Acer Spin 3 (2020), sistem 2 în 1: laptop şi tabletă grafică [TECH REVIEW]

Acer Spin 3 (2020) are un şasiu metalic care e construit dintr-o singură bucată, asta îi dă o notă de robusteţe şi un aspect frumos. Greutatea de doar 1.5 kg şi grosimea de 16.9 mm sunt un argument pentru portabilitate.

Tastatura şi touchpad-ul sunt ok, nu ies cu nimic în evidenţă, cursa tastelor e scurtă, dar nu încurcă la scris.

Noul Spin 3 (SP314-54N) are un ecran de 14 inci, panou BOE NV140FHM-N48, rezoluţie 1920x10180, format 16:9, rame subţiri de 7,82 mm şi un raport ecran-corp de 78%. Ecranul tactil e lucios, are culori bune, luminozitate ok, dar aş fi preferat unul mat, nu-mi place cum reflectă lumina. În anumite momente aş fi preferat o luminozitate mai mare.

Spin 3 e echipat cu Stylus Acer Active cu încărcare rapidă şi tehnologie Wacom AES (activ electrostatic), care reproduce cerneala şi hârtia, cu 4.096 niveluri de presiune. Lungimea stylus-ului e de 12,53 cm, este texturat, confortabil în folosire.

Când nu este folosit, stylus-ul poate fi ţinut în docul dedicat, în siguranţă la încărcat. Poate fi utilizat pentru 90 de minute de scriere activă după doar 15 secunde de încărcare.

Specificaţii Acer Spin 3, modelul testat: procesor Intel i5-1035G1, placa grafică integrată Intel Iris Plus, 8GB memorie RAM, stocare 2 SSD-uri NVMe KINGSTON RBUSNS8 120GB în RAID 0, sistem de operare Windows 10 Home. Porturi: 2 x USB-A 3.1, 1x USB-C cu Thunderbolt 3, HDMI, cititor de card microSD, jack de microfon şi cască, Kesington Lock. Conectivitate WiFi 6 Gig+ (Intel AX201), Bluetooth 5.0.

Acer promite pentru pentru Spin 3 o autonomie de 12 ore şi e pe aproape. Atât timp cât nu personalizezi tu setările de Power&Sleep şi le păstrezi pe cele implicite. Laptopul vine cu o baterie de 48 Wh, încărcător rapid de 45W, suportă încărcare şi pe UBS-C, ceea ce e grozav, un încărcător mai puţin de transportat. Cu o încărcare de 30-40 minute, laptopul te ţine până la 4 ore.

Pe partea de sunet, difuzoarele duale si Acer True Harmony oferă un sunet bogat şi realist. Microfoanele tot duale asigură o conexiune audio clară pentru camera web HD în timpul discuţiilor online.

Teste sintetice:

1. PassMark 3616.3 puncte

2.UserBenchmark - Desktop 79%





3. Cinebench - 1391 puncte

Alte teste:

CrystalDiskmark viteză citire scriere SSD

Viteza wireless pe 2.4GHz, măsurată cu Speedtest

Acer Spin 3 este competitiv în clasa sa de laptop-uri 2-in-1 şi, la un preţ pornind de la 649 euro, chiar prietenos cu bugetul. Este bine construit şi arată frumos, are un ecran tactil convertibil cu suport pentru stilou Wacom AES, multe porturi diversificate, hardware modern şi o baterie destul de mare.