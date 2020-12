Asus lansează noul ZenBook Flip S. Primele impresii despre ecranul OLED 4K al acestuia

ZenBook Flip S este un convertibil într-un şasiu de aluminiu, cu designul balamalei ErgoLift, binecunoscut deja pe gama ZenBook. Laptopul are un ecran de 13,3 inci 4K OLED, care este principalul punct de interes al său, fără dubiu. Este disponibil într-o culoare Jade Black, cu accente de bronz şi are standardul militar de protecţie 810G.

În ceea ce priveşte porturile, există două porturi Thunderbolt 4 cu display/power delivery, un micro HDMI 1.4, un USB 3.2 Gen 1 Type-A şi, la fel ca în cazul lui ZenBook Flip, vine cu dongle care adaugă jack de căşti şi alte porturi. În cutie se află şi o husă şi un stylus.

De performanţă se ocupă o platformă Intel cu 16GB de memorie RAM LPDDR4X şi 1TB de stocare. Procesorul i7 de generaţia a 11-a este completat de grafică Intel Iris Xe. Tastatura este cea tipică seriei ZenBook, destul de spaţioasă, şi NumPad-ul este inclus în touchpad, pentru cei care vor să îl folosească.

M-am jucat şi eu puţin cu ZenBook Flip S (modelul UX 371EA), aş spune chiar la momentul potrivit, pentru că abia ce terminasem review-ul lui ZenBook Flip, pe care îl puteţi citi aici . Astfel, am putut să trag şi o mică paralelă între cele două.

Principala diferenţă este, bineînţeles, la ecran - cel al lui ZenBook Flip nu m-a impresionat, fiind însă destul de bun pentru utilizarea obişnuită. La ZenBook Flip S situaţia stă însă puţin diferit, pentru că avem un adevărat colos : un ecran 4K OLED NanoEdge, cu funcţionalităţi de atingere (adică touchscreen).

Este un ecran superb, orice ai vedea pe el fiind spectaculos - de la un episod din What We Do in the Shadows, până la documentarul Our Planet sau pur şi simplu videoclipuri pe YouTube. Vine cu un contrast de 1.000.000 la 1 şi un timp de răspuns de 0,2 ms şi acoperă în totalitate gamutul de culoare DCI-P3.

Nu lipsesc nici certificările, avem TUV Rheinland Eye Care pentru protejarea ochilor şi validare din partea PANTONE pentru acurateţea culorilor, respectiv VESA pentru nuanţa de negru (True Black).

Ce îmi place mult este că s-a umblat şi la luminozitate. Este acum mai mare, la 400 de niţi, şi lucrul acesta se observă imediat. Ecranul este din nou glossy, deci recomand să nu îl atingi totuşi foarte mult sau dacă o faci, să foloseşti stylus-ul, pentru a nu îl transforma în magnet de amprente.

Restul specificaţiilor sunt similare cu ce am testat pe ZenBook Flip, dar e clar că ZenBook Flip S este versiunea superioară, mai bună, fie şi doar din prisma ecranului. ZenBook Flip S se găseşte în trei configuraţii, două cu LCD şi una cu OLED (UX371EA-HL003R), cea din urmă, despre care am şi vorbit mai sus, costând în jur de 8000 de lei.