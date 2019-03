Cui i-e frică de „apocalipsa GPS“? Experţii care se tem de un blocaj fatal refuză să zboare cu avionul pe 6 aprilie

La conferinţa pentru securitate cibernetică RSA 2019, organizată la începutul lunii în San Francisco, Bill Malik, vicepreşedinte al Trend Micro, o multinaţională taiwaneză specializată în securitate cibernetică, a declarat publicaţiei Tom's Guide că o eroare de computer asemănătoare cu „bug-ul mileniului“ ar putea afecta pe 6 aprilie sistemele GPS mai vechi. Expertul spune că aceste sisteme s-ar putea bloca în momentul în care componenta de calendar din softul lor ar urma să se reseteze la sfârşitul unui ciclu de numărare.

Ce s-a întâmplat în 1999

O alertă similară, numită „bug-ul mileniului“ sau „bug-ul Y2K“, a ţinut lumea cu sufletul la gură în 1999, când mulţi oameni se aşteptau la un blocaj generalizat al calculatoarelor, din cauza resetării calendarului. Problema era generată de faptul că majoritatea programelor informatice defineau anul doar prin două cifre în loc de patru - de pildă 31 decembrie 1999 era 31.12.99. Drept urmare, la trecerea în anul 2000, exista riscul de blocare a numeroase programe, fiindcă acestea n-ar fi reuşit să facă distincţie între anii 1900 şi 2000, care s-ar fi scris la fel: 00. O mobilizare generală a programatorilor şi companiilor de software a permis rezolvarea în timp util a „bug-ului mileniului“, astfel că s-au produs foarte puţine erori, departe de apocalipsa din transporturi, finanţe şi servicii sociale cu care ameninţau cei mai prăpăstioşi.

Care e problema actuală

GPS, sau Sistemul Global de Poziţionare, operează cu un calendar propriu bazat pe o numărătoare a săptămânilor, zilelor, orelor, minutelor şi secundelor pentru exprimarea poziţiei sateliţilor. Printre alte particularităţi ale sistemului este şi faptul că el poate număra până la 1024 de săptămâni înainte de a se reseta, acest prag fiind impus pentru a limita mărimea numerelor incluse în calculele GPS. Mai exact, pentru contorizarea săptămânilor au fost alocaţi 10 biţi din programul scris în limbaj binar, ceea ce înseamnă că acesta poate număra 2 la puterea 10, adică 1.024 de săptămâni, indexate de la 0 la 1.023, după care urmează resetarea la 0.

Pentru sistemul GPS, prima săptămână din istorie a început pe 6 ianuarie 1980, la ora 00:00:00 UTC (Timp Universal Coordonat, succesorul GMT – Timpul Meridianului Greenwich). De atunci, numărul săptămânilor a ajuns o singură dată până la 1023 şi s-a resetat la zero, la 23:59:47 UTC, pe 21 august 1999. În afară de „bug-ul mileniului“, aceasta a fost o altă problemă care a dat bătăi de cap informaticienilor în acel an. Această problemă se repetă la fiecare 19,7 ani, iar acum se va produce pe 6 aprilie 2019, la 23:59:42 UTC.

Ce sisteme vor fi afectate

Expertul Bill Malik, cel care a tras semnalul de alarmă în cursul conferinţei RSA de la San Franciso, a comparat momentul cu „bug-ul mileniului“ şi a spus sincer: „Eu unul n-am de gând să zbor pe 6 aprilie“. Malik a mai sugerat că, deşi în 1999 nu s-au întâmplat accidente la resetarea GPS, de data aceasta lucrurile ar putea fi cu adevărat grave. „Efectele vor avea o amploare mult mai mare, pentru că sunt acum atât de multe sisteme care au integrat GPS în programele lor“, a spus expertul. „Instalaţiile portuare încarcă şi descarcă automat containere, folosind GPS pentru ghidarea macaralelor. Sistemele de securitate publică, de control al traficului şi de semaforizare încorporează GPS, la fel ca şi sistemele de monitorizare pentru poduri“, a exemplificat Malik, arătând şi de ce e periculoasă situaţia actuală: „Acum douăzeci de ani, aceste conexiuni erau primitive. Acum, practic GPS-ul este încorporat. Ca atare, orice impact va fi acum substanţial mai mare“.

FalTech GPS, o companie din Marea Britanie care produce repetitoare GPS pentru interior, a transmis într-un comunicat că „unele receptoare GPS şi sistemele similare care folosesc aceeaşi funcţie pentru calendar, ar putea da erori“. „Pieţele financiare, companiile electrice, serviciile de urgenţă şi sistemele de control industrial ar putea fi afectate, la fel ca şi liniile de comuicaşie fixe sau de telefonie celulară“, consideră FalTech GPS. Alţi experţi sunt de părere însă că telefoanele mobile nu vor avea de suferit şi că doar sistemele de navigaţie vechi ar putea fi afectate, însă impactul ar fi departe de „apocalipsa GPS“ trâmbiţată de alarmişti.

Avioanele, în pericol

Cele mai noi sisteme de navigaţie instalate pe aeronavele de linie nu sunt vulnerabile la resetarea calendarului GPS, scrie publicaţia Tom's Guide. Dar ar putea fi expuse sistemele mai vechi de control al zborului, care utilizează GPS, cum sunt cele utilizate de aeronavele mai vechi - indiferent că sunt avioane de linie, avioane private sau avioane cargo. O eroare în sistemul GPS poate să-i inducă în eroare pe cei care pilotează avionul (sau conduc o navă ori un autovehicul), arătându-le că sunt la kilometri sau chiar sute de kilometri distanţă de locul unde se află cu adevărat. Ba chiar le poate arăta – pentru că e vorba de o resetare la zero a calendarului – că se află în „punctul zero“ al sistemelor GPS, adică în locul unde se intersectează Ecuatorul (latitudine zero grade) şi primul meridian (longitudine zero grade), aflat în Golful Guineei, în largul coastelor Nigeriei.

Specialiştii spun că, în majoritatea cazurilor în care sistemele GPS vechi de a bordul avioanelor ar putea da eroare, piloţii ar putea trece uşor peste această problemă, pentru că majoritatea aeronavelor folosesc şi un sistem de poziţionare bazat pe semnalul unor radiofaruri de la sol. Riscurile persistă însă în cazul în care un asemenea avion cu GPS vechi zboară peste suprafeţe întinse de apă, unde nu sunt radiofaruri.

Ce e de făcut?

Departamentul american al Securităţii Naţionale (Homeland Security) a publicat, încă din aprilie 2018, un memorandum intitulat „Evenimentul viitor al resetării contorului de săptămâni al Sistemului de Poziţionare Globală“ (în original - „Upcoming Global Positioning System Week Number Rollover Event“), în care atrage atenţia producătorilor şi companiilor private de tehnologie în legătură cu momentul 6 aprilie. „Dispozitivele GPS care au un algoritm incorect de conversie Timp GPS - Timp Universal (UTC) pot furniza un timp UTC incorect în urma resetării calendarului săptămânilor“, se arată în memorandum. Iar acest fapt ar putea da bătăi de cap serioase centrelor de date care folosesc timpul GPS pentru sincronizare, scrie The Register. Publicaţia adaugă că, deşi toţi fabricaţii şi retailerii de echipamente GPS au fost avertizaţi încă de anul trecut şi ar trebui să fi implementat deja programele de corecţie a acestei erori („patch“), gradul de alertă este mai mic decât în 1999, astfel că „am putea avea o situaţie asemănătoare cu cea creată de «bug-ul Y2K», de mai mică amploare, dar şi cu mult mai puţine măsuri de contracarare luate de companii“.

În faţa acestor predicţii alarmiste, compania FalTech GPS face o serie de precizări: „De vreme ce este a doua oară când are loc resetarea GPS, numeroşi producători au ţinut cont de ea din timp, astfel că receptoarele mai noi vor funcţiona fără probleme la data resetării şi după aceasta“. Iar site-ul guvernamental american specializat în GPS (GPS.gov) aduce şi mai multe detalii, arătând că receptoarele construite după specificaţia ICD-200/IS-GPS-200 nu vor avea probleme legate de resetare. Pe scurt, asta înseamnă că, practic, orice dispozitiv GPS construit după 2010 ar trebui să funcţioneze normal, fără a fi afectat de resetare. Iar pentru dispozitivele mai vechi, mai ales cele care nu au primit vreun programele de corecţie, experţii au o singură soluţie: evitarea folosirii lor, mai ales în situaţiile în care o eroare ar putea avea consecinţe grave.

