Huawei FreeBuds 2 Pro by Devialet, căşti TWS cu sunet high-quality şi ANC bun [TECH REVIEW]

Am primit la test modelul gri şi la primul contact, carcasa împreună cu căştile e mai grea decât mă aşteptam, cu cele 52 de grame. Căştile în sine sunt relativ uşoare cu cele 6,1 grame fiecare.

Carcasa gri mat, Silver Frost, nu reţine amprente, lucru pe care nu-l pot spune şi despre căşti care defilează într-un gri lucios, strălucitor. În afară de varianta testată căştile mai sunt disponibile în Ceramic White şi Silver Blue.

Carcasa are pe spate un abţibild prin care este semnalat parteneriatul cu producătorul francez de echipamente de sunet, Devialet . Dedesubt mufa de încărcare USB-C şi lateral dreapta butonul de împerechere (pairing), care la început e aproape invizibil.

Când căştile sunt în mod pairing, în cutie, central pâlpâie un led alb. Dacă căştile sunt în cutie, încărcate, şi ridici capacul ledul central e verde, iar dacă sunt descărcate se face roşu.

FreeBuds 2 Pro se împerechează uşor cu orice dispozitiv iOS sau Android prin Bluetooth şi le poţi folosi direct.

Au un design atractiv, poate chiar frumos / elegant pentru cineva care e intersat de acest aspect, dar ţinta lor principală este evident sunetul.

În clipul următor unboxing-ul şi căştile prezentate pe scurt.

Dar dacă vrei să le utilizezi la potenţial maxim trebuie să instalezi aplicaţia Huawei AI Life.

Dacă în Apple Store vei găsi ultima versiune de Huawei AI Life, în Google Play , cel mai probabil vei avea parte de una mai veche şi smartphone-ul nu va detecta căştile din prima. Şi de aici ai două variante, fie aplicaţia neactualizată îţi oferă opţiunea s-o actualizezi direct din ea, fie mergi pe site la Huawei, în App Gallery, şi o descarci de acolo. După ce ai instalat aplicaţia bună e nevoie să descarci şi un plug-in de vreo 78MB.

Prima dată le-am conectat pe iPAD şi apăreau ca NEMO, dar după două actualizări ale căştilor au apărut cu numele corect, Huawei FreeBuds 2 Pro. Asta se întâmplă pentru că n-am testat produsul finit ci un sample, un produs creat înaintea celui final şi posibil cu mici diferenţe.

Şi asta e acum te poţi conecta la căşti şi să ai acces la panoul principal şi la toate opţiunile căştilor. În acest centru de comandă poţi vedea:

- nivelul de încărcare al căştilor şi al carcasei;

- toate dispozitivele la care le-ai conectat şi cele la care sunt conectate în prezent;

- noise control (ANC) în trei trepte ( noise cancelling pornit, oprit şi awareness, cunoscut şi ca transparency) şi patru moduri (Dynamic, Cozy, Genral şi Ultra);

- sound-effects cu 4 opţiuni predefinite (co-create cu Devialet, Bass Boost, Treble Boost, Clear Vocals) şi posibilitatea de a-ţi crea propriul profil de sunet, ai un egalizator pe care-l poţi personaliza în voie;

- gesturi prin care poţi controla căştile;

- găseşte căştile;

- un test de potrivire cu căştile;

- actualizare;

- setări.

Specificaţii pe scurt

Căştile au drivere dinamice φ 11 mm + driver cu diafragmă plană şi gamă de frecvenţă 14 Hz - 48kHz, Bluetooth 5.2 şi posibilitate de conectare cu două dispozitive simultan. Formatele audio acceptate sunt LDAC / AAC / SBC. Pe partea de senzori căştile au senzor de vibraţii osoase, accelerometru, giroscop, infraroşu.

HUAWEI spune despre FreeBuds Pro 2 că ”dispun de două convertoare digital-analogice (DAC) integrate pe cip, un driver dinamic cu patru magneţi cu crossover digital avansat, ce îi permite dispozitivului să distingă între frecvenţele înalte şi cele joase şi un codec LDAC de înaltă rezoluţie”.

Se încarcă pe fir şi wireless, le-am pus pe suportul de smartphone de pe birou şi li s-a prins ledul de încărcare. Fiecare cască are o baterie de 55 mAh, iar carcasa una de 580 mAh.

Cum stau căştile în urechi?

Foarte bine, în cutie vin cu dopuri de dimensiune medie, care se potrivesc în majoritatea urechilor.

În ambalaj suplimentar găseşti prinse pe un carton şi extremele, pe cele mici şi mari. Nu am sărit coarda cu ele, pentru că nu sunt pentru sport, dar m-am plimbat destul de mult cu ele, pe jos, în metrou şi cu trenul. Doar o cască a picat, o singură dată, pe parcursul unei săptămâni, cât le-am testat. Şi dacă am pomenit de sport poate e bine de menţionat că au IP 54, rezistenţă la stropire, apă şi praf.

Cum este anularea activă a zgomutului (ANC 2.0)?

E ajutată destul de mult de construcţia căştilor, de modul în care intră în canalul urechii blocând în mod pasiv sunetul. Depinde de asemenea de zgomotele din jurul, pe unele le acoperă perfect, pe altele nu. Pentru mine cea mai bună combinaţie este noise cancelling cu modul Ultra.

Exemplu: sunt în tren şi lucrez la acest articol, ascult muzică cu Huawei FreeBuds 2 Pro şi nu se aude absolut nimic altceva decât muzica. Nici voci, nici sforăitul celor care dorm în stânga mea sau vreun zgomot produs de tren.

Poate crezi că volumul e la maximum, nici măcar, e la 50%. Am coborât până la 30% şi tot nu aud

trenul. În schimb dacă pun pauză la muzică aud destul de bine trenul. În ansamblu e foarte bine, ANC-ul îşi face treaba cu brio, pentru nişte căşti TWS.

Cum se aud?

Le-am folosit împreună cu trei dispozitive pentru YouTube, radio, filme, m-am jucat Call of Duty: Mobile cu ele etc. Dar sunetul e un capitol puţin subiectiv, nu am unelte să-l măsor.

Am văzut că unii le compară cu Air Pods Pro ale Apple şi Buds Pro 2 sunt în avantaj în compania lor. Alţii le compară cu modele cel puţin duble ca preţ. Volumul este masiv fără să-ţi dea dureri de cap, claritatea surprinzătoare şi încântătoare, mediile puţin dulci, fără a fi şterse. Basul adînc şi pregnant, mai ales în modul Bass Boost, iar înaltele pişcă timpanul curat, cu contururi aproape perfecte. Vocile se aud clar, iar în apeluri e ca şi cum persoana cu care vorbeşti ar fi lângă tine.