Coronavirus şi trotinetele electrice: Cum vor merge românii la muncă după perioada de autoizolare?

Deplasarea oamenilor în centrele urbane aglomerate este o chestiune de interes maxim nu doar pentru români, ci şi în toate ţările afectate de COVID-19. Toate statele încearcă să găsească soluţii pentru a evita supra-aglomerările din mijloacele de transport în comun, metrou, autobuz, tramvai.

Pentru siguranţă sporită, multe persoane se vor îndrepta spre maşină personală, taxi-uri, bicicletă electrică şi trotinetă electrică. Alţii vor putea alege mersul pe jos, dacă distanţă dintre casă şi job le permite acest lucru.

Trotinete electrice - soluţie de transport la job pentru distanţare socială

Trotinetele electrice au cunoscut o ascensiune formidabilă în ultimii ani, pe măsură ce tot mai multe persoane şi state i-au descoperit beneficiile. Şi în România, numărul trotinetelor vândute de evoMAG, unul din cei mai mari retaileri din ţară, a crescut considerabil.

Acum, după COVID-19, trotinetele electrice vor deveni una din cele mai eficiente soluţii pentru distanţare socială. Pentru siguranţă şi pentru evitarea aglomeraţiei din metrouri şi mijloacele de transport în comun, trotinetele electrice vor fi excelente pentru a parcurge distanţă de acasă la job, pentru foarte mulţi români.

Într-un raport recent din UK, se arată că păstrarea unei distanţe sociale de 2 metri între pasagerii metroului în Londra, ar însemna reducerea capacităţii sale cu 15% (respectiv 12%, în cazul autobuzelor).

Dacă oamenii încep să se îndrepte spre maşini că mijloace de transport între casă şi job, străzile ar putea deveni rapid supra-aglomerate, lucru care există chiar şi înainte de COVID-19. În acest context, trotinetele electrice şi bicicletele electrice ar putea fi o soluţie eficientă.

Desigur, odată cu creşterea numărului de utilizatori de scutere şi biciclete electrice, autorităţilor vor fi puse în faţă unor noi provocări, cum ar fi nevoia de a delimita piste de biciclete şi trotinete sau reglementări legale privind statutul trotinetelor electrice (despre care se discuta încă dinainte de COVID-19), precum şi un eventual program pentru evitarea orelor de vârf. Un lucru este sigur: aceste provocări ţîn de domeniul prezent şi autorităţile vor trebui să acţioneze cât mai repede.

Top 6 trotinete electrice pentru deplasare la job

1. Trotinetă electrică pliabilă Xiaomi Mi M365 Electric Scooter FBC4004GL, baterie liion, Autonomie 30 Km, Viteză 25 Km/h, versiunea europeană (+ 2 anvelope + 2 camere) (Negru) = 1549 lei

Coform review-urilor de pe pagină produsului de pe evoMAG, trotinetă electrică Xiaomi Mi M365 este una din cele mai populare opţiuni pentru români. Este modelul care a adus o mulţime de păreri pozitive după utilizare. Cei care au ales-o s-au arătat încântaţi mai ales de autonomia să, de construcţia solidă, designul plăcut, accesibilitatea pieselor de schimb şi accesoriilor.

Xiaomi Mijia M365 este o trotinetă pentru adulţi, cu o putere a motorului de 250W. Viteză maximă la care poate rula este de 25 km/h, iar autonomia să maximă este de 30 km, o distanţă considerabilă ce acoperă pentru mulţi traseul dintre casă şi job. Trotinetă este pliabilă, lucru care facilitează manevrarea să pe scări sau în lift, precum şi depozitarea să. Ghidonul cade spre placă, iar utilizatorul o poate prinde cu uşurinţă.

Arhitectură fiabilă este completată de opţiunile de siguranţă, care fac din Xiaomi Mi M365 o trotinetă de încredere, pentru utilizare în centrele urbane, atât ziua, cât şi noaptea. Astfel, trotinetă este prevăzută cu lumini şi frâne, iar meniul sau este plasat strategic pentru a rămâne în aria de vizibilitate şi pentru a nu distrage atenţia de la drum.

Este important de reţinut că Xiaomi Mi M365 se adresează celor care au o greutate până în 100 kg, acest factor fiind esenţial în momentul în care va decideţi să cumpăraţi un scooter electric. Din fericire, există şi alte modele mai rigide şi voluminoase, pentru persoane până în 150 kg.

2. Trotinetă electrică Kugoo S1 PRO, Viteză maximă 30 Km/h, Autonomie 30 Km/h, Motor 350 W, Roţi 8" (Negru) = 1499 lei

Kugoo S1 PRO este una din cele mai bune şi ieftine trotinete în care poţi investi, că să te deplasezi la job şi să eviţi mijloacele de transport în comun. Acesta este un model optimizat, construit pe vechea arhitectură DC-KUGOO şi încorporează noi tehnologii.

Sistem dublu de frânare

Elementul distinct pentru această trotinetă este sistemul DC-Kugoo Smart Driving, un sistem de frânare care se poate acţiona în două moduri: electric, printr-un buton plasat în partea stânga a ghidonului, respectiv un sistem de frânare tradiţional plasat pe roată din spate.

Primul mod este acţionat de o tehnologie ABS ce împiedică roată să se blocheze complet, astfel că oprirea se va face în siguranţă şi mai uşor. În momentul în care frână electrică este acţionată, LED-ul de pe aripa din spate a trotinetei se aprinde, pentru că ceilalţi participanţi la trafic să sesizese cu uşurinţă intenţia utilizatorului.

În ceea ce priveşte puterea motorului, această este remarcabilă pentru clasa în care se află Kugoo S1. Produce o putere de până în 350W, iar motorul permite 3 stări diferite de condus, ceea ce face că trotinetă să se adapteze facil nevoilor şi condiţiilor de drum. Aceste 3 moduri de condus sunt ECO, Confort şi Sport.

Modul ECO este gândit pentru optimizarea consumului de energie, deoarece viteză este limitată la 15 km/h şi consumul redus cu până la 30%.

Modul Confort presupune o varianta optimizată care oferă o experienţă mai plăcută. Practic, trotinetă nu trage utilizatorul cu putere la plecare de pe loc, dar nici nu porneşte lent aşa cum se întâmplă în modul eco. De această dată limita de viteză creşte la 20 km/h.

În fine, modul Sport face uz de putere la capacitate maximă. Utilizatorul poate simţi acceleraţia care este mai puternică, iar limita de viteză creşte la 30 km/h. Prin urmare, cu o singură trotinetă ai 3 experienţe diferite pentru deplasare.

Alte specificaţii de top pe care Trotinetă electrică Kugoo S1 PRO le bifează sunt funcţia cruise control, roţile de 8 inch certificate Military Ultra Light, pentru confort maxim, ecran LCD color, suport XXL pentru picioare, acumulator optimizat de 7.5 Ah şi lumina LED la frânare. Toate acestea fac din Trotinetă electrică Kugoo S1 PRO una din cele mai sigure şi performanţe scutere electrice la preţ accesibil.

3. Trotinetă electrică ZERO 9, Autonomie 40-45 Km, Viteză 48 Km/h, Motor 600W, Roţi pneumatice 9" (Negru) = 3399 lei

Trotinetele din seria ZERO se remarcă printr-o bună construcţie şi performanţe peste medie. Sunt mai multe versiuni, de la ZERO 8 la ZERO 10 (în prezent), dar am ales să ne oprim la ZERO 9, modelul de mijloc. Acesta oferă o putere sporită, roţi de 9 inch şi frâne duble (tambur spate, respectiv frână cu disc pe faţă).

Ceea ce impresionează la aceste trotinete este autonomia mult mai mare decât la alte trotinete de talia lor. Mai exact, cu o trotinetă electrică ZERO 9 poţi parcurge până la 40 - 45 km cu o singură încărcare a bateriei. Prin urmare, dacă distanţă dintre casă şi job este mai mare şi căutaţi o soluţie compactă şi confortabilă, ZERO 9 ar trebui să fie printre cele mai bune opţiuni.

Ea poate fi condusă în condiţii de siguranţă atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, graţie celor două faruri LED din faţă şi celor 3 din spate. Dacă trebuie să mergi pe străzi cu luminozitate scăzută, spre seară sau chiar noaptea, vei aprecia aceste elemente de siguranţă şi confort, care te ajută să identifici mai uşor condiţiile de drum şi să ai o vizibilitate cât mai bună.

4. Trotinetă electrică E-TWOW Booster GT, Viteză maximă 40 Km/h, baterie liion, Autonomie 50 Km, Putere motor 700W (Alb), stoc limitat = 3199 lei

E-TWOW Booster GT oferă autonomie până la 50 km şi poate atinge o viteză maximă de 40 km/h. Ghidonul şi mânerele se pliază pentru facilitate în manevrare şi depozitare. Trotinetă are şi o funcţie de depliere automată. Sistemul de frână propune un mod regenerativ pe roată din faţă (cu sistem de recuperare energie cinetică KERS), respectiv un mod de urgenţă, pe roată din spate.

Trotinetă electrică E-TWOW Booster GT are suspensii faţă - spate, far cu becuri LED controlate prin procesor pentru asigurarea unei intensităţi constante, care nu ţine de voltajul acumulatorului. Sistemul de iluminare continuă cu un senzor de lumina pentru LED, stop frână spate + poziţie şi reflectoare laterale.

Poate ridică rampe până la 25 de grade şi are o putere nominală a motorului de 700W. Cauciucurile fără aer asigura suspensie confortabilă în timpul deplasării. Bateria se încarcă în circa 4 - 5 ore şi poate ţine până la 50 km - această autonomie poate varia în funcţie de o mulţime de fatori externi (sarcina, vânt, pante, carosabil cu obstacole etc).

5. Trotinetă electrică DualMoto DM11, Viteză maximă 99 km/H, Autonomie 90-120 km, Putere motor 6048W, Baterie LG 60V/35Ah, Frână hidraulică, 3 trepte de viteză (Negru) = 9599 lei

Cele mai noi modele de trotinete au evoluat foarte mult şi au adus tehnologii noi şi caracteristici avansate de siguranţă. Trotinetă electrică DualMoto DM11 este un bun exemplu în acest caz. Construită pentru distanţă extinse, cu autonomie până la 120 km şi având o viteză maximă de 99 km/ h, această trotinetă se distanţează vizibil de alte opţiuni mai ieftine.

Face parte din categoria trotinetelor de vârf, iar povestea să este extrem de interesantă.Conceptul sau a plecat de la dimensiunile reduse ale lifturilor de la blocuri. Astfel, dimensiunea să este de doar 120 cm lungime, ceea ce înseamnă că este una din cele mai compacte trotinete (ţînând cont şi de capacitatea bateriei).

Este echipată cu două motoare care ating o putere incredibilă de 6048W, două controllere (producătorul a utilizat controllere de motocicletă), frână hidraulică pe discuri ventilate, pornire la cheie, ecran pentru tensiune, 4 moduri pentru accelerare la plecare de pe loc, 3 viteze şi 3 trepte de frânare.

6. Trotinetă electrică Freewheel Rider T1, Autonomie 25 Km, Viteză 20 Km/h (Negru) = 2000 lei

Freewheel Rider T1 are un motor de 300W şi este proiectată pentru utilizatori cu greutate până în 120 kg. Viteză maximă pe care o atinge este de 25 km/h. O funcţie utilă pe care o găseşţi pe această trotinetă este posibilitatea de conectare cu telefonul smart. Există şi o aplicaţie FreeWheel, prin care îţi poţi personaliza trotinetă conform preferinţelor. Aplicaţia este compatibilă cu toate telefoanele cu sistem de operare IOS şi Android.

Ecranul oferă mai multe informaţii importante de care poţi avea nevoie în timp utilizării sau configurării trotinetei. Cu ajutorul butoanelor tactile poţi seta modul de funcţionare, poţi porni şi opri trotinetă sau poţi porni farurile. Acest lucru îţi oferă uşurinţă în utilizare, mai ales atunci când te afli în deplasare şi vrei să rămâi într-o zona de siguranţă.

Pe partea de baterie, trotinetă Freewheel Rider T1 este echipată cu un Li-Ion de 6.45Ah, cu o autonomie de până la 25 km, cu o singură încărcare. Bateria se încarcă în circa două ore. Şi această trotinetă se poate plia pentru a permite utilizatorului manevrare confortabilă pe scări, în lift sau pentru depozitare. Roţile gonflabile de 8 inch fac din T1 o trotinetă potrivită pentru oraş.

Alte întrebări despre trotinetele electrice

- Îmi trebuie permis că să merg cu o trotinetă electrică?

Conform reglementărilor legale (legea HG 3/2001 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000), dacă mergi cu o viteză max de 25 km/h, nu ai nevoie de permis. Atenţie: dacă achiziţionezi o trotinetă care poate atinge o viteză maximă mai mare, aminteşte-ţi să-i setezi limita la 25 km/h dacă o conduci fără permis.

- În cât timp se încarcă acumulatorul la o trotinetă electrică?

evoMAG recomandă cumpărătorilor să încarce bateriile în momentul în care acestea se descarcă până la minimum 10%. În cazul în care nu foloseşţi trotinetă o perioada mai lungă de timp (cum ar fi iarnă) este obligatoriu să încarci bateria la fiecare 3 luni. În caz contrar, această se va descarcă total şi riscă să fie avariată.

Pentru trotinetă electrică xiaomi m365, trotinetă electrică joyor şi alte modele, vizitaţi evoMAG.