabil cu interferenţe scăzute.



MatePad Paper nu numai că moşteneşte operarea confortabilă şi capabilităţile generale ale seriei MatePad, cum ar fi dubla atingere pentru a comuta instrumentele, asocierea automată prin Bluetooth şi încărcarea magnetică, dar vine şi cu o serie de funcţii noi, precum Adnotarea şi Notiţele pe ecran împărţit.

Un buton standard de volum se găseşte în partea dreaptă, dar în partea de sus lucrurile devin cu adevărat interesante. Butonul de pornire funcţionează şi ca un senzor rapid de amprentă, protejându-ţi securitatea datelor şi confidenţialitatea.

Lângă butonul de pornire găsim o grilă mare pentru difuzor, element care lipseşte pe majoritatea dispozitivelor cu cerneală electronică. Acesta se combină cu un altul din partea de jos pentru a oferi un sunet bogat şi puternic. Volumul e foarte puternic, oferind mai mult bas decât te-ai aştepta de la un dispozitiv atât de subţire de 6,7 mm.

Portul USB-C, jos, central, poate fi folosit pentru încărcare sau transfer de date, dar MatePad Paper se bazează în mare măsură pe cloud.

Ţinând cont că este o tabletă din gama Smart Office, MatePad Paper se conectează perfect cu celelalte dispozitive Huawei şi împreună formează un Super Device. Spre exemplu, când îţi obosesc ochii citind pe computer sau smartphone, poţi transfera fără probleme conţinutul pe ecranul E Ink al lui HUAWEI MatePad Paper.

Poţi folosi tableta şi ca unitate suplimentară pentru computer, putând transfera fişiere între cele două, prin drag-and-drop, fără e-mail sau alte aplicaţii. Funcţiile de colaborare elimină cu adevărat barierele dintre dispozitive şi îmbunătăţesc conectivitatea pentru o eficienţă sporită.

MatePad Paper este un dispozitiv cu adevărat interesant aflat la prima generaţie, cu design premium şi o versatilitate excepţională în utilizare.

În concluzie, afişajul mare, de înaltă calitate, al HUAWEI MatePad Paper este un instrument complex de luare a notiţelor, care acceptă moduri diversificate, de la scriere la înregistrare şi transformarea scrisului de mână în text. Tableta te face cu adevărat mai productiv în luarea de notiţe, iar experienţa de utilizare este echivalentă cu cea a scrierii pe hârtie.