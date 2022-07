ADATA LEGEND 710, SSD din gama medie cu performanţă bună [TECH REVIEW]

Piaţa de SSD-uri NVMe este literalmente inundată de mărci şi modele diferite. Şi nu este deloc un lucru rău, deoarece există un model pentru oricine – de la unităţi din gama entry (ieftine) până la NVMe-uri Gen 4, pentru entuziaşti sau pentru cei care vor întotdeauna cea mai bună performanţă posibilă. ADATA Legend 710 se află undeva la mijloc şi oferă un preţ accesibil alături de o performanţă bună.

Da, ADATA Legend 710 este un model Gen 3, asta ajută la reducerea preţului final al dispozitivului, dar performanţa este suficient de bună pentru utilizatorul obişnuit. Am testat versiunea de 1 TB a ADATA Legend 710, dar mai există şi o variantă cu capacitate de 512 GB.

Specificaţii de la producător: interfaţă PCIe, suport NVMe, form factor M.2, capacitate 1TB, viteza scriere 1800MB/s, viteza citire 2400 MB/s, MTBF1.500000 ore. Temperatura de operare 0 - 70 grade C, recomandat pentru Gaming. Dimensiuni 80 x 22 x 2.15 mm, greutate 6.2 g, rezistenţă la şocuri: 1500G.

Vezi aici un scurt unboxing al ADATA LEGEND 710. Pentru asta l-am fixat în adaptorul extern (enclosure) ADATA RGB Lightning EC700G

ADATA LEGEND 710 apărea în Device Manager, dar nu şi în Windows, trebuia iniţializat şi ”creat”.

Şi cu ocazia asta am făcut un scurt tutorial sau demonstraţie despre cum se face această operaţie. Am sărit un pas în tutorial. Ca să apară fereastra Disk Management apeşi tasta Windows, scrii în câmpul căutare Disk Management şi dai ENTER sau click pe ”Create and format disk partitions”.

După acest proces SSD-ul, LEGEND 710, a apărut ca New Volume (E:), cu o capacitate disponibilă de circa 954GB. Am tras de pe (D:) un folder de circa 44 de GB şi l-am copiat pe LEGEND 710.

Pe coloana din stânga sus aşa cum apare în My Computer / Windows după creare, jos folderul transferat, dreapta sus cum apare stocarea în Task Manager, cu numele enclosure-ului ADATA RGB Lightning EC700G. Jos în a patra casetă viteza de scriere pe LEGEND 710.

Apoi am făcut un test cu CrystalDiskMark.

Şi unul de sistem cu UserBenchmark, din care am extras doar partea care contează. E clar că SSD-ul e proaspăt lansat, fapt indicat şi de acel "insufficient samples".

L-am testat şi pe un smartphone OnePlus 9 cu Android 12, cu programul PCMark.

În stânga jos, stocarea externă vizibilă în Files - OTG. În dreapta urmăreşte rezultatele External sequential and random read / write dacă vrei să faci comparaţie cu testul CrystalDiskMark pe PC. Poţi compara şi rezultatele cu cele de memorie internă ale smartphone-ului.

La momentul acestui test, varianta de 1TB a ADATA Legend 710 costă între 460 şi 550 lei, iar modelul de 512GB la jumătate. Dacă din ce ai văzut în testele mele se potriveşte cu nevoile tale ştii ce ai de făcut.