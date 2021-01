CES 2021: HP prezintă noile sale laptop-uri, cu focus pe îmbunătăţirile pentru videoconferinţe

Seria Dragonfly

HP Elite Dragonfly G2 este numit de HP cel mai compact dispozitiv de business convertibil, având o greutate de sub 1kg. Laptop-ul vine cu un finisaj realizat din materiale reciclate, inclusiv plastic recuperat din apropierea oceanelor. În materie de specificaţii, avem procesoare Intel de a 11-a generaţie şi grafică integrată tot de la Intel, cu conectivitate 5G sau 4G LTE.

Printre caracteristicile noi şi îmbunătăţite sunt: sunet cu sistem audio Bang&Olufsen, cu inteligenţă artificială pentru a maximiza experienţa audio în timpul convorbirilor, dar şi pentru muzică şi filme. Noua tehnologie HP de detectare a intruziunilor, HP Tamper Lock, blochează PC-ul dacă a fost deschis sau compromis fizic şi anunţă utilizatorul.

HP Elite Dragonfly Max este cea mai bună variantă a seriei Dragonfly şi vine cu mai multe îmbunătăţiri: patru microfoane wide-range cu optimizare audio bazată pe inteligenţă artificială, o cameră de 5 MP + IR pentru video conferinţe de o calitate superioară şi un display HP Eye Ease cu tehnologie cu lumină albastră certificată Eyesafe, pentru a lucra, a te relaxa online sau a vorbi pe chat fără suprasolicitarea ochilor.

Elite Dragonfly Max şi Elite Dragonfly G2 sunt aşteptate să apară în februarie, momentan neavând indicaţii de preţ.

HP ENVY 14

HP ENVY 14 este un laptop cu display multi-touch IPS 16:10 la rezoluţie 1920 x 1200 pixeli, ce oferă o imagine cu 11% mai amplă decât un laptop tradiţional 16:9. Este, de asemenea, primul laptop HP cu diagonală de 14 inci cu calibrare de culori Delta E <2 pentru o acurateţe mai bună a culorilor. HP Display Control permite setări şi personalizare în funcţie de scenariul de creaţie.

În funcţie de fluxul de lucru, HP System Control permite personalizarea procesoarelor de generaţie 11 Intel Core şi placa grafică până la NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q, prin patru setări diferite. Răcirea este asigurată de sistemul termic care foloseşte un senzor infraroşu, prin HP Performance Control. Puterea poate fi împărţită între CPU şi GPU cu HP Dynamic Power. Bateria are o durată de viaţă de până la 16 ore şi jumătate.

ENVY 14 include o protecţie fizică pentru cameră, un buton dedicat pe tastatură pentru a închide microfonul şi un sistem AI de eliminare a zgomotului de fond atunci când sunt utilizate difuzoarele, căştile sau microfonul în timpul apelurilor video/audio sau atunci când înregistrezi. Cu HP QuickDrop pot fi transferate simplu şi în siguranţă fotografii, filme, documente şi multe altele, wireless între PC şi dispozitive mobile.

HP ENVY 14 este aşteptat în februarie, cu preţ începând de la $999.

Elite Folio şi EliteBook

HP Elite Folio este realizat pe platforma 5G de generaţie a doua Qualcomm Snapdragon 8cx, oferind viteze de conectare prin 5G, Wi-Fi 6 şi până la 24,5 ore de redare video. Laptop-ul are o cameră cu un unghi de 76 de grade, microfon dual şi difuzoare high-definition cu sistem audio Bang&Olufsen, pentru videoconferinţe. Ecranul cu diagonala de 13.5 inci integrează HP Sure View Reflect şi o cameră HD cu sistem de confidenţialitate încorporat, pentru o securitate sporită. Dispozitivul include şi un stylus, HP Elite Slim Active Pen, cu sistem integrat de încărcare şi suport pentru acces rapid.

HP Elite Folio este aşteptat în februarie.

Cu o greutate care porneşte de la mai puţin de 1,13 kg, HP EliteBook 840 G8 Aero este echipat cu procesoare de generaţia a 11-a Intel Core, cu Tile integrat, cu Wi-Fi 6 şi cu opţiune de conectivitate 5G LTE. Laptop-ul are o cameră 720p HD integrată, un al treilea microfon, difuzoare de top şi sistem audio bazat pe inteligenţă artificială. Dispozitivul are o serie de caracteristici HP de Securitate pentru a proteja informaţiile sensibile, inclusiv HP Privacy Camera şi HP Sure View Reflect împotriva hackingului vizual. Carcasa din magneziu conţine 90% materiale şi plastic reciclat, iar ambalajele provin 100% din surse sustenabile pentru a reduce impactul asupra mediului.

HP EliteBook 840 Aero G8 este aşteptat în martie.