Acer Swift 3 îmbină elegant portabilitatea cu performanţa [TECH REVIEW]

GALERIE FOTO

Mi-a plăcut şi materialul din care e construit, dar nu pot spune că e 100% metalic, însă aşa pare.

Ecranul IPS de 14 inci are rezoluţie FullHD (1920x1080) şi contrast bun. Nu are bleed, e luminat bine la 50%, iar la 100% arată mişto. Dacă te-ai obişnuit cu ecranele tip “touch”, acesta nu e unul dintre ele, am dat cu degetele pe el, la început, ca să mă conving.

Ecranul lui Acer Swift 3 nu se roteşte în poziţii neobişnuite, vorbim de un laptop clasic.

Tastele sunt puţin ieşite în relief şi, prin urmare, silenţioase. Dacă e uşor de scris şi comod de folosit e o chestiune de gusturi. Am scris o parte din acest review pe el şi e super ok. Iluminarea poate fi activată pe tastatură, prin combinaţia de taste Fn+F8.

TrackPad-ul (TouchPad) e mare şi precis, deşi n-are butoane, click dreapta funcţionează fără probleme.

Acer Swift 3 dispune de un procesor Intel Core Coffee Lake-U/Y i7-8550U tactat la 1.80GHz, frecvenţa maximă 4GHz. Are o placă video integrată Intel UHD Graphics 620, o placă video dedicată Nvidia GeForce MX150 (2 GB DDR5) şi 16 GB de memorie RAM DDR4.

Stocarea constă într-un SSD Hynix de 256 GB şi un hard-disk TOSHIBA de 1TB (5400 rpm).

Conectivitatea e asigurată de reţea wireless 802.11a/b/g/n/ac (gigabit), 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB - Type C,1x HDMI, 1x cititor SD card, mufă jack de 3.5 mm cu funcţie audio şi microfon. Pentru videoconferinţe are o cameră HD, iar pentru siguranţă are şi sistem Kensington Lock.

Deşi foarte dotat pentru un ultracompact, specificaţiile acestea impresionante nu sunt pentru gaming, ci eventual pentru prelucrare foto-video, direct pe teren.

Nu zic că nu face faţă la gaming, mai multe detalii despre placa video dedicată AICI, dar dimensiunile reduse îl fac vulnerabil la încălzire, care-i poate afecta durata de viaţă sau chiar îl poate distruge.

În folosirea cotidiană orice lucrezi pe el şi oricâte aplicaţii deschizi merge rapid, fără probleme.

E primul laptop pe care am găsit autentificarea cu amprentă. Acest mod de “logare” e parte a Windows Hello, un sistem care-ţi permite să deblochezi un dispozitiv cu amprenta, faţa sau irisul. Revenind la amprentă, se înregistrează uşor şi funcţionează bine, încă nu e la fel de rapid ca pe smartphone, dar e mai rapid decât dacă ai tasta o parolă.





Sunetul, asigurat de două difuzoare, e puternic şi clar indiferent că asculţi muzică sau vezi un film.

Autonomia e medie spre bună, dar nu vă imaginaţi că duce 10 ore, aşa cum scrie pe site-ul producătorului. Bateria e Li-ion, are 4 celule şi 3220 mAh.

După o încărcare de circa 2 ore, de la 0 până la 100%, te va ţine între 4 şi 5 ore, cu luminozitatea ecranului la jumătate.

Un lucru care nu mi-a plăcut la Acer Swift 3 e numărul mare de aplicaţii preinstalate, la o numărare rapidă, aproape 40.

Adaug la nemulţumiri şi încărcătorul, mufa de încărcare e firavă, arată ca un încărcător de telefon Nokia, de prin anii 2000, şi de fiecare când o introduc în laptop mi-e teamă că s-ar putea rupe.

În teste s-a descurcat bine, în Novabench a scos 1638 de puncte şi în PassMark 2949. De obicei testez şi viteza reţelei wireless, dar acum am uitat, ori n-am salvat rezultatele.

Ceea ce mi s-a părut interesant când m-am conectat prima dată pe reţeaua wireless este o opţiune din windows 10, care poate face ca la fiecare conectare la reţeaua wireless laptopul să aibă alt Mac Address.

Mac Address e un număr unic de identificare pe care-l are placa ta de reţea şi care face computerul, laptopul tău să poată fi reconoscut, detectat. Aşa că opţiunea asta (random hardware addresses) e binevenită.

În loc de concluzie, o să spun că nu voiam să-l mai dau înapoi. Acer Swift 3 e compact, portabil, frumos, rapid şi are un preţ competitiv pentru specificaţiile oferite, în jur de 1700 $.