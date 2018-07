Huawei vrea să revitalizeze piaţa de tablete din România cu noile modele MediaPad M5

Pe lângă binecunoscutele telefoane mid-range sau premium cu care ne-a obişnuit Huawei, printre care trebuie amintite Mate 10 Pro, seria Y şi flagship-ul P20 Pro, cu senzor foto triplu şi procesor Kirin AI, compania din Shenzen vine cu o gfamă nouă de tablete în oferta autohtonă, seria MediaPad M5. Pe lângă gama premium, mai avem şi câteva tablete mid-range, care se învârt în jurul sumei de 1000 de lei, seria MediaPad M3.

Am avut ocazia să mă joc în utlimele săptămâni cu noua MediaPad M5, proaspăt lansată, tabletă pe care o poţi găsi în oferta retailerilor IT în două variante de mărime. Una de 8,4 inci, pe care am şi testat-o, şi una deva mai mare, de 10,8 inci. Diferenţele dintre cele două nu sunt sesizabile la interior, depinde până la urma de opţiunea şi de gustul fiecăruia, ce anume vrei să faci cu ea.

Cum spuneam, varianta M5 de 8,4 inci mi s-a părut foarte utilă, mai ales pentru streaming-ul de seriale atunci când te afli pe drum, în maşină, avion sau tren, ecranul fiind unul care redă culori foarte fidele, 2K, numai bun pentru conţinut video şi grafică de jocuri. Că tot veni vorba de gaming, dacă jocurile pe smartphone nu prea te coafează, vei observa că experienţa se schimbă odată ce ai la dispoziţie un ecran ceva mai ofertant.

MediaPad M5 mi se pare soluţia ideală, un compromis bun între smartphone şi tabletă. Un device care să vină în completarea telefonului din dotare. Pe o piaţă în care lumea nu prea mai cumpără tablete, Huawei a mers pe câteva atuuri de luat în seamă. Dacă mai devreme vorbeam de display, să trecem la sistemul audio. Cei de la Harman Kardon s-au ocupat personal de difuzoarele MediaPad M5 şi au transformat tableta într-un gadget care redă sunetul aproape de fidelitatea unei box externe ceva mai potente.

Am folosit MediaPad M5 pe post de speaker extern în cadrul unei petreceri organizată în curte, iar rezultatele au fost impresionante. Muzica s-a auzit foarte bine, cu un download de playlist de pe Spotify scuteşti şi din bateria consumata pe traficul de internet. Aceasta e una de 7500 de miliamperi şi ţine 24 de ore fără absolut nici o problemă.

În cadrul unui review video mai detaliat voi vorbi şi despre rapiditatea în procese a lui MediaPad M5 şi despre senzorul de amprente, care mi se pare cel mai neglijat „plus” în ceea ce priveşte device-ul chinezesc. Rapiditatea acestuia m-a impresionat, iar camera foto este şi ea capabilă de instantanee reuşite, însă doar în condiţii bune de luminozitate. Senzorul optic este peste cele pe care le găsim pe tabletele rivalilor.

Chiar dacă lumea s-a grăbit să cânte prohodul tabletelor, se pare că acestea încă rezistă, vin cu opţiuni din ce în ce mai bune, la preţuri mai mici decât telefoanele de top. Huawei comercializează MediaPad M5 la preţul recomandat de 1700 de lei pentru varianta cu ecran mai mare, însă pe cea testată de mine o poţi lua ceva mai ieftin, depinzând de oferta retailerilor.