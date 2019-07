ADATA lansează carduri de memorie rezistente tip microSDXC/SDHC UHS-I

Noile carduri sunt potrivite pentru sistemele de supraveghere, precum şi pentru orice altă aplicaţie care necesită fiabilitate pentru înregistrarea non-stop. În plus, pot fi utilizate în medii extreme datorită construcţiei rezistente la apă, la şocuri şi la razele X.

Construite cu chip-uri NAND Flash, cardurile Premier Pro microSDXC / SDHC UHS-I sunt create pentru a rezista până la 40.000 de ore de înregistrare video HD. Indiferent dacă este vorba despre înregistrarea cu un aparat de fotografiat, cameră de supraveghere (CCTV) sau camera video, utilizatorii pot fi siguri că toate informaţiile vor fi înregistrate.

Cu tehnologie Error Correcting Code, noile carduri pot detecta şi remedia o gamă largă de erori de date. În plus, ele sunt rezistente la apă (pot supravieţui submersiunii accidentale în 1 metru de apă timp de 30 de minute), rezistente la şocuri, rezistente la raze X (îndeplinesc standardul ISO7816-1), rezistenţă statică (testarea statică EMC IEC61000-4-2 ) şi rezistente la temperaturi extreme (de la -25° C până la 85° C).

Cu capacităţi de la 32GB la 256GB, cardurile de memorie ADATA Premier Pro microSDXC / SDHC UHS-I facilitează stocarea a mii de fotografii şi zeci de ore de filme Full HD pe telefoane mobile, camere de supraveghere, camere foto&video etc.

