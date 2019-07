Huawei lansează un nou concurent pentru MacBook Pro, denumit MagicBook Pro

FOTO via Honor

Laptopul are bezel-uri foarte subţiri, de numai 4,9mm, un display de 16,1 inci, fiind şi mai uşor decât versiunea de 15 inci din 2018 a lui MacBook Pro, având o greutate de doar 1,7kg, oferind şi mai mult spaţiu al ecranului. În plus, are o acoperire de 100% a spectrului de culoare sRGB, fiind potrivit profesioniştilor din web design.

În interior, Honor MagicBook Pro va oferi procesoare Intel Core i5 şi i7 de a opta generaţie, cu 8GB sau 16GB de RAM. La nivelul plăcii grafice, vom avea o Nvidia GeForce MX250. Astfel, la nivel de performanţă, ne putem aştepta ca MagicBook Pro să fie un competitor pentru MacBook-urile cu configuraţie mai slabă ale celor de la Apple, mai ales din punct de vedere al preţului.

MagicBook Pro va fi lansat momentan doar în China, având preţuri bune pentru segmentul în care se încadrează. Modelul cu procesor i5 începe de la 5499 de yuani (aproximativ 800 de dolari), iar modelul cu procesor i7 începe de la 6199 de yuani (aproximativ 900 de dolari).

Gama Matebook a celor de la Huawei a confirmat deja faptul că este un concurent serios pentru MacBook-urile companiei din Cupertino, iar MagicBook Pro se poate înscrie şi el în această categorie datorită preţului atractiv, ecranului mare şi designului care îi conferă aspectul unui Ultrabook.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: