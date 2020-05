HP Neverstop Laser 1200w - Prima imprimantă laser cu rezervor de toner reîncărcabil (TECH REVIEW)

HP Neverstop Laser 1200w este o imprimantă destinată business-urilor mici sau persoanelor care lucrează foarte mult cu documente. Asta poţi deduce din faptul că are imprimare monocromă, astfel că imaginile sau graficele vor fi lipsite de culoare. Modelul 1200w vine şi cu scanner, însă dacă doreşti doar o imprimantă simplă poţi utiliza versiunea 1000w, mai ieftină şi cu aceeaşi capacitate de printare, de 5000 de pagini.

Design-ul este unul simplu şi potrivit pentru orice birou/casă: un mix de gri şi alb, cu logo-ul HP plasat pe centru. Interesant este că pe dreapta ai un indicator care îţi arată nivelul de toner pe care îl mai ai în imprimantă, astfel că o să ştii tot timpul când e momentul să faci reîncărcarea.

Acesta este şi cel mai interesant lucru la noua imprimantă a celor de la HP, care au creat prima imprimantă laser din lume cu rezervor de toner reîncărcabil. Astfel, imprimanta se achiziţionează preîncărcată cu toner pentru un randament de 5000 de pagini. Odată terminat tonerul, trebuie achiziţionat un nou cartuş care este de fapt un fel de seringă uriaşă, în locul cartuşelor tradiţionale, cu care poţi realiza singur încărcarea, în maxim 15 secunde. Doar ridici capacul imprimantei, îndepărtezi protecţia din dreapta, care acoperă rezervorul de toner şi introduci capătul seringii acolo. Îl răsuceşti, şi apeşi pe capacul ei şi asta e tot. E probabil cel mai simplu şi mai plăcut sistem de reîncărcare pe care l-am văzut la o imprimantă, pentru că primeşti şi un mic sentiment de satisfacţie în toată operaţiunea asta. Mai mult, HP spune că, faţă de alte imprimante laser ale sale, costul imprimării este mai avantajos cu până la 80%.

Dacă imprimanta vine preîncărcată cu toner care îţi permite să printezi până la 5000 de pagini, kitul de reîncărcare are un randament de 2500 de pagini şi se poate achiziţiona cu 59 de lei. Este probabil cea mai ieftină operaţiune de reîncărcare cu toner original pe care am întâlnit-o până acum la o imprimantă laser. De asemenea, HP indică faptul că studiile de piaţă au arătat că în special în segmentul Micro / SMB, în momentul în care se termină tonerul în imprimantă adesea nu există rezerve în birou, ceea ce perturbă fluxul de lucru. Utilizarea unui astfel de rezervor reîncărcabil face aşadar ca ritmul de lucru să fie mai rapid şi mai eficient.

Instalarea e foarte simplă, şi se face prin aplicaţia HP Smart, pe care o găseşti atât pe Android, cât şi pe iOS. Doar apeşi butonul de Wi-Fi şi conectezi imprimanta la reţeaua de-acasă. Poţi printa apoi direct din aplicaţie, de pe telefonul mobil sau de pe PC.

Calitatea imprimării este excelentă, din testele pe care le-am realizat. Recunosc că nu am consumat un rezervor întreg de toner pentru a vedea dacă şi cum se descurcă când se apropie de final, însă cele câteva sute de pagini imprimate au arătat bine, documentele sunt clare şi lizibile, fără urme de toner sau alte probleme. It does it’s job and it does it well.

Evident, poţi scana şi documente sau cărţi de identitate, sau orice mai ai nevoie. Pentru cei care vor să cunoască şi detaliile tehnice, rezoluţia pentru scanare este de până la 600 DPI, iar pentru printare de 600 x 600 x 2 DPI. Viteza este şi ea bună, de 20 de pagini pe minut.

În final, ajungem la preţ. 1299 de lei costă HP Neverstop Laser 1200w, o investiţie moderată pentru o mică afacere, şi care poate fi amortizată destul de rapid, în special dacă printezi în cantităţi mari, ţinând cont de suma redusă pe care o vei cheltui pe încărcarea rezervorului de toner. HP oferă şi 3 ani garanţie extinsă la imprimantele din gama HP Neverstop, dacă produsul achiziţionat este înscrispe acest site. Per total, nu prea am ce reproşuri să îi fac acestei imprimante. E rapidă, e foarte uşor de folosit şi instalat şi are un design care se potriveşte foarte bine într-un mic spaţiu de birouri.