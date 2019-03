Bang& Olufsen E8 2.0 căşti true wireless – despre sunet ca artă [TECH REVIEW]

Le-am conectat la smartphone, dar n-am reuşit din prima încercare.Nici aplicaţia de Android, pe care o găseşti aici nu s-a conectat imediat, dar am insistat şi a mers.

Câteva specificaţii: frecvenţă 20-20.000 de Hz, microfon omnidirecţional, difuzoare electrodinamice de 5.7 mm, sensibilitate107 db (+/- 3db) şi impedanţă 16 Ohm. Conexiune Bluetooth 4.2 cu AAC, cablu de încărcare USB-A la USB-C de 1.25 m, interfaţă controlată prin atingeri.

Aplicaţia are multe funcţii: un player, un ghid de folosire a căştilor (comenzi), patru profile de sunet, Tonetouch şi Transparency. Cred că acestea sunt cele mai importante.

Minunat, perfecţiune sunt primele cuvinte care m-au săgetat când am început să ascult muzică. Închizi ochii şi parcă vezi corzile chitării cum vibrează. E o senzaţie cu care te întâlneşti rar şi scriu aceste rânduri pe fondul acestei emoţii. Ce bucurie să fii plăcut surprins! O claritate şi o acurateţe impecabilă, fiecare sunet e o mângâiere. Aş zice că e ca un drog şi pentru mine chiar este, când credeam că am atins senzaţia maximă am ridicat volumul la 100 %. Hipnotizant!





Pentru că redarea are fidelitate atât de bună, am decis să ascult melodii necomprimate, flac. Desigur, playerul unui smartphone nu poate reda melodii necomprimate, dar oricum diferenţa între orice alt format şi flac se cunoaşte imediat, chiar şi pentru un ascultător neavizat.

Revin la profilele de sunet care sunt uimitoare:

commute - are un sunet egal echilibrat

clear – sunet clar, maximum de detalii

workout - bas, gravitate, dramatic

podcast - avantajează sunetele înalte, accentueaza vocea.





Tone touch are de asemenea 4 moduri de ascultare: warm, excited, relaxed si bright, care schimbă interesant tonalitatea. Combinaţia potrivită pentru mine e clear şi bright.

Era să uit de Transparency, e un "filtru" cu funcţia de a accentua sunetele din mediul înconjurător, să auzi ce se întâmplă în jurul tau şi să asculţi şi muzică în acelaşi timp. E excelent când te abordează cineva şi tu nu vrei să-ţi dai jos căştile.

Las aici câteva melodii flac diferite, care merg excelent pe tipul acesta de căşti şi nu numai: rock, rapp, jazz.

Căştile încărcate la 100 % şi cutia ţin până la 16 ore de redare, singure rezistă 4 ore. Se pot încarca de 3 ori doar din cutie. Cutia la rândul ei se încarcă prin USB-C, dar şi wireless. Complet descărcate, câştile se încarcă de la 0 la 100% în două ore. Ceea ce m-a mirat e că au baterii Litiu-Ion de capacitate diferită, dreapta 85 mAh, stânga 60 mAh. Probabil pentru cei care folosesc căştile la convorbiri telefonice.

Printre atâtea puncte pozitive sunt totuşi câteva nemulţumiri. Căştile nu stau foarte bine în urechi, cad uşor. Nu s-a conectat din prima la smartphone, chiar şi conectarea în aplicaţie poate fi îmbunătăţită.

Pachetul conţine căştile, cutia, cablu de încărcare USB-C, rezerve de dopuri de urechi din diferite materiale şi dimensiuni, manuale.

Bang& Olufsen E8 2.0 sunt caştile wireless intraauriculare probabil cu cel mai bun sunet de până acum şi asta nu e ieftin, preţul lor e în jur de 350 de euro. Pe un smartphone de top în 2019 plăteşti de la 1100 de euro în sus, atunci de ce 350 de euro ţi se pare mult? Think a little!

