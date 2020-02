Adata HD770G - HDD extern cu iluminare RGB şi rezistenţă excelentă (TECH REVIEW)

Am testat versiunea de 1TB a lui HD770G de la Adata, un HDD al cărui atu evidenţiat de compania din Taiwan este rezistenţa. Într-adevăr, HDD-ul este alcătuit din 3 straturi speciale, de plastic şi silicon, care sunt menite să reziste şocurilor puternice.

HD770G este proiectat să ”supravieţuiască” în urma unei căderi de până la 1,22 metri, şi are un strat de protecţie IP68, fiind capabil să reziste la o adâncime de până la 2 metri în apă (deşi nu înţeleg ce ai căuta cu un HDD lângă apă). Mi-am permis totuşi să testez prima afirmaţie, şi am realizat un drop test de la 1,3 metri, ca să mă conving de rezistenţa HDD-ului. Şi da, am fost convins, toate pozele pe care le vedeţi în galerie fiind realizate după acel test, dovedind că l-a trecut cu brio.

HDD-ul vine cu conectare la port USB-A, iar zona de intrare este acoperită de un soi de capac pe care Adata l-a patentat, oferind o protecţie sporită împotriva apei. Datele sunt securizate printr-o criptare AES pe 256 de biţi.

O surpriză este prezenţa iluminării RGB, care este un gimmick, evident, dar unul plăcut. Nu o poţi controla, ca în majoritatea unor astfel de device-uri, dar nici nu văd de ce ai vrea să o faci.

Viteza de scriere şi de citire este bună, puţin peste 100MB în ambele cazuri (mai exact, 117MB/s la citire şi 122MB/s la scris, în CrystalDisk Mark). Ajunge până la 5400 de RPM şi poate funcţiona între 5 şi 50 de grade Celsius. L-am folosit iniţial la PC, pentru a-i realiza testele, după care l-am mutat în postura de stocare pentru jocurile de pe consolă (deoarece acel 1TB de pe Xbox pare foarte mic după doar câteva luni).

Per total, nu mă pot declara altfel decât mulţumit cu Adata HD770G. Este rapid şi rezistent, are un design plăcut şi puţin futurist, deoarece aminteşte de un OZN, nu se încinge peste măsură şi a reprezentat o soluţie excelentă pentru a-mi mări colecţia de jocuri. În ceea ce priveşte preţul, HDD-ul costă în jur de 290 de lei în majoritatea locurilor în care îl vei găsi.