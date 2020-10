Gillette Heated Razor, aparat de ras cu bandă încălzită [TECH REVIEW]

Am fost destul de contrariat când am aflat că voi testa Gillette Heated Razor. Iniţial am vrut să refuz apoi am spus, de ce nu? Contrariat pentru că sunt un barbos, care nu s-a ras de cel puţin 6-7 ani, nici nu mai stiu exact. Barba mi-o aranjez cu maşina la frizer, mă rog, stilist cum îi spune acum. În timpul pandemiei, în ”starea de asediu", barba a crescut necontrolat şi arătam ca un pustnic. Dar cui îi pasă, dacă lucram de acasă şi ne vedeam doar ocazional pe Zoom. După ce a trecut nebunia am revenit la frizerie. Cam acesta ar fi contextul şi relaţia mea cu aparatele de ras.

Dar să revenim la Gillette Heated Razor, l-am desfăcut duminică, l-am pozat şi a fost lăsat la încărcat câteva ore înainte de ras. Gilette recomandă 6 ore pentru o încărcare completă, dar eu l-am ţinut maximum 2 ore. Cum se încarcă? Stă în poziţie verticală pe o staţie de încărcare wireless, de formă rotundă şi destul de grea. Aparatul de ras e rezistent la apă, dar atenţie cu încărcătorul wireless, pentru că acesta nu e.

Seara m-am ras cu el şi ”operaţia” a durat undeva între 30 şi 45 de minute. Aveam o barbă de circa 2-3 cm, nu foarte potrivită pentru acet tip de aparat, dar a fost ok, chiar dacă a durat mai mult.

M-am dat cu gel, l-am lăsat câteva minute şi am început să mă rad. Gillette Heated Razor e pus în mişcare de un ”motor„ Braun. Partea cea mai importantă de inovaţie tehnologică a acestui aparat de ras constă într-o bandă metalică, care se încălzeşte la două temperaturi diferite (43°C sau 50°C) şi care oferă feţei o senzaţie de "prosop la cald", după cum spune Gilette. Habar nu am cum e un prosop cald pe faţă, dar pot să-ţi spun că senzaţia de a te rade cu Heated Razor e unică şi foarte interesantă, în sens pozitiv.

E cumva o antiteză plăcută între răcoarea gelului de ras şi căldura aparatului, sintetizate prin sinestezie ar fi ca un gust dulce-acrişor. Sau mai simplu, rece-cald. În doze mici, cum e şi cazul cu Gillette Heated Razor, senzaţiile antitetice sunt o sursă de plăcere. Nu ştiu dacă fiecare om care va folosi acest aparat va simţi plăcere, dar în mod cert va trăi o surpriză, o atingere nemaintâlnită până acum.

La prima folosire Gillette Heated Razor e setat pe temperatura de 50°C şi tu poţi schimba asta printr-o apăsare lungă pe butonul de pornire al aparatului. Data următoare când te razi va păstra ultima temperatură utilizată. Rezervele (lamele) pentru Gillette Heated Razor utilizează tehnologia FlexDisc, care asigură contactul maxim între piele şi bara de încălzire la fiecare mişcare.

În pachet găseşti aparatul de ras, o rezervă, încărcător wireless, fir şi manuale de utilizare.

O chestie simpatică, dar disfuncţională legată de schimbarea aspectului feţei e că telefonul smart pe care-l folosesc nu se mai deblochează cu faţa după ce m-am ras, "No match". Bine că cei din familie m-au recunoscut! Dar nu au fost foarte încântaţi!



Gillette Heated Razor e un aparat de ras care foloseşte tehnologii noi şi interesante şi oferă o experienţă de ras originală. În prezent, acesta se găseşte în magazinele online, la un preţ de 679 lei şi opt rezerve pentru el costă 199 lei.