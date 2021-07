Huawei Watch 3 Pro - Ediţia Elite, smartwatch solid şi bogat în opţiuni [TECH REVIEW]

Nu sunt la primul contact cu Harmony OS, l-am văzut iniţial pe un televizor în 2019. Dar aceasta e o versiune îmbunătăţită (2.0), simplificată şi adaptată unui smartwatch.

Cum e Huawei Watch 3 Pro? În primul rând mare, probabil cel mai mare ceas ( 48 mm × 49.6 mm × 14 mm) pe care l-am purtat vreodată. Este o chestiune care ţine de încheietura purtătorului sau de gust. Am apreciat în schimb că informaţia se citeşte foarte uşor pe acest ecran tip AMOLED de 1,43 inci şi cu o rezoluţie de 466 x 466 pixeli. Şi că nu e foarte greu, are 63 de grame fără brăţară.

Cum spuneam şi în deschidere, carcasa este dintr-un aliaj de titan, ca şi brăţara, faţa este protejată cu sticlă de safir, iar spatele este dintr-un material ceramic.

Din punct de vedere al designului, Huawei Watch 3 Pro mi se pare potrivit deopotrivă pentru o întâlnire de afaceri, dar şi pentru sport. Este un ceas simplu, dar frumos.

Se simte solid în utilizare şi accesibil din punct de vedere al meniurilor, care sunt explicite, uşor de accesat. Să vă arat.

După cum se poate observa, majoritatea comenzilor şi opţiunilor se face din cele 2 butoane laterale, aflate pe partea dreaptă a ceasului. Rotiţa 3D sau butonul principal:

- apăsare scurtă comada înapoi / back

- apăsare lungă cu eliberare te duce în meniul de aplicaţii

- apăsare lungă şi menţinere te duce în meniul pornit / oprit şi restart.

O altă funcţie a butonului principal, pe care n-am folosit-o, este navigarea în meniuri prin rotire. Prefer atingerea ecranului.

Butonul mai mic, de jos, este dedicat activităţilor sportive. Sunt atât de multe, încât te pierzi în ele.

Dacă tragi pe ecran de la dreapta spre stânga îţi afişează măsurătorile din ziua respectivă, dacă tragi de sus în jos, ai un panou de comandă ca pe smartphone, cu opţiuni de bază: setări, mod avion, lanternă etc.

Meniu setări, stânga, şi aplicaţii în dreapta.

Opţiunile de bază sunt aceleaşi pentru orice smartwatch: notificări SMS, apeluri, aplicaţii de chat etc. Pentru sincronizarea cu telefonul şi exploatarea informaţiilor strânse de ceas e nevoie să instalezi aplicaţia Huawei Health, dacă n-o ai deja. Eu am împerecheat ceasul cu un Huawei P40 Pro. N-am întâmpinat nici o problemă, am schimbat uşor feţele ceasului. M-am orientat spre una mai puţin elegantă, dar care arată mai multe informaţii.

Ceasul are şi opţiune eSIM, adică poţi să aloci numărul de pe telefon pe smartwatch şi să vorbeşti direct sau să ai internet pe el, ca şi cum ar avea cartelă SIM standard. Convorbirile prin smartwatch se realizează cel mai simplu cu ajutorul unei perechi de căşti wireless.

Capacitatea de stocare este de 16GB, din care scazi OS-ul şi aplicaţiile preinstalate, şi are 2 GB memorie RAM. Ceasul e compatibil cu Android 6.0 sau mai nou şi cu iOS 9.0 sau mai nou. Are conectivitate wireless pe 2.4 GHz, GPS, NFC, Bluetooth 5.2 şi BR+BLE.

Pentru a testa calităţile de ”sport watch” am alergat în două seri, după ora 22.00, ca să evit canicula, şi mi-a plăcut foarte mult. Ecranul este luminos, informaţiile sunt afişate mari şi clare şi s-a conectat imediat prin GPS. La fiecare km îmi spunea distanţa parcursă, pace-ul (ritmul alergării) şi heart rate (numărul de bătăi ale inimii pe minut).

La final îţi oferă, din nou, o mulţime de informaţii şi statistici. Vocea din smartwatch avea un volum atât de puternic, încât toate persoanele pe o rază de 5 m puteau auzi informaţiile.

Una dintre opţiunile mai puţin întâlnite pe ceasurile inteligente este măsurarea temperaturii.

Am vrut să-l testez şi pe bicicletă sau la bazin, dar timpul a fost scurt şi nu am reuşit. În orice caz, ceasul poate fi utilizat la înot, având rezistenţă la apă şi la presiune până la 5 ATM.

Legat de autonomie, a venit cu bateria la 40% şi l-am încărcat o singură dată în săptămâna în care l-am testat. A fost mai tot timpul conectat cu telefonul. Huawei spune că în modul Smart ţine 5 zile, practic cu toate opţiunile activate permanent. Iar pentru cei care vor o autonomie mai mare, n-am încercat, dar există Modul Ultra, care ţine până la 21 de zile.

Ce conţine pachetul: ceasul, încărcătorul wireless cu cablu, o brăţară de cauciuc de rezervă, zale de rezervă pentru brăţara instalată, manuale, garanţie şi un cartonaş cu QR Code pentru aplicaţia Huawei Health.

Folosirea Huawei Watch 3 Pro mi-a dat un flux de energie pozitivă, ca orice lucru nou şi m-a făcut să mă gândesc la oportunitatea de a folosi un smartwatch. Pentru cei interesaţi de un smartwatch rezistent şi bogat în opţiuni, dacă bugetul vostru e în jur de 2500 de lei, merită să luaţi în calcul şi Huawei Watch 3 Pro.