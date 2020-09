ADATA SWORDFISH de 1TB, SSD mic cu capacitate mare şi viteză bună [TECH REVIEW]

L-am scos din cutie, l-am pozat şi apoi l-am montat în desktop-ul personal. Montarea este extrem de simplă, în dreapta este o mufă în care se introduce partea cu contactele, iar în stânga se prinde cu un şurub minuscul, aşa cum probabil poţi să-ţi dai seama din imagine. Dacă n-ai mai venit în contact până acum cu un SSD în format M2 2280, probabil o să ţi se pară extraordinar să ai 1TB de stocare pe un dispozitiv de dimensiunile 80 x 22 x 3.85mm. Mai ales pentru cei care au folosit hard-diskuri, nu demult acestea erau de dimensiunile şi greutatea unei cărămizi. Şi dacă tot vorbim de greutate, SSD-ul ADATA SWORDFISH cântăreşte 10.5g.

Producătorul promite viteze de citire/scriere până la 1800/1200MB/s şi vom vedea în continuare dacă are dreptate sau promite prea mult.

Pentru că pe slotul din computer era deja ocupat, am scos SSD-ul meu şi când am pus ADATA SWORDFISH a trebuit să reinstalez Windows-ul. Am pus Windows 10 (build 2004) de pe stick, operaţia de copiere a durat 3.36 minute, iar instalarea completă, 6.08 minute. Nu cronometrez de obicei, dar pentru test eram curios şi a fost cu adevărat rapid.

După instalare, am început să fac teste şi am copiat de pe alt SSD din computer un folder de peste 43.6 GB, în care se află jocul Doom Eternal, pe ADATA SWORDFISH. Viteza maximă de scriere a fost de 480 MB/s iar operaţia a durat un minut şi 37 de secunde.

Pornind de la aceste măsurători am calculat că poţi să scrii 10GB de informaţie pe ADATA SWORDFISH în circa 22 de secunde şi 1 GB în 2.2 secunde. Sigur ca viteza poate varia în funcţie de cel puţin 2 factori: tipul de fişier sau fişiere transferate şi stocare de pe care transferi.

Apoi am făcut 2 teste sintetice care au arătat că stocarea este excepţională, potrivit Novabench, şi că specificaţiile în privinţa vitezei, oferite de ADATA sunt corecte.

Rezultat test Novabench.

Rezultate test CrystalDiskMark.

Deci, dacă eşti interesat de un SSD cu capacitate de stocare mare şi semnificativ mai rapid decât ce foloseşti în prezent, ADATA SWORDFISH, la un preţ de circa 420 de lei, poate fi o alegere inspirată.