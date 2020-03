Apple ar fi început să lucreze din nou la proiectul AirPower

AirPower propunea să înlocuiască toate încărcătoarele dispozitivelor Apple, fiind un suport cu nuclee de încărcare integrate, cu ajutorul căruia îţi puteai încărca ceasul, telefonul şi căştile în acelaşi timp.

Proiectul a fost anulat acum un an însă, deoarece inginerii Apple nu ar fi reuşit să descopere o metodă eficientă de a dispersa căldura din nucleele de încărcare pe toată suprafaţa suportului. Acest lucru nu a împiedicat însă alte companii de la preluarea conceptului, astfel că Nomad, AirUnleashed sau Belkin au adus propriile lor soluţii de încărcare simultană a device-urilor pe piaţă.

Se pare însă că Apple s-ar fi răzgândit şi ea cu privire la AirPower. Gigantul american ar fi reînceput să lucreze la proiect, încercând să găsească o soluţie pentru problema dispersării căldurii din nucleele de încărcare.

AirPower isn’t dead 👀



The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.



🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/tjbbViwGM2