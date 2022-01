Acer Swift X, laptop de business cu ”suflet” de gaming [TECH REVIEW]

Pentru că are un aspect clasic, cuminte, şi cântăreşte circa 1,9 kilograme, s-ar putea să nu crezi că este suficient de puternic pentru editare foto sau video , dar sub "capota” modelului din 2021 se afla un procesor i7-11390H şi un Nvidia GeForce RTX 3050 Ti de 4 GB, ceea ce este suficient pentru acele sarcini şi nişte gaming pe lângă.

Modelul Swift X (SFX16-51G) testat, de 16 inci, este aproape o ”copie supradimensionată” a variantei de 14 inci, deja disponibilă pe piaţă, diferenţa apare la design: cel nou este disponibil într-o culoare uniformă gri, păstrând acelaşi finisaj mat. Materialul din care e construit laptopul pare metal, după aspect şi senzaţia de răceală la atingere.

Un alt lucru care ar putea să-ţi dea un indiciu că nu e chiar un laptop obişnuit de birou este grila mare de deasupra tastaturii. Aceasta este împărţită în două: în partea stângă a siglei Acer sistemul trage aer rece, iar în partea dreaptă are evacuarea de aer cald.

Vezi în clipul video un scurt unboxing al laptopului Swift X.

Acer Swift X are o tastatură completă. Zona din dreapta, NumPad, şi săgeţile de jos sunt uşor înghesuite, dar îţi facei treaba cu ele. Tastele au o cursă scurtă şi sunt ok, scrierea e comodă şi rapidă. Trec destul de des de la o tastatură la alta şi nu mai sesisez decât dacă sunt deficienţe importante şi nu e cazul aici. Poate aş fi făcut tastatura puţin mai înaltă şi aş fi lăsat mai puţin spaţiu pentru mâini şi mousepad, dar e bine şi aşa.

Ca un strat suplimentar de siguranţă, sub tastatură, în dreapta, este un cititor de amprentă.

Clickpad-ul este mare şi precis pentru utilizarea zilnică. Nu-mi dau seama de materialul din care e făcut, probabil plastic, deci atenţie la zgârieturi.

Un lucru interesant la picioruşele de sub laptop este că sunt dispuse diferit, cele din spate pe orizontală, iar cele din faţă pe verticală, pentru o fixare mai bună pe birou, masă sau oriunde lucrezi.

Pe partea de porturi avem HDMI x1, USB-A (3.2 Gen 1) x2, USB-C x1 ( Thunderbolt 4 ), plus încărcare (20 V; 60 sau 90 W) şi Kensington Lock.

Să revenim puţin la specificaţii: cum spuneam mai sus avem un procesor i7-11390H, placă grafică Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, la care se adaugă 16 GB RAM şi un SSD NVMe cu capacitate de 1TB. Pe partea de conectivitate wireless avem 802.11 a/b/g/n/ac/ax şi Bluetooth 5.0. Acer Swift X e primul laptop care a venit cu Windows 11 Home (64 bits) instalat şi e mai bine aşa, decât să fii nevoit să-ţi baţi capul cu actualizarea.

Să discutăm şi despre ecranul mat de 16.1 inci, cu panou IPS FHD(1920x1080), format 16:9 şi rată de refresh de 60Hz. La 300 de niţi nu e cel mai luminos, dar are contrast excelent, unghiuri bune de vizualizare şi acoperire a culorilor de 100% sRGB. La prima vedere ecranul pare că vine calibrat din fabrică, dar cei care se ocupă cu editare foto-video vor verifica oricum. Ca design, trei din patru margini ale ecranului sunt subţiri, doar cea de jos e mai groasă, de circa 1 cm.

L-am folosit pentru muncă, filme, clipuri video, muzică, navigare pe internet şi câteva partide de gaming multiplayer. N-am simţit vreo clipă că se mişcă greu, deşi răcirea devenea zgomotoasă uneori, când era supus la sarcini solicitante, în jocuri sau teste sintetice.

Şi dacă am vorbit de zgomot să spun şi că Acer Swift X are difuzoare stereo puternice. Înaltele sunt surprinzător de clare, vocile bine definite, basul şi mediile foarte ok. Aş fi vrut să găsesc ceva de reproşat la capitolul sunet, dar n-a fost să fie. E chiar bine pentru un laptop.

În afară de interacţiunea directă, de consideraţii subiective până la urmă, am făcut şi câteva teste sintetice de performanţă, inclusiv unul pentru baterie.

PCMark 10 pentru performanţă în munca de birou.

Test de gaming 3DMARK, Time Spy. Performanţa este similară cu ce oferită de RTX 2060, potrivită pentru jocuri 1080p cu setările la maximum. Acel 40+FPS la 1440p se transformă într-un 60 sau 70+ la 1080p, ceea ce e suficient pentru majoritatea jocurilor. Dacă vrei mai multe fps-uri, pentru multiplayer e suficient să scazi calitatea grafică care oricum nu e importantă în acest gen de jocuri.

Testul de stocare CrystalDiskMark arată că stocare e foarte rapidă.

Şi de autonomie a bateriei pentru muncă de birou, PCMark 10 Modern Office.